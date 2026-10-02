Артуро Видал Роналдунинг ёнини олиб, Жезуш ва танқидчиларга кескин жавоб қайтарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Артуро Видал Криштиану Роналдуга бўлган босимни адолацизлик деб атади ва уни Португалиянинг энг кучли жамоалар қаторига олиб чиққан афсона деб таърифлади.
- Видал Роналдуни футбол тарихидаги энг буюк тўртта ўйинчидан бири сифатида эътироф этди ва унга нисбатан кўрсатилаётган муносабатни ҳурмацизлик деб баҳолади.
Португалия терма жамоасида Криштиану Роналду ва бош мураббий Жорже Жезуш ўртасидаги келишмовчилик ортидан юзага келган можаро футбол оламини иккига ажратди! Роналдунинг терма қароргоҳини шов-шувли тарзда тарк этиши катта баҳсларни келтириб чиқарган бир пайтда, «Барселона», «Ювентус» ва «Бавария»нинг собиқ юлдузи Артуро Видал кутилмаганда афсонавий тўпурарни очиқчасига ҳимоя қилиб чиқди. «Барселона»нинг собиқ вакили бўлишига қарамай, чилилик яримҳимоячи Криштиануга нисбатан бўлаётган босимни кечириб бўлмас адолатсизлик деб атади. Хўш, Видал Роналдунинг буюклиги ва термадаги ўрни ҳақида қандай баёнот берди?
«Португалияни бошқа даражага олиб чиққан афсона»
Артуро Видал Madrid Xtra нашрига берган интервюсида Роналдунинг миллий жамоа ва жаҳон футболи тарихидаги мақомини эслатиб ўтди:
Мақом ва тарихий хизмат: Видалнинг сўзларига кўра, айнан Криштиану Португалияни оддий термадан дунёнинг энг кучли миллий жамоалари қаторига кўтариб берган;
Топ-4 тарихий даҳо: Чилилик футболчи Роналдуни футбол тарихидаги энг буюк тўртта ўйинчидан бири сифатида эътироф этди;
Тўлиқ қўллаб-қувватлаш: У Криштиану томонида эканини билдириб, унга қарши кўрсатилаётган муносабатни мутлақо қабул қилиб бўлмас «ҳурматсизлик» деб баҳолади;
Можаро фонидаги натижа: Португалия Роналдусиз Данияни 4:2 ҳисобида мағлуб этиб, 9 очко билан пешқадамликни мустаҳкамлаган бўлса-да, кийиниш хонасидаги муҳит ҳамон диққат марказида қолмоқда.
Артуро Видалнинг кескин баёноти
«Криштиану — Португалияни дунёнинг энг кучли терма жамоалари қаторига олиб чиққан футболчи. У Португалияни бутунлай бошқа даражага кўтарди. Шахсан мен уни тўлиқ қўллаб-қувватлайман. Айтишим мумкинки, Роналду футбол тарихидаги энг буюк тўрт футболчидан бири. Унга нисбатан қилинган муносабат — мутлақо ҳурматсизлик».
Ҳатто собиқ ашаддий рақиб клублари вакиллари ҳам Роналдунинг миллий жамоага қўшган беқиёс ҳиссасини тан олиб, устоз Жорже Жезушнинг қарорларига шубҳа билан қарамоқда.
Роналду можароси ва Португалиянинг бугунги ҳолати
Кўрсаткич / Омил
Расмий ҳолат ва фикрлар
Фикр билдирган юлдуз
Артуро Видал («Барселона», «Ювентус», Чили термаси собиқ вакили)
Видалнинг позицияси
Роналдуни тўлиқ қўллаб-қувватлайди, унга бўлган муносабатни ҳурматсизлик деб атади
Роналду мақоми (Видал талқинида)
Футбол тарихидаги энг буюк 4 футболчидан бири
Можаро сабаби
Бош мураббий Жорже Жезуш билан юзага келган ички келишмовчилик
Миллатлар лигасидаги ҳолат
Дания устидан 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоа 9 очко билан 1-ўринда
Сизнингча, Артуро Видал ҳақми: Жорже Жезуш ва Португалия термаси ҳақиқатан ҳам Роналдудек тирик афсонага нисбатан ҳурматсизлик қилдими ёки интизом ҳар қандай юлдуздан устун бўлиши керакми? Роналду термага қайтиши керакми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу қайноқ фикрларни дўстларингиз билан Телеграм орқали улашинг!
Изоҳлар 0
…