Трамп Эронга қўйилган санкциялар бўйича кутилмаган баёнот берди
Жаҳон сиёсий саҳнасининг марказида турган АҚШ ва Эрон муносабатлари атрофидаги баҳс-мунозаралар янги паллада давом этмоқда. Оқ уй раҳбари Дональд Трамп океан ортининг нуфузли NBC News телеканалига берган эксклюзив интервьюсида Теҳрон расмийлари учун унчалик хуш ёқмайдиган, аммо Вашингтоннинг қатъий позициясини ифодаловчи баёнотлар билан чиқиш қилди. Унинг сўзларига кўра, Ислом Республикасига нисбатан жорий этилган иқтисодий чекловларни юмшатиш ёки хорижда музлатиб қўйилган миллиардлаб долларлик давлат активларини озод қилиш масаласи ҳозирча кун тартибида умуман йўқ. Трамп санкцияларнинг бекор қилиниши музокаралар бошланиши учун совға эмас, балки Теҳроннинг келажакдаги ижобий хатти-ҳаракатларига қараб бериладиган якуний натижа бўлишини алоҳида қайд этди.
Оқ уй раҳбарининг Эрон ядро дастури, Ливан инқирози ва кутилаётган махфий учрашувлар борасидаги сенсацион фикрлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
АҚШ ВА ЭРОН ЎРТАСИДАГИ ДИПЛОМАТИК КУРАШ СТРАТЕГИЯСИ
Музокараларнинг асосий йўналишлари
Оқ уй раҳбари Дональд Трампнинг Позицияси
Теҳрон ва минтақавий жабҳадаги ҳолат
Иқтисодий чекловлар ва Активлар
«Агар улар ўзларини муносиб тутишса ва яхши иш қилишса, кейинроқ бу ҳақда гаплашамиз. Чекловларни олиб ташлаш — бошланғич шарт эмас.»
Эрон иқтисодиёти учун музлатилган маблағларнинг очилиши жуда муҳим, аммо АҚШ босимни камайтирмоқчи эмас.
Ливан инқирози ва «Ҳизбуллоҳ»
«Мен Ливанда ҳаёт яхшиланишини истайман. Исроилнинг «Ҳизбуллоҳ»га зарбалари янада аниқ ва мақсадли бўлиши керак.»
Ливан масаласи АҚШ учун вақтинчалик қисқа муддатли келишувнинг мажбурий шарти ҳисобланмайди.
Олий раҳбарият билан алоқалар
Трамп Эрон олий раҳбарининг бўлажак вориси Мужтабо Хоминаий билан тўғридан-тўғри учрашув ўтказиш эҳтимолини инкор этмади.
Оқ уй Мужтабо Хоминаийнинг айни пайтда қаерда эканлигини катта эҳтимол билан аниқ билади, аммо буни сир тутмоқда.
Гарчи икки давлат вакиллари қуролли можароларни тўхтатиш бўйича дастлабки лойиҳа устида бир тўхтамга келишга яқин бўлишса-да, Вашингтон Теҳрондан ядровий қурол яратиш ғоясидан бутунлай воз кечишни бош талаб сифатида илгари суришда давом этмоқда.
Ливан масаласи ва Мужтабо Хоминаий билан яширин мулоқот интригаси
Интервью давомида Дональд Трамп Ливан инқирози Эрон билан тузиладиган қисқа муддатли тинчлик битимининг мажбурий банди эмаслигини таъкидлади. Трампнинг фикрича, Теҳрон бу масалани ўртага ташлашга уриниши мумкин, бироқ Вашингтон Исроилни Ливандаги ҳарбий амалиётларда эҳтиёткор бўлишга чақириш билан чекланмоқда. Энг қизиқарли вазият эса журналистларнинг Эрон олий раҳбари вориси Мужтабо Хоминаий ҳақидаги саволидан сўнг юзага келди. Трамп у билан тўғридан-тўғри музокаралар столига ўтириши мумкинлигини айтар экан, ушбу сиёсатчининг айни дамдаги махфий манзили ҳақида гапиришни истамади, аммо «Билишим эҳтимоли жуда юқори», дея сирли шаъма қилди.
Замин шарҳи: Дональд Трампнинг ушбу баёнотлари Вашингтоннинг «қаттиқ қўл дипломатияси» анъаналарига содиқ қолаётганини кўрсатади. У иқтисодий санкцияларни Эрон устидан назорат ўрнатиш ва уларни ядровий дастурдан воз кечдириш йўлида энг кучли ричаг сифатида ушлаб турибди. Мужтабо Хоминаий номининг тилга олиниши эса яқин келажакда Эрон сиёсий элитасида кутилаётган ўзгаришлардан Оқ уй албатта бохабар экани ва янги раҳбарият билан ҳам тил топишишга тайёрлигидан далолат беради. АҚШ босим сиёсатини сусайтирмаган ҳолда тинчлик йўлини изламоқда. Бу мураккаб геосиёсий ўйинда кимнинг тактикаси устун келишини яқин ойлар кўрсатади. Бизни кузатишда давом этинг!
Дунё сиёсатининг энг қайноқ «парда ортидаги воқеалар»и, Трампнинг кутилмаган геосиёсий юришлари ва Яқин Шарқдаги катта ўзгаришлар тафсилотларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…