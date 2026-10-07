Ўзбекистон гўзали Нигина Фахриддинова турмушга чиқди (видео)

·68·Маданият
Ўзбекистон гўзали Нигина Фахриддинова турмушга чиқди (видео)

Ўзбекистон гўзали Нигина Фахриддинова турмуш қурди. Ушбу қувончли янгиликни гўзаллик танлови соҳиби ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали мухлисларига маълум қилди.

Нигина Фахриддинова тўй маросимига оид лавҳаларни Instagram саҳифасида эълон қилди. Унинг ушбу янгилиги қисқа вақт ичида мухлислар эътиборини тортди.

Гўзаллик соҳасида танилган Нигина Фахриддинованинг шахсий ҳаётидаги муҳим воқеа кузатувчилари томонидан илиқ кутиб олинди.

Мухлислар янги оилавий ҳаёти бошланган Нигина Фахриддиновага бахт ва тотувлик тиламоқда.

Нигина ФахриддиноваНигина Фахриддинова тўйГўзаллик танловиInstagram тўй эълони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Дунё гўзали” Айшвария Рай 15 ёшли қизи билан кўриниш берди (видео)“Дунё гўзали” Айшвария Рай 15 ёшли қизи билан кўриниш берди (видео)9 август 12:1081 ёшда ҳам мафтункор: турк сериаллари юлдузлари ҳайрат қолдирмоқда81 ёшда ҳам мафтункор: турк сериаллари юлдузлари ҳайрат қолдирмоқда17 июн 13:40“Қишлоқ йигитига ҳам турмушга чиқишим мумкин” — Луиза Расулова“Қишлоқ йигитига ҳам турмушга чиқишим мумкин” — Луиза Расулова27 апрел 18:30Фарҳод Сулаймоннинг “Эй дил” таронаси мухлислар эътиборини тортмоқда (видео)Фарҳод Сулаймоннинг “Эй дил” таронаси мухлислар эътиборини тортмоқда (видео)Бугун 12:29Хонзода Камбарова учрашувга чиқишдан олдин йигитларга карта рақамини юборишини айтдиХонзода Камбарова учрашувга чиқишдан олдин йигитларга карта рақамини юборишини айтдиБугун 12:17Шаҳзод Султонов онасига янги машина совға қилдиШаҳзод Султонов онасига янги машина совға қилдиКеча 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди