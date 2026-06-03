750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилди
Аргентинада Гиннеснинг рекордлар китобига кириш учун тайёрланган улкан 750 метрлик сендвич сирли тарзда ўғирлаб кетилди. Бу ноодатий воқеа Буэнос-Айрес яқинидаги Авелланеда шаҳрида содир бўлган.
Маълумотларга кўра, маҳаллий ресторан жамоаси рекорд ўрнатиш мақсадида улкан сендвич тайёрлаган. Унга 1,5 тоннадан ортиқ мол гўшти, минглаб нон бўлаклари ва бошқа маҳсулотлар ишлатилган бўлиб, натижада 7 минг порцияга тенг улкан таом ҳосил қилинган.
Ушбу улкан сендвич Гиннес рекордлари китобига киритилиш арафасида турган пайтда кутилмаганда йўқолиб қолган. Ҳодиса тафсилотлари ҳозирча тўлиқ аниқланмаган бўлса-да, бу ҳолат маҳаллий аҳоли ва интернет фойдаланувчилари орасида катта шов-шувга сабаб бўлмоқда.
Ҳозирда сендвичнинг қаерга ва ким томонидан олиб кетилгани бўйича текширув ишлари давом этмоқда. Ресторан вакиллари эса бу ҳолатдан ҳайратда эканликларини билдириб, рекорд уринишлари вақтинча тўхтатилганини маълум қилган.
…