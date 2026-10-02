Доннарумма «Милан»га қайтадими? «Бавария» ва «Интер» италиялик посбон учун кураш бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жанлуижи Доннарумма учун «Милан», «Интер», «Манчестер Сити» ва «Бавария» каби Европанинг топ клублари кураш бошлади.
- «Милан» раҳбарияти, агар Мик Маинян билан келишувга эришилмаса, ўз тарбияланувчиси Доннаруммани қайтариш вариантини кўриб чиқмоқда.
- «Интер» ҳам кучли посбон изламоқда ва Доннарумма вариантига бефарқ эмас.
Европа трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли сенсация куртак очмоқда! Таниқли инсайдер Экрем Конурнинг хабар беришича,«Манчестер Сити» ва Италия миллий жамоасининг 1-рақамли посбони Жанлуижи Доннарумманинг келажаги атрофида қитъанинг энг қудратли гигантлари жиддий курашга киришди. «Манчестер Сити»нинг кучайиб бораётган босими фонида Германиянинг «Бавария»си ҳамда Миланнинг икки ашаддий рақиби — «Интер» ва «Милан» вазиятни синчковлик билан кузатиб бормоқда. Айниқса, вақтида шов-шувли тарзда Парижга кетган Доннарумманинг собиқ уйи «Сан-Сиро»га қайтиш эҳтимоли бутун А Серия ишқибозларини ҳаяжонга солмоқда. Хўш, бу кутилмаган трансфер қандай шартлар остида амалга ошиши мумкин?
«Сан-Сиро»га шов-шувли қайтиш ва Маиньян омили
Кўплаб экспертлар дарвозабоннинг кейинги манзили сифатида айнан Италияга қайтишни энг эҳтимолий йўналиш деб ҳисобламоқда:
«Милан»нинг кутилмаган режаси: «Россонери» раҳбарияти франциялик посбон Мик Маиньяннинг жамоадаги келажаги ноаниқ бўлиб қолаётгани сабабли, ўз тарбияланувчиси Доннаруммани қайтариш вариантини жиддий ўрганмоқда;
«Интер»нинг пойгага қўшилиши: Шаҳарнинг нариги томонидаги «нерадзурри» ҳам кучли посбон қидирувида ва Доннарумма вариантига бефарқ эмас;
«Манчестер Сити» босими: Англия вице-чемпионининг ўз дарвозабонини сақлаб қолишга бўлган қизиқиши ортиб бориши туфайли италиялик дарвозабон трансфери келаси ёзда бутун Европа бозорининг бош воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда;
«Бавария»нинг режалари: Мюнхен гранди ҳам узоқ муддатли ишончли посбон масаласида Доннарумма атрофидаги ҳолатни назорат остига олган.
Доннарумманинг «Милан»даги тарихи
«Доннарумма 2015 йилдан 2021 йилгача "россонери" шарафини ҳимоя қилиб, асосий таркибда 251 та учрашув ўтказган. Унинг эркин агент сифатида ПСЖ сафига йўл олиши мухлислар ўртасида катта норозиликка сабаб бўлган эди, бироқ эндиликда тарих яна бошқатдан ёзилиши мумкин».
Мутахассисларнинг фикрича, агар «Милан» Маиньянни сотадиган бўлса, Доннарумманинг қайтиши клуб учун ҳам спорт, ҳам рамзий жиҳатдан муҳим юриш бўлади.
Жанлуижи Доннарумма учун даъвогарлар (Жадвал)
Клуб
Асосий қизиқиш сабаби ва ҳолати
«Милан»
Мик Маиньяннинг келажаги ноаниқлиги сабаб собиқ юлдузини ортга қайтармоқчи
«Интер»
Дарвоза чизиғини юқори савияли италиялик посбон билан кучайтириш режасида
Трансфер бозорида жиддий босим ўтказиб, эҳтимолий битимни тезлаштирмоқда
«Бавария»
Келаси ёзда дарвозабон позициясини мустаҳкамлаш учун вазиятни диққат билан кузатмоқда
Сизнингча, Доннарумма бир вақтлар ўзини «сотқин» деб атаган «Милан» мухлислари олдига ортга қайта оладими ёки унга Маресканинг «Манчестер Сити»си ёки «Бавария» маъқулроқми?
Ўз тахмин ва мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу қайноқ трансфер янгилигини дўстларингиз билан Телеграм орқали улашинг!
Изоҳлар 0
…