Хитойда йўловчи стюардессани ҳамманинг олдида тиз чўкиб узр сўрашга мажбур қилди

·52·Дунё
Хитойда йўловчи стюардессани ҳамманинг олдида тиз чўкиб узр сўрашга мажбур қилди

Хитойда самолёт бортида юз берган можаро ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. China Eastern Airlines авиакомпаниясининг Хефей–Далян йўналишидаги рейси вақтида стюардесса хизмат аравачаси билан йўловчининг тирсагига тегиб кетган.

Шундан сўнг йўловчи аёлдан узр сўрашни талаб қилган. Воқеа давомида у стюардессани салоннинг ўзида, бошқа йўловчилар кўз ўнгида тиз чўкиб узр сўрашга мажбур қилган.

Авиакомпания ходимини ҳимоя қилиб, йўловчининг бундай ҳаракатини бортдаги тартибни бузиш ва ходимнинг шахсий қадр-қимматини таҳқирлаш сифатида баҳолаган.

Мазкур ҳолат юзасидан авиакомпания ҳуқуқ-тартибот идораларига мурожаат қилган. Можарони келтириб чиқарган йўловчи эса авиакомпаниянинг қора рўйхатига киритилган.

China Eastern AirlinesХефей–Далян рейсиқора рўйхатга киришпассажирнинг қора рўйхатга кириши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оналарнинг фарёди: Қозоғистонда чўкиб кетган аскарларнинг жасади уйларига олиб келиндиОналарнинг фарёди: Қозоғистонда чўкиб кетган аскарларнинг жасади уйларига олиб келинди26 сентябр 10:299 миллион евролик яхта чўкиб кетди9 миллион евролик яхта чўкиб кетди17 август 14:02Қарийб 400 йиллик кема 5 тонна олтин билан топилдиҚарийб 400 йиллик кема 5 тонна олтин билан топилди27 август 21:28Роберт Фицо: Европа Россияни "тиз чўктира" олмайди...Роберт Фицо: Европа Россияни "тиз чўктира" олмайди...17 апрел 08:25Хитойда робот тиланчилик қилди: унинг илтимоси ҳайратга солдиХитойда робот тиланчилик қилди: унинг илтимоси ҳайратга солди15 август 10:55Туркияда 110 йўловчили сайёҳлик кемаси сувга чўкиб кетдиТуркияда 110 йўловчили сайёҳлик кемаси сувга чўкиб кетди31 май 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?