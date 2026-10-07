Тошкент метросида поезд техник носозлик сабаб тўхтаб қолди

·27·Жамият
Тошкент метросида поезд техник носозлик сабаб тўхтаб қолди

7-октябрь куни Тошкент метрополитенининг "Шаҳристон" бекатида поезд техник носозлик сабаб ҳаракатини тўхтатди.

Метрополитен маъмурияти маълумотига кўра, поезд бекатдан чиқаётган вақтда унинг бош қисми платформадан ташқарига чиққач, ҳаракатни давом эттира олмаган. Носозлик 1985 йилда ишлаб чиқарилган эски ҳаракат таркибида юзага келган.

Ҳодиса ортидан поезддаги йўловчилар туширилган. Носоз таркиб техник кўрикдан ўтказиш учун олиб кетилган.

Йўловчиларга хизмат кўрсатишда узилиш юзага келмаслиги учун йўналишга захира поезди чиқарилган.

Мутасаддилар поезддаги носозлик бартараф этилиб, техник кўрикдан ўтказилгач, унинг кейинги эксплуатацияси бўйича тегишли қарор қабул қилинишини билдирган.

Тошкент метрополитениШаҳристон бекатипоезднинг техник носозлиги1985 йилда ишлаб чиқарилган ҳаракат таркиби
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент метросида поезд тўхтаб қолди: Йўловчилар шошилинч туширилдиТошкент метросида поезд тўхтаб қолди: Йўловчилар шошилинч туширилди10 июл 01:26Тошкент метросида эшиги ёпилмаган поезд ҳаракатлангани аниқландиТошкент метросида эшиги ёпилмаган поезд ҳаракатлангани аниқланди15 апрел 14:34Тошкент метросида кутилмаган ҳолат: аёл поезд йўлига тушиб кетдиТошкент метросида кутилмаган ҳолат: аёл поезд йўлига тушиб кетди3 май 13:30Фарғонада маст эркак сабаб поезд тўхтатилдиФарғонада маст эркак сабаб поезд тўхтатилди12 май 14:34Тошкентда 22 ёшли йигит поезд босиб кетиши оқибатида ҳалок бўлдиТошкентда 22 ёшли йигит поезд босиб кетиши оқибатида ҳалок бўлди29 апрел 09:28Эндиликда жамоат жойларида ножўя ҳаракат қилган жуфтликларга қамоқ жазоси қўлланиши мумкин.Эндиликда жамоат жойларида ножўя ҳаракат қилган жуфтликларга қамоқ жазоси қўлланиши мумкин.Бугун 15:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди