Ўзбекистон гўзали Нигина Фахриддинова турмушга чиқди (видео)
Ўзбекистон гўзали Нигина Фахриддинова турмуш қурди. Ушбу қувончли янгиликни гўзаллик танлови соҳиби ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали мухлисларига маълум қилди.
Нигина Фахриддинова тўй маросимига оид лавҳаларни Instagram саҳифасида эълон қилди. Унинг ушбу янгилиги қисқа вақт ичида мухлислар эътиборини тортди.
Гўзаллик соҳасида танилган Нигина Фахриддинованинг шахсий ҳаётидаги муҳим воқеа кузатувчилари томонидан илиқ кутиб олинди.
Мухлислар янги оилавий ҳаёти бошланган Нигина Фахриддиновага бахт ва тотувлик тиламоқда.
Изоҳлар 0
…