Тошкент метросида поезд техник носозлик сабаб тўхтаб қолди
7-октябрь куни Тошкент метрополитенининг "Шаҳристон" бекатида поезд техник носозлик сабаб ҳаракатини тўхтатди.
Метрополитен маъмурияти маълумотига кўра, поезд бекатдан чиқаётган вақтда унинг бош қисми платформадан ташқарига чиққач, ҳаракатни давом эттира олмаган. Носозлик 1985 йилда ишлаб чиқарилган эски ҳаракат таркибида юзага келган.
Ҳодиса ортидан поезддаги йўловчилар туширилган. Носоз таркиб техник кўрикдан ўтказиш учун олиб кетилган.
Йўловчиларга хизмат кўрсатишда узилиш юзага келмаслиги учун йўналишга захира поезди чиқарилган.
Мутасаддилар поезддаги носозлик бартараф этилиб, техник кўрикдан ўтказилгач, унинг кейинги эксплуатацияси бўйича тегишли қарор қабул қилинишини билдирган.
Изоҳлар 0
…