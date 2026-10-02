Жаҳонгир Зокировда кумуш: Ўзбекистон боксчилари Осиё ўйинларида 7 та медалга эга чиқди

·35·Спорт
Жаҳонгир Зокировда кумуш: Ўзбекистон боксчилари Осиё ўйинларида 7 та медалга эга чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жаҳонгир Зокиров супер оғир вазн тоифасида (+90 кг)
  • ХХ Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди.
  • Унинг қозоғистонлик Айбек Oraлбайга қарши кечган финал жанги ҳакамлар қарори билан якунланди.
  • Ўзбекистон бокс терма жамоаси ушбу мусобақани жами 7 та медал билан якунлади, жумладан 2 та олтин, 1 та кумуш ва 4 та бронза медални қўлга киритди.

Японияда бўлиб ўтган XX Осиё ўйинларининг бокс бўйича беллашувлари ўз якунига етди! Энг оғир вазн тоифасидаги финал жанги миллионлаб спорт мухлисларининг диққат марказида бўлди. Супер оғир вазнда (+90 кг) юртимиз шарафини ҳимоя қилган маҳоратли чарм қўлқоп устаси Жаҳонгир Зокиров олтин медаль учун азалий рақиб — қозоғистонлик Айбек Оралбайга қарши рингга кўтарилди. Кескин ва драматик кечган тўқнашув якунида боксчимиз кумуш медални қўлга киритди. Хўш, финал жанги қандай ўтди ва Ўзбекистон миллий терма жамоаси ушбу қитъа миқёсидаги йирик мусобақани нечта медаль билан якунлади?

Супер оғир вазндаги қайноқ дерби: Зокиров — Оралбай тўқнашуви

Финал жанги ҳақиқий оғир вазнлилар жанг санъатига хос тарзда ўтди:

  • Шиддатли қаршилик: Жаҳонгир Зокиров ва Айбек Оралбай ўртасидаги тўқнашув биринчи раундданоқ юқори босим ва шиддат остида бошланди;

  • Муросасиз кураш: Ўзбек боксчиси бир неча бор рақибини мураккаб вазиятларга солиб, аниқ зарбалар йўллади;

  • Ҳакамлар қарори: Жанг тўлиқ давом этди ва якунда ҳакамлар очколар ҳисоби бўйича ғалабани қозоғистонлик чарм қўлқоп устасига тақдим этди;

  • Кумуш поғона: Жаҳонгир Зокиров XX Осиё ўйинларининг вице-чемпиони сифатида делегациямиз ҳисобига қимматли кумуш медални ёздириб қўйди.

Терма жамоадан 7 та медаль: Мусобақа якунлари

«Шу тариқа, Ўзбекистон бокс терма жамоаси Япония мезбонлик қилган XX Осиё ўйинларидаги баҳсларни жами 7 та медаль билан муваффақиятли якунлади. Вакилларимиз сафида 2 та олтин, 1 та кумуш ва 4 та бронза медали қайд этилди».

Чарм қўлқоп усталаримиз бу галги беллашувларда ҳам қитъадаги энг кучли етакчи мактаблардан бири эканликларини яна бир бор исботлашди.

Ўзбекистон бокс термасининг медаллар жамғармаси (Жадвал)

Медаль даражаси

Медаллар сони

Эътиборга молик натижалар

Олтин

2 та

Қитъа чемпионлигини қўлга киритган спортчиларимиз

Кумуш

1 та

Жаҳонгир Зокиров (+90 кг, финалчи)

Бронза

4 та

Ярим финалгача муваффақиятли етиб борган боксчиларимиз

Жами

7 та медаль

XX Осиё ўйинлари (Япония)

Сизнингча, Жаҳонгир Зокиров ва Айбек Оралбай ўртасидаги финал жангида ҳакамлик қарори қанчалик адолатли бўлди? Боксчиларимизнинг 7 та медаллик умумий иштирокига қандай баҳо берасиз?

Ўз таҳлил ва фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва спортчиларимизни қўллаб-қувватлаб, ушбу натижаларни барча спорт ихлосмандларига Телеграм орқали юборинг!

XX Osiye o'yinlariJahongir ZokirovO'zbekiston boks jamoasiO'zbekiston boks medalari
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмадиЖаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмади27 сентябр 16:29Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунлади24 сентябр 17:24Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз шоҳсупани эгалладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз шоҳсупани эгаллади24 сентябр 10:57Зайнаб Дайибекова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди — қиличбозликдаги драмаЗайнаб Дайибекова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди — қиличбозликдаги драма24 сентябр 17:27Арина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлдиАрина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлди26 сентябр 12:53Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?26 сентябр 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди