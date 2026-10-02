Артуро Видал Роналдунинг ёнини олиб, Жезуш ва танқидчиларга кескин жавоб қайтарди

·28·Спорт
Артуро Видал Роналдунинг ёнини олиб, Жезуш ва танқидчиларга кескин жавоб қайтарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Артуро Видал Криштиану Роналдуга бўлган босимни адолацизлик деб атади ва уни Португалиянинг энг кучли жамоалар қаторига олиб чиққан афсона деб таърифлади.
  • Видал Роналдуни футбол тарихидаги энг буюк тўртта ўйинчидан бири сифатида эътироф этди ва унга нисбатан кўрсатилаётган муносабатни ҳурмацизлик деб баҳолади.

Португалия терма жамоасида Криштиану Роналду ва бош мураббий Жорже Жезуш ўртасидаги келишмовчилик ортидан юзага келган можаро футбол оламини иккига ажратди! Роналдунинг терма қароргоҳини шов-шувли тарзда тарк этиши катта баҳсларни келтириб чиқарган бир пайтда, «Барселона», «Ювентус» ва «Бавария»нинг собиқ юлдузи Артуро Видал кутилмаганда афсонавий тўпурарни очиқчасига ҳимоя қилиб чиқди. «Барселона»нинг собиқ вакили бўлишига қарамай, чилилик яримҳимоячи Криштиануга нисбатан бўлаётган босимни кечириб бўлмас адолатсизлик деб атади. Хўш, Видал Роналдунинг буюклиги ва термадаги ўрни ҳақида қандай баёнот берди?

«Португалияни бошқа даражага олиб чиққан афсона»

Артуро Видал Madrid Xtra нашрига берган интервюсида Роналдунинг миллий жамоа ва жаҳон футболи тарихидаги мақомини эслатиб ўтди:

  • Мақом ва тарихий хизмат: Видалнинг сўзларига кўра, айнан Криштиану Португалияни оддий термадан дунёнинг энг кучли миллий жамоалари қаторига кўтариб берган;

  • Топ-4 тарихий даҳо: Чилилик футболчи Роналдуни футбол тарихидаги энг буюк тўртта ўйинчидан бири сифатида эътироф этди;

  • Тўлиқ қўллаб-қувватлаш: У Криштиану томонида эканини билдириб, унга қарши кўрсатилаётган муносабатни мутлақо қабул қилиб бўлмас «ҳурматсизлик» деб баҳолади;

  • Можаро фонидаги натижа: Португалия Роналдусиз Данияни 4:2 ҳисобида мағлуб этиб, 9 очко билан пешқадамликни мустаҳкамлаган бўлса-да, кийиниш хонасидаги муҳит ҳамон диққат марказида қолмоқда.

Артуро Видалнинг кескин баёноти

«Криштиану — Португалияни дунёнинг энг кучли терма жамоалари қаторига олиб чиққан футболчи. У Португалияни бутунлай бошқа даражага кўтарди. Шахсан мен уни тўлиқ қўллаб-қувватлайман. Айтишим мумкинки, Роналду футбол тарихидаги энг буюк тўрт футболчидан бири. Унга нисбатан қилинган муносабат — мутлақо ҳурматсизлик».

Ҳатто собиқ ашаддий рақиб клублари вакиллари ҳам Роналдунинг миллий жамоага қўшган беқиёс ҳиссасини тан олиб, устоз Жорже Жезушнинг қарорларига шубҳа билан қарамоқда.

Роналду можароси ва Португалиянинг бугунги ҳолати

Кўрсаткич / Омил

Расмий ҳолат ва фикрлар

Фикр билдирган юлдуз

Артуро Видал («Барселона», «Ювентус», Чили термаси собиқ вакили)

Видалнинг позицияси

Роналдуни тўлиқ қўллаб-қувватлайди, унга бўлган муносабатни ҳурматсизлик деб атади

Роналду мақоми (Видал талқинида)

Футбол тарихидаги энг буюк 4 футболчидан бири

Можаро сабаби

Бош мураббий Жорже Жезуш билан юзага келган ички келишмовчилик

Миллатлар лигасидаги ҳолат

Дания устидан 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоа 9 очко билан 1-ўринда

Сизнингча, Артуро Видал ҳақми: Жорже Жезуш ва Португалия термаси ҳақиқатан ҳам Роналдудек тирик афсонага нисбатан ҳурматсизлик қилдими ёки интизом ҳар қандай юлдуздан устун бўлиши керакми? Роналду термага қайтиши керакми?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу қайноқ фикрларни дўстларингиз билан Телеграм орқали улашинг!

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушАртуро ВидалМожаро
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жорже Жезуш Роналду атрофидаги шов-шувларга нуқта қўйиб, Даниядаги ғалаба сирини очдиЖорже Жезуш Роналду атрофидаги шов-шувларга нуқта қўйиб, Даниядаги ғалаба сирини очдиБугун 10:08"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилди"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилдиКеча 15:53«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтди«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтдиКеча 11:00«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ берди«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ бердиКеча 06:51Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?Роналдунинг 20 йиллик меҳнати бир лаҳзалик ҳиссиётдан устун: Португалия лагерида нима бўляпти?Кеча 06:45Криштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитдиКриштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитди28 сентябр 09:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди