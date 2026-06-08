Трамп Эронга қўйилган санкциялар бўйича кутилмаган баёнот берди

·51·Дунё
Трамп Эронга қўйилган санкциялар бўйича кутилмаган баёнот берди

Жаҳон сиёсий саҳнасининг марказида турган АҚШ ва Эрон муносабатлари атрофидаги баҳс-мунозаралар янги паллада давом этмоқда. Оқ уй раҳбари Дональд Трамп океан ортининг нуфузли NBC News телеканалига берган эксклюзив интервьюсида Теҳрон расмийлари учун унчалик хуш ёқмайдиган, аммо Вашингтоннинг қатъий позициясини ифодаловчи баёнотлар билан чиқиш қилди. Унинг сўзларига кўра, Ислом Республикасига нисбатан жорий этилган иқтисодий чекловларни юмшатиш ёки хорижда музлатиб қўйилган миллиардлаб долларлик давлат активларини озод қилиш масаласи ҳозирча кун тартибида умуман йўқ. Трамп санкцияларнинг бекор қилиниши музокаралар бошланиши учун совға эмас, балки Теҳроннинг келажакдаги ижобий хатти-ҳаракатларига қараб бериладиган якуний натижа бўлишини алоҳида қайд этди.

Оқ уй раҳбарининг Эрон ядро дастури, Ливан инқирози ва кутилаётган махфий учрашувлар борасидаги сенсацион фикрлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:

АҚШ ВА ЭРОН ЎРТАСИДАГИ ДИПЛОМАТИК КУРАШ СТРАТЕГИЯСИ

Музокараларнинг асосий йўналишлари

Оқ уй раҳбари Дональд Трампнинг Позицияси

Теҳрон ва минтақавий жабҳадаги ҳолат

Иқтисодий чекловлар ва Активлар

«Агар улар ўзларини муносиб тутишса ва яхши иш қилишса, кейинроқ бу ҳақда гаплашамиз. Чекловларни олиб ташлаш — бошланғич шарт эмас.»

Эрон иқтисодиёти учун музлатилган маблағларнинг очилиши жуда муҳим, аммо АҚШ босимни камайтирмоқчи эмас.

Ливан инқирози ва «Ҳизбуллоҳ»

«Мен Ливанда ҳаёт яхшиланишини истайман. Исроилнинг «Ҳизбуллоҳ»га зарбалари янада аниқ ва мақсадли бўлиши керак.»

Ливан масаласи АҚШ учун вақтинчалик қисқа муддатли келишувнинг мажбурий шарти ҳисобланмайди.

Олий раҳбарият билан алоқалар

Трамп Эрон олий раҳбарининг бўлажак вориси Мужтабо Хоминаий билан тўғридан-тўғри учрашув ўтказиш эҳтимолини инкор этмади.

Оқ уй Мужтабо Хоминаийнинг айни пайтда қаерда эканлигини катта эҳтимол билан аниқ билади, аммо буни сир тутмоқда.

Гарчи икки давлат вакиллари қуролли можароларни тўхтатиш бўйича дастлабки лойиҳа устида бир тўхтамга келишга яқин бўлишса-да, Вашингтон Теҳрондан ядровий қурол яратиш ғоясидан бутунлай воз кечишни бош талаб сифатида илгари суришда давом этмоқда.

Ливан масаласи ва Мужтабо Хоминаий билан яширин мулоқот интригаси

Интервью давомида Дональд Трамп Ливан инқирози Эрон билан тузиладиган қисқа муддатли тинчлик битимининг мажбурий банди эмаслигини таъкидлади. Трампнинг фикрича, Теҳрон бу масалани ўртага ташлашга уриниши мумкин, бироқ Вашингтон Исроилни Ливандаги ҳарбий амалиётларда эҳтиёткор бўлишга чақириш билан чекланмоқда. Энг қизиқарли вазият эса журналистларнинг Эрон олий раҳбари вориси Мужтабо Хоминаий ҳақидаги саволидан сўнг юзага келди. Трамп у билан тўғридан-тўғри музокаралар столига ўтириши мумкинлигини айтар экан, ушбу сиёсатчининг айни дамдаги махфий манзили ҳақида гапиришни истамади, аммо «Билишим эҳтимоли жуда юқори», дея сирли шаъма қилди.

Замин шарҳи: Дональд Трампнинг ушбу баёнотлари Вашингтоннинг «қаттиқ қўл дипломатияси» анъаналарига содиқ қолаётганини кўрсатади. У иқтисодий санкцияларни Эрон устидан назорат ўрнатиш ва уларни ядровий дастурдан воз кечдириш йўлида энг кучли ричаг сифатида ушлаб турибди. Мужтабо Хоминаий номининг тилга олиниши эса яқин келажакда Эрон сиёсий элитасида кутилаётган ўзгаришлардан Оқ уй албатта бохабар экани ва янги раҳбарият билан ҳам тил топишишга тайёрлигидан далолат беради. АҚШ босим сиёсатини сусайтирмаган ҳолда тинчлик йўлини изламоқда. Бу мураккаб геосиёсий ўйинда кимнинг тактикаси устун келишини яқин ойлар кўрсатади. Бизни кузатишда давом этинг!

Дунё сиёсатининг энг қайноқ «парда ортидаги воқеалар»и, Трампнинг кутилмаган геосиёсий юришлари ва Яқин Шарқдаги катта ўзгаришлар тафсилотларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Дональд ТрампИронАҚШNBC NewsМажтаба Хомейни
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

3 ёшли қизчанинг ҳаёти махсус қутқарув операцияси билан сақлаб қолинди3 ёшли қизчанинг ҳаёти махсус қутқарув операцияси билан сақлаб қолиндиБугун, 07:09Президент отган тўп ортидан югуриб, журналист йиқилиб тушдиПрезидент отган тўп ортидан югуриб, журналист йиқилиб тушдиБугун, 06:4380 минг одам яшайдиган кема-шаҳар: келажак аллақачон бошланмоқда80 минг одам яшайдиган кема-шаҳар: келажак аллақачон бошланмоқдаБугун, 06:36Дональд Трамп Эрон билан тинчлик келишуви бўйича қатъий баёнот бердиДональд Трамп Эрон билан тинчлик келишуви бўйича қатъий баёнот бердиБугун, 06:09Англияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиАнглияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиКеча, 13:23Дунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганДунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганКеча, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди