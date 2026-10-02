Абдумалик Халаков Осиё чемпиони бўлди: Финалда кореялик боксчи таслим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Абдумалик Халаков Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг финал жангида Жанубий Корея вакили Жанг Донгванни мағлуб этиб, чемпионликни қўлга киритди.
- Ҳакамлар бир овоздан ўзбекистонлик боксчининг ғалабасини қайд этди.
- Бу ғалаба Ўзбекистон делегацияси учун Осиё ўйинларидаги навбатдаги олтин медал бўлди.
Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси учун яна бир олтин медаль қўлга киритилди. Таниқли боксчимиз Абдумалик Халаков финал жангини ғалаба билан якунлаб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.
Олтин медаль учун кечган ҳал қилувчи баҳсда Халаков Жанубий Корея вакили Жанг Донгванга қарши рингга кўтарилди. Шиддатли ва муросасиз кечган жанг якунида ҳакамлар бир овоздан ўзбекистонлик боксчининг ғалабасини қайд этди.
Финалда ҳакамлар қарори бир овоздан Халаков фойдасига
Абдумалик Халаков финал жангининг дастлабки дақиқалариданоқ фаол ҳаракат қилди. Жанг давомида икки боксчи ҳам ташаббусни қўлга киритиш учун жиддий кураш олиб борди.
Ҳал қилувчи баҳс якунига етгач, ҳакамлар қарорини эълон қилди.
Якдил қарор — Абдумалик Халаков ғалабаси.
Шу тариқа, ўзбекистонлик боксчи Жанг Донгванни мағлуб этиб, Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг олтин медалига эга чиқди.
Абдумалик Халаков финалда ҳам ўз сўзини айтиб, Осиё ўйинлари чемпионлигига эришди.
Ўзбекистон боксидан яна бир олтин
Халаковнинг чемпионлиги Ўзбекистон делегацияси учун Аичи–Нагоя-2026даги яна бир муҳим натижа бўлди.
Мусобақанинг бокс баҳсларида ҳамюртларимиз олтин медаллар учун курашда ўзларининг юқори даражасини намойиш этмоқда. Халаков эса финалнинг энг муҳим палласида ғалабани қўлга киритиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасидан жой олди.
Жаҳонгир Зокировнинг жанги ҳам олдинда
Ўзбекистонлик бокс мухлисларини яна бир қизиқарли финал жанг кутмоқда.
Навбатда ҳамюртимиз Жаҳонгир Зокиров рингга кўтарилади. У олтин медаль учун Қозоғистон вакили Айбек Оралбай билан куч синашади.
Демак, Аичи–Нагоя-2026 бокс баҳсларида Ўзбекистон учун чемпионлик жанглари ҳали давом этади.
Олтинлар сони яна ошди
Абдумалик Халаковнинг ғалабаси билан Ўзбекистон делегациясининг Аичи–Нагоя-2026даги олтин медаллари жамғармаси яна бир поғонага кўтарилди.
Халаков эса кучли рақиблар иштирокидаги мусобақани чемпионлик билан якунлаб, Ўзбекистон боксининг Осиё майдонидаги навбатдаги катта ғалабасини таъминлади.
Изоҳлар 0
…