750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилди

·150·Дунё
750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилди

Аргентинада Гиннеснинг рекордлар китобига кириш учун тайёрланган улкан 750 метрлик сендвич сирли тарзда ўғирлаб кетилди. Бу ноодатий воқеа Буэнос-Айрес яқинидаги Авелланеда шаҳрида содир бўлган.

Маълумотларга кўра, маҳаллий ресторан жамоаси рекорд ўрнатиш мақсадида улкан сендвич тайёрлаган. Унга 1,5 тоннадан ортиқ мол гўшти, минглаб нон бўлаклари ва бошқа маҳсулотлар ишлатилган бўлиб, натижада 7 минг порцияга тенг улкан таом ҳосил қилинган.

Ушбу улкан сендвич Гиннес рекордлари китобига киритилиш арафасида турган пайтда кутилмаганда йўқолиб қолган. Ҳодиса тафсилотлари ҳозирча тўлиқ аниқланмаган бўлса-да, бу ҳолат маҳаллий аҳоли ва интернет фойдаланувчилари орасида катта шов-шувга сабаб бўлмоқда.

Ҳозирда сендвичнинг қаерга ва ким томонидан олиб кетилгани бўйича текширув ишлари давом этмоқда. Ресторан вакиллари эса бу ҳолатдан ҳайратда эканликларини билдириб, рекорд уринишлари вақтинча тўхтатилганини маълум қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23АҚШ ва Эроннинг ядровий дастур бўйича музокаралари қайта тикланадими?Бугун, 19:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради