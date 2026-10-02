Абдумалик Халаков Осиё чемпиони бўлди: Финалда кореялик боксчи таслим этилди

·11·Спорт
Абдумалик Халаков Осиё чемпиони бўлди: Финалда кореялик боксчи таслим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Абдумалик Халаков Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг финал жангида Жанубий Корея вакили Жанг Донгванни мағлуб этиб, чемпионликни қўлга киритди.
  • Ҳакамлар бир овоздан ўзбекистонлик боксчининг ғалабасини қайд этди.
  • Бу ғалаба Ўзбекистон делегацияси учун Осиё ўйинларидаги навбатдаги олтин медал бўлди.

Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси учун яна бир олтин медаль қўлга киритилди. Таниқли боксчимиз Абдумалик Халаков финал жангини ғалаба билан якунлаб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.

Олтин медаль учун кечган ҳал қилувчи баҳсда Халаков Жанубий Корея вакили Жанг Донгванга қарши рингга кўтарилди. Шиддатли ва муросасиз кечган жанг якунида ҳакамлар бир овоздан ўзбекистонлик боксчининг ғалабасини қайд этди.

Финалда ҳакамлар қарори бир овоздан Халаков фойдасига

Абдумалик Халаков финал жангининг дастлабки дақиқалариданоқ фаол ҳаракат қилди. Жанг давомида икки боксчи ҳам ташаббусни қўлга киритиш учун жиддий кураш олиб борди.

Ҳал қилувчи баҳс якунига етгач, ҳакамлар қарорини эълон қилди.

Якдил қарор — Абдумалик Халаков ғалабаси.

Шу тариқа, ўзбекистонлик боксчи Жанг Донгванни мағлуб этиб, Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг олтин медалига эга чиқди.

Абдумалик Халаков финалда ҳам ўз сўзини айтиб, Осиё ўйинлари чемпионлигига эришди.

Ўзбекистон боксидан яна бир олтин

Халаковнинг чемпионлиги Ўзбекистон делегацияси учун Аичи–Нагоя-2026даги яна бир муҳим натижа бўлди.

Мусобақанинг бокс баҳсларида ҳамюртларимиз олтин медаллар учун курашда ўзларининг юқори даражасини намойиш этмоқда. Халаков эса финалнинг энг муҳим палласида ғалабани қўлга киритиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасидан жой олди.

Жаҳонгир Зокировнинг жанги ҳам олдинда

Ўзбекистонлик бокс мухлисларини яна бир қизиқарли финал жанг кутмоқда.

Навбатда ҳамюртимиз Жаҳонгир Зокиров рингга кўтарилади. У олтин медаль учун Қозоғистон вакили Айбек Оралбай билан куч синашади.

Демак, Аичи–Нагоя-2026 бокс баҳсларида Ўзбекистон учун чемпионлик жанглари ҳали давом этади.

Олтинлар сони яна ошди

Абдумалик Халаковнинг ғалабаси билан Ўзбекистон делегациясининг Аичи–Нагоя-2026даги олтин медаллари жамғармаси яна бир поғонага кўтарилди.

Халаков эса кучли рақиблар иштирокидаги мусобақани чемпионлик билан якунлаб, Ўзбекистон боксининг Осиё майдонидаги навбатдаги катта ғалабасини таъминлади.

Абдумалик ХалаковАичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинлариЖаҳонгир ЗокировОсиё ўйинлари бокс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон велотрекда ҳам медал олди: жуфтлик бронза соҳиби бўлдиЎзбекистон велотрекда ҳам медал олди: жуфтлик бронза соҳиби бўлдиБугун 14:32Тўрабек Хабибуллаев Хитой вакилини мағлуб этиб, чемпион бўлдиТўрабек Хабибуллаев Хитой вакилини мағлуб этиб, чемпион бўлдиБугун 12:15Феруза Казакова Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритдиФеруза Казакова Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритди30 сентябр 10:45Осиё ўйинларида олтин кун: 3 нафар боксчимиз эртага чемпионлик учун рингга чиқадиОсиё ўйинларида олтин кун: 3 нафар боксчимиз эртага чемпионлик учун рингга чиқадиКеча 19:43Осиё ўйинларида олтин сари қадам: Эртага 3 нафар боксчимиз финал учун жанг қилади!Осиё ўйинларида олтин сари қадам: Эртага 3 нафар боксчимиз финал учун жанг қилади!28 сентябр 23:08Жаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмадиЖаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмади27 сентябр 16:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди