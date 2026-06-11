Бразилия терма жамоаси АҚШ аэропортида кучайтирилган текширувдан ўтди

·0·Дунё
Бразилия терма жамоаси АҚШ аэропортида кучайтирилган текширувдан ўтди

Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг қайноқ ва ҳаяжонли кунлари расман старт олди! Бутун сайёра нигоҳи айни дамда Шимолий Америка қитъасига қаратилган бир пайтда, мусобақанинг бош фаворитларидан бири ҳисобланган машҳур Бразилия миллий терма жамоаси атрофидаги хабарлар катта қизиқиш уйғотмоқда. Беш карра жаҳон чемпионлари жорий мундиалда иштирок этиш мақсадида Океан ортига етиб келгач, маҳаллий хавфсизлик хизматлари томонидан ташкил этилган ўта қатъий ва синчков назорат текширувларидан ўтишди.

Бразилиянинг нуфузли ва оммабоп «Globo» нашри тарқатган сўнгги маълумотларга қараганда, «пентакампеонлар» таркибидаги юлдуз футболчилар, мураббийлар штаби ҳамда мамлакат футбол федерациясининг расмий вакиллари АҚШнинг Нью-Жерси штати ҳаво бандаргоҳига қўнишлари биланоқ махсус текширув жараёнига жалб этилган.

Хавфсизлик чора-тадбирлари жуда юқори даражада ташкил этилган бўлиб, текширув давомида кутилмаган ҳолатлар кузатилди. Маҳаллий соҳа ходимлари томонидан бутун делегация аъзоларининг барча шахсий буюмлари, юклари ва ҳаттоки оёқ кийимлари ҳам ўта синчковлик билан кўздан кечирилган. Бундан ташқари, ҳар бир вакил замонавий металл детектор қурилмалари орқали қатъий назоратдан ўтказилган.

Қайд этилишича, ушбу жараён оддий йўловчилар фойдаланадиган аэропортнинг ички терминалида эмас, балки ҳаво лайнерлари тўхтаб турадиган махсус ёпиқ ҳудуднинг ўзидаёқ ташкил этилган. Бу эса Жаҳон чемпионати иштирокчиларининг қимматли вақтини тежаш ва уларни ортиқча навбатлардан халос қилиш мақсадида тезкорлик билан амалга оширилган.

Мухлисларимизга яхши маълумки, бундан бир неча кун аввал севимли Ўзбекистон миллий терма жамоаси делегацияси ҳам АҚШ тупроғига қадам қўйган илк дақиқаларда айнан шунга ўхшаш кучайтирилган хавфсизлик текширувларидан ўтган эди. Бундан кўриниб турибдики, мезбон давлат мусобақа хавфсизлигини таъминлаш йўлида ҳеч қайси жамоага алоҳида имтиёз бермаяпти ва дунё гранди бўлмиш Бразилия юлдузларини ҳам қатъий назорат қилмоқда.

Эслатиб ўтиш жоизки, миллионлаб инсонлар интизорлик билан кутган «ЖЧ-2026» баҳслари шу йилнинг 11 июнидан 19 июлига қадар АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида гўзал футбол байрамини тақдим этади. Машҳур Винисиус Жуниор етакчилигидаги Бразилия миллий терма жамоаси мусобақанинг гуруҳ босқичи доирасида Марокаш, Ҳаити ва Шотландия терма жамоаларига қарши кейинги босқич йўлланмаси учун баҳс олиб боради.

Бразилия терма жамоасининг Нью-Жерсидан олинган эксклюзив репортажлари, «оқ бўрилар»нинг Жаҳон чемпионатидаги илк тарихий қадамлари ва мундиалнинг энг қайноқ, рекордчи ва шов-шувли хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Билл Гейтс Эпштейн билан алоқалари юзасидан саволларга жавоб бердиБилл Гейтс Эпштейн билан алоқалари юзасидан саволларга жавоб бердиБугун, 09:02Колумбия президенти вақтинча лавозимидан четлатилдиКолумбия президенти вақтинча лавозимидан четлатилдиБугун, 08:54Хитойлик ёшлар мамлакатдаги энг муҳим имтиҳон якунини нишонламоқдаХитойлик ёшлар мамлакатдаги энг муҳим имтиҳон якунини нишонламоқдаБугун, 08:44250 йиллик механик оққуш: ҳанузгача ишлайдиган мўъжиза250 йиллик механик оққуш: ҳанузгача ишлайдиган мўъжизаБугун, 08:40Пластик операция фожиаси: аёл 6 йилдан бери кўзини юма олмайдиПластик операция фожиаси: аёл 6 йилдан бери кўзини юма олмайдиБугун, 08:20Асаубаева: Маошим уч бараварга қисқартирилди, Президентга мурожаат қилдим (видео)Асаубаева: Маошим уч бараварга қисқартирилди, Президентга мурожаат қилдим (видео)Бугун, 08:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди