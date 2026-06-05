37 ёшли аёл бир йил давомида ўзгалар оиласида яшаш учун қизча бўлиб яшади

·1.5K·Дунё
37 ёшли аёл бир йил давомида ўзгалар оиласида яшаш учун қизча бўлиб яшади

Бразилияда содир бўлган ғайриоддий воқеа жамоатчиликни ҳайратга солди. 37 ёшли аёл ўзини 11 ёшли қиз сифатида таништириб, бир оила билан бир йилдан ортиқ вақт давомида яшагани маълум бўлди.

Маҳаллий ОАВлар хабар беришича, воқеа Жоинвили шаҳрида рўй берган. Ўзини Габриэле деб таништирган аёл маҳаллий черковга мурожаат қилиб, гўёки зўравон ота-онасидан қочиб келганини айтган. Унинг ачинарли ҳикоясига ишонган инсонлардан бири бўлган меҳрибон оила уни ўз уйига қабул қилиб, ҳақиқий фарзандидек парвариш қила бошлаган.

Аёл ташқи кўриниши ёшига мос келмаслигини турли касалликлар билан изоҳлаган. У аутизм ва бошқа хасталиклардан азият чекишини, ҳатто болалигида гормонал дорилар қабул қилишга мажбур бўлганини ҳам даъво қилган.

Маълум бўлишича, у 14 ой давомида болаларга хос хатти-ҳаракатларни намойиш этган. Ҳатто ухлашдан олдин эмизикли идиш ва севимли кўрпасини сўраб келган. Айрим кечалари эса болаларча овозда гапириб, ваҳима ҳолатларини намойиш қилишга уринган.

Габриэле мактабга бормаган. У оилани ўзини таъқиб қилаётган отаси мактаб орқали топиб олиши мумкинлигига ишонтирган. Оқибатда оила унга қаттиқ меҳр қўйиб, ҳатто "12 ёшга тўлган куни"ни нишонлаган ва уни расман фарзандликка олиш ҳақида ўйлай бошлаган.

Бироқ воқеа кутилмаган тарзда фош бўлди. Оила аъзоларидан бири аёлнинг хатти-ҳаракатларидан шубҳаланиб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилган. Текширувлар натижасида унинг аслида 37 ёшли тажрибали фирибгар экани маълум бўлди.

Тергов давомида бу аёл аввал ҳам бир неча оилаларни шунга ўхшаш усулда алдагани аниқланган. Ҳозирда у ҳибсга олинган бўлиб, суд қарори кутилаётгани хабар қилинмоқда.

БразилияЖоинвилиГабриэле
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хоманаий 2 мингдан ортиқ маҳкумни афв этишга рухсат бердиХоманаий 2 мингдан ортиқ маҳкумни афв этишга рухсат бердиБугун, 19:01Зеленский Владимир Путиннинг сўнгги баёнотига муносабат билдирди...Зеленский Владимир Путиннинг сўнгги баёнотига муносабат билдирди...Кеча, 17:56Австралияда 142 минг долларлик сувараклар мусодара қилиндиАвстралияда 142 минг долларлик сувараклар мусодара қилиндиКеча, 17:26Саҳрои Кабирда сувсизлик 49 кишининг ўлимига сабаб бўлдиСаҳрои Кабирда сувсизлик 49 кишининг ўлимига сабаб бўлдиКеча, 17:16Хитойлик аёл кўз қовоқлари операцияси сабаб 6 йилдан бери кўзлари очиқ ҳолда ухлаяптиХитойлик аёл кўз қовоқлари операцияси сабаб 6 йилдан бери кўзлари очиқ ҳолда ухлаяптиКеча, 16:43Владимир Путин Зеленскийнинг очиқ хатига қандай муносабат билдирди?Владимир Путин Зеленскийнинг очиқ хатига қандай муносабат билдирди?Кеча, 16:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Саудия Арабистонида Қурбон Ҳайити санаси маълум қилинди
Саудия Арабистонида Қурбон Ҳайити санаси маълум қилинди