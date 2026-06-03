“Дўзах оғзи”: 70 йилдан буён ўчмаётган олов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Марказий Осиёдаги энг сирли ва машҳур манзиллардан бири Туркманистон ҳудудида жойлашган. Маҳаллий аҳоли ва сайёҳлар орасида “Дўзах оғзи” номи билан танилган ушбу жой йиллар давомида ўзининг ғайриоддий кўриниши билан дунё эътиборини тортиб келмоқда.
У ерда ер қаъридан чиқиб турган табиий газ деярли ярим асрдан буён узлуксиз ёниб турибди. Тунги пайтда кратердан таралаётган аланга ва қизғиш шуъла атрофга фавқулодда манзара бағишлайди.
70 йилллардан бери табиий олов чиқа бошлаган.
Айрим олимлар “Дўзах оғзи”нинг доимий ёнғин ҳолати экологик муаммоларни келтириб чиқараётганини таъкидлаб келади. Шу боис сўнгги йилларда уни ўчириш бўйича турли таклифлар ҳам илгари сурилган.
…