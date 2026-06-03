Деҳлидаги меҳмонхона ёнғини 21 инсон ҳаётига зомин бўлди

·62·Дунё
Деҳлидаги меҳмонхона ёнғини 21 инсон ҳаётига зомин бўлди


Ҳиндистон пойтахти Деҳлида содир бўлган йирик ёнғин кўплаб инсонлар ҳаётига нуқта қўйди. Фожиа оқибатида камида 21 киши ҳалок бўлгани маълум қилинди.

Reuters агентлигининг полиция маълумотларига таяниб хабар беришича, ҳодиса 3 июнь куни шаҳарнинг жанубий қисмида жойлашган Малвия Нагар туманидаги меҳмонхоналардан бирида юз берган.

Маълум бўлишича, меҳмонхонада яқин атрофдаги тиббиёт муассасаларига даволаниш учун келган хорижлик фуқаролар ҳам яшаб турган. Қурбонлар орасида 15 нафардан зиёд чет элликлар борлиги айтилмоқда.

Маҳаллий расмийлар ушбу воқеани сўнгги йилларда Деҳлида кузатилган энг оғир ёнғинлардан бири сифатида баҳоламоқда. Фавқулодда хизматлар тезкор ҳаракати туфайли камида 40 нафар инсоннинг ҳаёти сақлаб қолинган.

Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин меҳмонхона биринчи қаватида жойлашган Lemon Green ресторанидан бошланган бўлиши мумкин. Айни пайтда воқеанинг аниқ сабаблари юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Маҳаллий маъмурият вакили Житендра Кумарнинг билдиришича, ёнғин келиб чиқишида ресторан фаолияти билан боғлиқ омиллар асосий версия сифатида кўриб чиқилмоқда.

Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди содир бўлган воқеани “чуқур қайғули фожиа” деб атади. У ҳалок бўлганларнинг оила аъзоларига ҳамдардлик билдириб, жароҳатланганларга тезроқ соғайиш тилагини изҳор қилди.

Шунингдек, ҳукумат томонидан ҳалок бўлганларнинг яқинларига 2 лакҳ рупия, жароҳат олганларга эса 50 минг рупия миқдорида моддий ёрдам ажратилиши маълум қилинди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Деҳлидаги меҳмонхона ёнғини 21 кишининг ҳаётига зомин бўлдиБугун, 07:14Пластик бутилкалардан чиққан ноодатий куй барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 07:09Марказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкинБугун, 04:37Филларнинг ўзига хос “тарбия усули” ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаКеча, 17:55Федерал телеканаллар эфирида қайси мавзулар етакчилик қилди?Кеча, 17:47Зеленский Путин билан тўғридан-тўғри музокарага тайёр эканини айтди...Кеча, 16:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди