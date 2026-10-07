Хитойда йўловчи стюардессани ҳамманинг олдида тиз чўкиб узр сўрашга мажбур қилди
Хитойда самолёт бортида юз берган можаро ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. China Eastern Airlines авиакомпаниясининг Хефей–Далян йўналишидаги рейси вақтида стюардесса хизмат аравачаси билан йўловчининг тирсагига тегиб кетган.
Шундан сўнг йўловчи аёлдан узр сўрашни талаб қилган. Воқеа давомида у стюардессани салоннинг ўзида, бошқа йўловчилар кўз ўнгида тиз чўкиб узр сўрашга мажбур қилган.
Авиакомпания ходимини ҳимоя қилиб, йўловчининг бундай ҳаракатини бортдаги тартибни бузиш ва ходимнинг шахсий қадр-қимматини таҳқирлаш сифатида баҳолаган.
Мазкур ҳолат юзасидан авиакомпания ҳуқуқ-тартибот идораларига мурожаат қилган. Можарони келтириб чиқарган йўловчи эса авиакомпаниянинг қора рўйхатига киритилган.
Изоҳлар 0
…