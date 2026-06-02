Украина шаҳарлари яна оммавий ракета ва дрон ҳужумларига учради
Украина ҳудудида вазият кескинлигича қолмоқда. Мамлакатнинг бир қатор йирик шаҳарлари ва аҳоли пунктлари навбатдаги шиддатли ракета ва дрон зарбаларига нишон бўлди. Зарбалар оқибатида тинч аҳоли вакиллари орасида қурбонлар ва жароҳатланганлар қайд этилган, кўплаб турар жой бинолари ва инфратузилма объектларига зарар етган.
Шаҳарлардаги талафоту вайрончиликлар
Пойтахт Киев шаҳри узра ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари томонидан уриб туширилган ракета бўлакларининг қулаши оғир оқибатларни келтириб чиқарди. Киев шаҳар ҳарбий маъмурияти раҳбари Тимур Ткаченконинг сўнгги маълумотларига кўра, пойтахтда 3 нафар фуқаро ҳаётдан кўз юмган, яна 29 киши турли даражада тан жароҳати олган. Шаҳарнинг Подольск туманида ракета қолдиқлари кўп қаватли уйнинг томига тушиши натижасида кучли ёнғин юзага келган ва хонадонларнинг ойналари синиб кетган. Пойтахт мэри Виталий Кличко эса ҳужумдан сўнг 21 нафар жароҳатланган шахс шифохоналарга жойлаштирилганини ҳамда учта йирик туманда электр таъминотида узилишлар бўлганини маълум қилди.
Днепр шаҳрида ҳам вазият анча жиддий. Бу ердаги ҳаво ҳужуми оқибатида 5 нафар инсон, жумладан 73 ёшли аёл фожиали тарзда ҳалок бўлди. Вилоят ҳарбий маъмурияти бошлиғи Александр Ганжанинг таъкидлашича, жароҳатланганлар сони 25 кишига етган. Ракеталардан бири тўғридан-тўғри аҳоли яшайдиган мавзега келиб тушган ва йирик ёнғинни келтириб чиқарган.
Харкив шаҳрининг иккита тумани ўққа тутилиши оқибатида эса 6 нафар маҳаллий турғун шикастланган, улар орасида 11 ёшли қизалоқ ҳам бор. Мамлакатнинг бошқа ҳудудларидан ҳам вайронагарчиликлар ҳақидаги хабарлар келиши давом этмоқда.
Томонларнинг баёнотлари ва ўтмишдаги ҳужумлар
1 июнь куни кечқурун Россия президенти Владимир Путин Луҳанск вилоятининг Старобельск шаҳрига берилган зарба урушга “янги сифат” бағишлаганини маълум қилди. Маҳаллий ҳокимият органларининг билдиришича, мазкур ҳужум натижасида маҳаллий коллеж бинолари қисман вайрон бўлган ва ҳодиса жойида 21 нафар талаба қурбон бўлган.
Худди шу куни кечқурун Украина президенти Володимир Зеленский халққа мурожаат қилиб, яқин соатларда Россия томонидан мамлакат бўйлаб янги, янада кенг кўламли оммавий ҳаво ҳужумлари уюштирилиши эҳтимоли жуда юқори эканидан огоҳлантирган эди.
Маълумот учун: Бундан аввалроқ, 24 майга ўтар кечаси ҳам Россия қуролли кучлари Киев ва унинг атрофидаги вилоятларга йирик ракета зарбалари берган эди. Ўшанда Россия ҳарбий ҳаракатлар давомида учинчи маротаба “Орешник” типидаги янги русумли ракетадан фойдалангани хабар қилинган. Ўша тунги ҳужум оқибатида 2 киши ҳалок бўлиб, 80 дан ортиқ инсон жароҳатланган эди.
…