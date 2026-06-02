Қирғизистонда носвой ишлаб чиқариш ва сотиш тақиқланади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Қирғизистон ҳукумати 2040 йилгача мўлжалланган демографик сиёсат концепциясини тасдиқлади. Ҳужжатга кўра, мамлакатда носвой ишлаб чиқариш ва тарқатиш тўлиқ тақиқланади.
Шунингдек, алкоголли ичимликлар ва сигареталарни харид қилиш учун минимал ёш чегарасини 20–21 ёшгача ошириш режалаштирилмоқда. Алкогол ва тамаки маҳсулотларини тунги вақтда ҳамда интернет орқали сотишга ҳам чекловлар жорий этилади.
Бундан ташқари, акциз солиқларини ошириш орқали ушбу маҳсулотлар нархини қимматлаштириш кўзда тутилган. Ҳукумат вояга етмаганларни зарарли одатлардан ҳимоя қилиш мақсадида тамаки ва алкогол маҳсулотлари рекламаси устидан назоратни ҳам кучайтиришни режалаштирмоқда.
…