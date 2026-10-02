Доннарумма «Милан»га қайтадими? «Бавария» ва «Интер» италиялик посбон учун кураш бошлади

·30·Спорт
Доннарумма «Милан»га қайтадими? «Бавария» ва «Интер» италиялик посбон учун кураш бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жанлуижи Доннарумма учун «Милан», «Интер», «Манчестер Сити» ва «Бавария» каби Европанинг топ клублари кураш бошлади.
  • «Милан» раҳбарияти, агар Мик Маинян билан келишувга эришилмаса, ўз тарбияланувчиси Доннаруммани қайтариш вариантини кўриб чиқмоқда.
  • «Интер» ҳам кучли посбон изламоқда ва Доннарумма вариантига бефарқ эмас.

Европа трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли сенсация куртак очмоқда! Таниқли инсайдер Экрем Конурнинг хабар беришича,«Манчестер Сити» ва Италия миллий жамоасининг 1-рақамли посбони Жанлуижи Доннарумманинг келажаги атрофида қитъанинг энг қудратли гигантлари жиддий курашга киришди. «Манчестер Сити»нинг кучайиб бораётган босими фонида Германиянинг «Бавария»си ҳамда Миланнинг икки ашаддий рақиби — «Интер» ва «Милан» вазиятни синчковлик билан кузатиб бормоқда. Айниқса, вақтида шов-шувли тарзда Парижга кетган Доннарумманинг собиқ уйи «Сан-Сиро»га қайтиш эҳтимоли бутун А Серия ишқибозларини ҳаяжонга солмоқда. Хўш, бу кутилмаган трансфер қандай шартлар остида амалга ошиши мумкин?

«Сан-Сиро»га шов-шувли қайтиш ва Маиньян омили

Кўплаб экспертлар дарвозабоннинг кейинги манзили сифатида айнан Италияга қайтишни энг эҳтимолий йўналиш деб ҳисобламоқда:

  • «Милан»нинг кутилмаган режаси: «Россонери» раҳбарияти франциялик посбон Мик Маиньяннинг жамоадаги келажаги ноаниқ бўлиб қолаётгани сабабли, ўз тарбияланувчиси Доннаруммани қайтариш вариантини жиддий ўрганмоқда;

  • «Интер»нинг пойгага қўшилиши: Шаҳарнинг нариги томонидаги «нерадзурри» ҳам кучли посбон қидирувида ва Доннарумма вариантига бефарқ эмас;

  • «Манчестер Сити» босими: Англия вице-чемпионининг ўз дарвозабонини сақлаб қолишга бўлган қизиқиши ортиб бориши туфайли италиялик дарвозабон трансфери келаси ёзда бутун Европа бозорининг бош воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда;

  • «Бавария»нинг режалари: Мюнхен гранди ҳам узоқ муддатли ишончли посбон масаласида Доннарумма атрофидаги ҳолатни назорат остига олган.

Доннарумманинг «Милан»даги тарихи

«Доннарумма 2015 йилдан 2021 йилгача "россонери" шарафини ҳимоя қилиб, асосий таркибда 251 та учрашув ўтказган. Унинг эркин агент сифатида ПСЖ сафига йўл олиши мухлислар ўртасида катта норозиликка сабаб бўлган эди, бироқ эндиликда тарих яна бошқатдан ёзилиши мумкин».

Мутахассисларнинг фикрича, агар «Милан» Маиньянни сотадиган бўлса, Доннарумманинг қайтиши клуб учун ҳам спорт, ҳам рамзий жиҳатдан муҳим юриш бўлади.

Жанлуижи Доннарумма учун даъвогарлар (Жадвал)

Клуб

Асосий қизиқиш сабаби ва ҳолати

«Милан»

Мик Маиньяннинг келажаги ноаниқлиги сабаб собиқ юлдузини ортга қайтармоқчи

«Интер»

Дарвоза чизиғини юқори савияли италиялик посбон билан кучайтириш режасида

«Манчестер Сити»

Трансфер бозорида жиддий босим ўтказиб, эҳтимолий битимни тезлаштирмоқда

«Бавария»

Келаси ёзда дарвозабон позициясини мустаҳкамлаш учун вазиятни диққат билан кузатмоқда

Сизнингча, Доннарумма бир вақтлар ўзини «сотқин» деб атаган «Милан» мухлислари олдига ортга қайта оладими ёки унга Маресканинг «Манчестер Сити»си ёки «Бавария» маъқулроқми?

Ўз тахмин ва мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу қайноқ трансфер янгилигини дўстларингиз билан Телеграм орқали улашинг!

Жанлуижи ДоннаруммаМиланМанчестер СитиИнтер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Даҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирдиДаҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирди15 сентябр 06:36Расмan: Жон Стоунз «Сити»ни тарк этди — буюк ҳимоячи энди «Интер»да!Расмan: Жон Стоунз «Сити»ни тарк этди — буюк ҳимоячи энди «Интер»да!30 июл 09:31«Сити» афсонаси А Серияга кўчмоқда: Жон Стоунс «Интер» сафига қўшилади«Сити» афсонаси А Серияга кўчмоқда: Жон Стоунс «Интер» сафига қўшилади28 июл 10:52«Интер» мағлубиятга қарамай тарихга кирди: «Реал»га қарши мутлақ рекорд ўрнатилди!«Интер» мағлубиятга қарамай тарихга кирди: «Реал»га қарши мутлақ рекорд ўрнатилди!9 сентябр 07:30Фабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керакФабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керак21 август 13:00Милан Джек Грилиш трансфери учун Манчестер Сити билан боғландиМилан Джек Грилиш трансфери учун Манчестер Сити билан боғланди25 август 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди