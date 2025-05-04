Афғонистондан бу йил 30 минг зиёратчи Ҳажга йўл олади: илк гуруҳ Саудияга етиб борди

·2.5K·Дунё
Афғонистондан бу йил 30 минг зиёратчи Ҳажга йўл олади: илк гуруҳ Саудияга етиб борди
Афғонистон бу йил 30 минг нафар зиёратчини Саудия Арабистонидаги Ҳаж ибодатини бажариш учун юбормоқда. 230 нафар зиёратчидан иборат биринчи гуруҳ 29 апрель куни Саудияга учиб кетди. Бу ҳақда «Толибон» маъмурияти расман маълум қилди.

Баёнотга кўра, зиёратчиларни ташишни мамлакатнинг иккита миллий авиакомпанияси ўз зиммасига олган. Улар май ойида Саудия Арабистонига жами 97 та парвоз амалга оширишни режалаштирган. Шунингдек, Ҳаж зиёрати билан боғлиқ ташкилий ва логистик ишларни осонлаштириш мақсадида Афғонистоннинг турли вилоятларида махсус Ҳаж мувофиқлаштириш марказлари очилган.

Ҳаж зиёрати учун ҳар бир афғон зиёратчига белгиланган сафар нархи 3924 АҚШ долларини ташкил этади.

Шунингдек, Саудия Арабистони 2025 йилда Марказий Осиё мамлакатлари учун ажратилган Ҳаж квоталарини ҳам маълум қилди. Унга кўра, Ўзбекистон учун 15 минг, Тожикистон учун 7 минг, Қозоғистон учун 4,5 минг, Қирғизистон учун 6 мингдан ортиқ квота ажратилган. Туркманистонга ажратилган квота ҳозирча маълум қилинмаган, аммо ўтган йили бу мамлакатдан 289 нафар зиёратчи Ҳаж амалини бажаришга рухсат олган эди. Россия учун эса 25 минг нафарлик квота тасдиқланган.

Жорий йилда Саудия Арабистони чет эллик зиёратчилар учун янги тартибларни ҳам жорий этди. Энди Макка ва Мадина шаҳарларига фақат Ҳаж визаси билан киришга рухсат берилади. Визаси муддати тугаган зиёратчиларга бошпана берган ёки уларни ноқонуний равишда Ҳажга олиб борган шахсларга эса катта миқдордаги жарима қўлланади.

Мазкур янгиликлар зиёратчиларнинг хавфсизлиги ва тартибни таъминлаш учун киритилган бўлиб, Саудия Арабистони ушбу тартиб орқали зиёратчиларнинг ибодатини қулай ва хавфсиз муҳитда ўтказишни мақсад қилган.
АфғонистонҲаж зиёратиСаудия АрабистониЗиёратчиларТолибон маъмуриятиҲаж квоталари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленскийдан жиддий чақириқ: Россия ҳаво ҳудудида нималар содир бўлмоқда?Зеленскийдан жиддий чақириқ: Россия ҳаво ҳудудида нималар содир бўлмоқда?Кеча, 23:49«Улар мени осиб қўйишади!» Путиннинг янги сафарбарлик режаси ва яширин сўзлари«Улар мени осиб қўйишади!» Путиннинг янги сафарбарлик режаси ва яширин сўзлариКеча, 23:44Шошилинч: Илон Маск ва Киев ўртасидаги яширин музокаралар тафсилоти...Шошилинч: Илон Маск ва Киев ўртасидаги яширин музокаралар тафсилоти...Кеча, 23:35Нотўғри тушунишди: Нега одамлар товуқларни давлат хизматлари марказига кўтариб борди?Нотўғри тушунишди: Нега одамлар товуқларни давлат хизматлари марказига кўтариб борди?Кеча, 23:11Деҳлидаги тарихий «Қутб Минор» Ўзбекистон байроғи рангларига буркандиДеҳлидаги тарихий «Қутб Минор» Ўзбекистон байроғи рангларига буркандиКеча, 19:44Манҳэттенда Ўзбекистон байроғи кўтарилди: АҚШдаги ватандошлар Мустақиллик кунини нишонладиМанҳэттенда Ўзбекистон байроғи кўтарилди: АҚШдаги ватандошлар Мустақиллик кунини нишонладиКеча, 19:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди