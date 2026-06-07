Исроил АҚШ расмийларининг суҳбатларини тинглагани айтилди

·47·Дунё
Исроил АҚШ расмийларининг суҳбатларини тинглагани айтилди

Исроил АҚШ президенти Доналд Трампнинг махсус вакили Стив Уиткофф ва Пентагон расмийси Элбриж Колби ўртасидаги телефон суҳбатларини тинглагани айтилмоқда. Бу ҳақда The New York Times манбаларига таяниб хабар берди.

Нашр маълумотларига кўра, сўнгги ҳафталарда АҚШ томони Исроилдан келиши мумкин бўлган контрразведка таҳдидини энг юқори даражалардан бирига кўтарган. Вашингтонда Исроил АҚШнинг Эрон билан алоқаларини кузатган бўлиши мумкин, деган гумонлар бор.

NYT ёзишича, икки давлат раҳбарияти ўзаро разведка фаолиятидан аввалдан хабардор бўлган. Бироқ АҚШ расмийларига кўра, Исроилнинг Эрон билан музокаралар бўйича Вашингтон позициясини билишга уриниши “мақбул чегарадан ошиб кетган”.

Исроил элчихонаси эса бу маълумотларни рад этиб, мамлакат Америка расмийларига қарши разведка фаолияти олиб бормаслигини таъкидлаган.

ИсроилДоналд ТрампНью-Йорк ТаймсЭронПентагон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиҲиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиБугун, 08:28Эбола билан касалланиш ҳолатлари 488 тага кўпайдиЭбола билан касалланиш ҳолатлари 488 тага кўпайдиБугун, 08:04Исроил ҳарбийлари билан боғлиқ ҳодисада 7 ойлик чақалоқ ҳалок бўлдиИсроил ҳарбийлари билан боғлиқ ҳодисада 7 ойлик чақалоқ ҳалок бўлдиБугун, 05:03Пит Хегсет Европа мамлакатларини миграция инқирозидан огоҳлантирдиПит Хегсет Европа мамлакатларини миграция инқирозидан огоҳлантирдиБугун, 04:08Ироқ терма жамоаси юлдузи АҚШ аэропортида етти соат сўроқ қилиндиИроқ терма жамоаси юлдузи АҚШ аэропортида етти соат сўроқ қилиндиКеча, 18:58Бир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилдиБир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилдиКеча, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди