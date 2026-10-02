Жаҳонгир Зокировда кумуш: Ўзбекистон боксчилари Осиё ўйинларида 7 та медалга эга чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жаҳонгир Зокиров супер оғир вазн тоифасида (+90 кг)
- ХХ Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди.
- Унинг қозоғистонлик Айбек Oraлбайга қарши кечган финал жанги ҳакамлар қарори билан якунланди.
- Ўзбекистон бокс терма жамоаси ушбу мусобақани жами 7 та медал билан якунлади, жумладан 2 та олтин, 1 та кумуш ва 4 та бронза медални қўлга киритди.
Японияда бўлиб ўтган XX Осиё ўйинларининг бокс бўйича беллашувлари ўз якунига етди! Энг оғир вазн тоифасидаги финал жанги миллионлаб спорт мухлисларининг диққат марказида бўлди. Супер оғир вазнда (+90 кг) юртимиз шарафини ҳимоя қилган маҳоратли чарм қўлқоп устаси Жаҳонгир Зокиров олтин медаль учун азалий рақиб — қозоғистонлик Айбек Оралбайга қарши рингга кўтарилди. Кескин ва драматик кечган тўқнашув якунида боксчимиз кумуш медални қўлга киритди. Хўш, финал жанги қандай ўтди ва Ўзбекистон миллий терма жамоаси ушбу қитъа миқёсидаги йирик мусобақани нечта медаль билан якунлади?
Супер оғир вазндаги қайноқ дерби: Зокиров — Оралбай тўқнашуви
Финал жанги ҳақиқий оғир вазнлилар жанг санъатига хос тарзда ўтди:
Шиддатли қаршилик: Жаҳонгир Зокиров ва Айбек Оралбай ўртасидаги тўқнашув биринчи раундданоқ юқори босим ва шиддат остида бошланди;
Муросасиз кураш: Ўзбек боксчиси бир неча бор рақибини мураккаб вазиятларга солиб, аниқ зарбалар йўллади;
Ҳакамлар қарори: Жанг тўлиқ давом этди ва якунда ҳакамлар очколар ҳисоби бўйича ғалабани қозоғистонлик чарм қўлқоп устасига тақдим этди;
Кумуш поғона: Жаҳонгир Зокиров XX Осиё ўйинларининг вице-чемпиони сифатида делегациямиз ҳисобига қимматли кумуш медални ёздириб қўйди.
Терма жамоадан 7 та медаль: Мусобақа якунлари
«Шу тариқа, Ўзбекистон бокс терма жамоаси Япония мезбонлик қилган XX Осиё ўйинларидаги баҳсларни жами 7 та медаль билан муваффақиятли якунлади. Вакилларимиз сафида 2 та олтин, 1 та кумуш ва 4 та бронза медали қайд этилди».
Чарм қўлқоп усталаримиз бу галги беллашувларда ҳам қитъадаги энг кучли етакчи мактаблардан бири эканликларини яна бир бор исботлашди.
Ўзбекистон бокс термасининг медаллар жамғармаси (Жадвал)
Медаль даражаси
Медаллар сони
Эътиборга молик натижалар
Олтин
2 та
Қитъа чемпионлигини қўлга киритган спортчиларимиз
Кумуш
1 та
Жаҳонгир Зокиров (+90 кг, финалчи)
Бронза
4 та
Ярим финалгача муваффақиятли етиб борган боксчиларимиз
Жами
7 та медаль
XX Осиё ўйинлари (Япония)
Сизнингча, Жаҳонгир Зокиров ва Айбек Оралбай ўртасидаги финал жангида ҳакамлик қарори қанчалик адолатли бўлди? Боксчиларимизнинг 7 та медаллик умумий иштирокига қандай баҳо берасиз?
Ўз таҳлил ва фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва спортчиларимизни қўллаб-қувватлаб, ушбу натижаларни барча спорт ихлосмандларига Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…