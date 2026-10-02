Тошкент осмонида бугун катта дрон-шоу намойиш этилади

·30·Ўзбекистон
Тошкент осмонида бугун катта дрон-шоу намойиш этилади

Бугун, 2 октябрь куни Тошкент аҳолиси ва меҳмонлари "Янги Ўзбекистон" боғи осмонида катта дрон-шоуни томоша қилишлари мумкин.

Махсус ёруғлик намойиши Ўзбекистон терма жамоасининг ФИДЕ 46-Жаҳон шахмат олимпиадасидаги тарихий ғалабасига бағишланади. Шоу давомида осмонда юзлаб дронлар иштирокида турли композициялар намойиш этилади.

Дрон-шоу соат 20:00 дан 20:15 гача "Янги Ўзбекистон" боғида, Мирзо Улуғбек тумани ҳудудида ўтказилади. Томошани кўриш учун кириш бепул.

Автомобиль ҳайдовчилари учун ҳам муҳим маълумот берилди. Боғ атрофидаги йўллар ёпилмайди ва транспорт воситалари одатдагидек ҳаракатланади.

Шоуну томоша қилишни истаганлар боғ атрофига олдинроқ келиб, ўзларига қулай жой танлаб олишлари мумкин.

Янги Ўзбекистон боғиМирзо Улуғбек туманиФИДЕ 46-Жаҳон шахмат олимпиадасидрон-шоу
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёмғирдан сўнг Тошкент осмонида қўшкамалак пайдо бўлдиЁмғирдан сўнг Тошкент осмонида қўшкамалак пайдо бўлди19 июн 17:33Бетакрор манзара: Мустақилликнинг 35 йиллигида қирувчи самолётлар байроғимизни акс эттирдиБетакрор манзара: Мустақилликнинг 35 йиллигида қирувчи самолётлар байроғимизни акс эттирди29 август 09:09Тошкент осмонида самолёт бир неча кун паст учадиТошкент осмонида самолёт бир неча кун паст учади21 август 14:49Ўзбекистон осмонида янги қирувчилар: Хитойдан харид қилинган J-10CE самолётлари (видео)Ўзбекистон осмонида янги қирувчилар: Хитойдан харид қилинган J-10CE самолётлари (видео)30 август 22:15Нижнекамскдаги дрон ҳужумида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар жасади Ватанга олиб келиндиНижнекамскдаги дрон ҳужумида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар жасади Ватанга олиб келинди13 август 12:323 июль кечаси Ўзбекистон осмонида ҳайратланарли ҳодиса юз берди3 июль кечаси Ўзбекистон осмонида ҳайратланарли ҳодиса юз берди5 июл 01:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади