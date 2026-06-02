Украина шаҳарлари яна оммавий ракета ва дрон ҳужумларига учради

·354·Дунё
Украина шаҳарлари яна оммавий ракета ва дрон ҳужумларига учради

Украина ҳудудида вазият кескинлигича қолмоқда. Мамлакатнинг бир қатор йирик шаҳарлари ва аҳоли пунктлари навбатдаги шиддатли ракета ва дрон зарбаларига нишон бўлди. Зарбалар оқибатида тинч аҳоли вакиллари орасида қурбонлар ва жароҳатланганлар қайд этилган, кўплаб турар жой бинолари ва инфратузилма объектларига зарар етган.

Шаҳарлардаги талафоту вайрончиликлар

Пойтахт Киев шаҳри узра ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари томонидан уриб туширилган ракета бўлакларининг қулаши оғир оқибатларни келтириб чиқарди. Киев шаҳар ҳарбий маъмурияти раҳбари Тимур Ткаченконинг сўнгги маълумотларига кўра, пойтахтда 3 нафар фуқаро ҳаётдан кўз юмган, яна 29 киши турли даражада тан жароҳати олган. Шаҳарнинг Подольск туманида ракета қолдиқлари кўп қаватли уйнинг томига тушиши натижасида кучли ёнғин юзага келган ва хонадонларнинг ойналари синиб кетган. Пойтахт мэри Виталий Кличко эса ҳужумдан сўнг 21 нафар жароҳатланган шахс шифохоналарга жойлаштирилганини ҳамда учта йирик туманда электр таъминотида узилишлар бўлганини маълум қилди.

Днепр шаҳрида ҳам вазият анча жиддий. Бу ердаги ҳаво ҳужуми оқибатида 5 нафар инсон, жумладан 73 ёшли аёл фожиали тарзда ҳалок бўлди. Вилоят ҳарбий маъмурияти бошлиғи Александр Ганжанинг таъкидлашича, жароҳатланганлар сони 25 кишига етган. Ракеталардан бири тўғридан-тўғри аҳоли яшайдиган мавзега келиб тушган ва йирик ёнғинни келтириб чиқарган.

Харкив шаҳрининг иккита тумани ўққа тутилиши оқибатида эса 6 нафар маҳаллий турғун шикастланган, улар орасида 11 ёшли қизалоқ ҳам бор. Мамлакатнинг бошқа ҳудудларидан ҳам вайронагарчиликлар ҳақидаги хабарлар келиши давом этмоқда.

Томонларнинг баёнотлари ва ўтмишдаги ҳужумлар

1 июнь куни кечқурун Россия президенти Владимир Путин Луҳанск вилоятининг Старобельск шаҳрига берилган зарба урушга “янги сифат” бағишлаганини маълум қилди. Маҳаллий ҳокимият органларининг билдиришича, мазкур ҳужум натижасида маҳаллий коллеж бинолари қисман вайрон бўлган ва ҳодиса жойида 21 нафар талаба қурбон бўлган.

Худди шу куни кечқурун Украина президенти Володимир Зеленский халққа мурожаат қилиб, яқин соатларда Россия томонидан мамлакат бўйлаб янги, янада кенг кўламли оммавий ҳаво ҳужумлари уюштирилиши эҳтимоли жуда юқори эканидан огоҳлантирган эди.

Маълумот учун: Бундан аввалроқ, 24 майга ўтар кечаси ҳам Россия қуролли кучлари Киев ва унинг атрофидаги вилоятларга йирик ракета зарбалари берган эди. Ўшанда Россия ҳарбий ҳаракатлар давомида учинчи маротаба “Орешник” типидаги янги русумли ракетадан фойдалангани хабар қилинган. Ўша тунги ҳужум оқибатида 2 киши ҳалок бўлиб, 80 дан ортиқ инсон жароҳатланган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради