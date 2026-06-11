Бразилия терма жамоаси АҚШ аэропортида кучайтирилган текширувдан ўтди
Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг қайноқ ва ҳаяжонли кунлари расман старт олди! Бутун сайёра нигоҳи айни дамда Шимолий Америка қитъасига қаратилган бир пайтда, мусобақанинг бош фаворитларидан бири ҳисобланган машҳур Бразилия миллий терма жамоаси атрофидаги хабарлар катта қизиқиш уйғотмоқда. Беш карра жаҳон чемпионлари жорий мундиалда иштирок этиш мақсадида Океан ортига етиб келгач, маҳаллий хавфсизлик хизматлари томонидан ташкил этилган ўта қатъий ва синчков назорат текширувларидан ўтишди.
Бразилиянинг нуфузли ва оммабоп «Globo» нашри тарқатган сўнгги маълумотларга қараганда, «пентакампеонлар» таркибидаги юлдуз футболчилар, мураббийлар штаби ҳамда мамлакат футбол федерациясининг расмий вакиллари АҚШнинг Нью-Жерси штати ҳаво бандаргоҳига қўнишлари биланоқ махсус текширув жараёнига жалб этилган.
Хавфсизлик чора-тадбирлари жуда юқори даражада ташкил этилган бўлиб, текширув давомида кутилмаган ҳолатлар кузатилди. Маҳаллий соҳа ходимлари томонидан бутун делегация аъзоларининг барча шахсий буюмлари, юклари ва ҳаттоки оёқ кийимлари ҳам ўта синчковлик билан кўздан кечирилган. Бундан ташқари, ҳар бир вакил замонавий металл детектор қурилмалари орқали қатъий назоратдан ўтказилган.
Қайд этилишича, ушбу жараён оддий йўловчилар фойдаланадиган аэропортнинг ички терминалида эмас, балки ҳаво лайнерлари тўхтаб турадиган махсус ёпиқ ҳудуднинг ўзидаёқ ташкил этилган. Бу эса Жаҳон чемпионати иштирокчиларининг қимматли вақтини тежаш ва уларни ортиқча навбатлардан халос қилиш мақсадида тезкорлик билан амалга оширилган.
Мухлисларимизга яхши маълумки, бундан бир неча кун аввал севимли Ўзбекистон миллий терма жамоаси делегацияси ҳам АҚШ тупроғига қадам қўйган илк дақиқаларда айнан шунга ўхшаш кучайтирилган хавфсизлик текширувларидан ўтган эди. Бундан кўриниб турибдики, мезбон давлат мусобақа хавфсизлигини таъминлаш йўлида ҳеч қайси жамоага алоҳида имтиёз бермаяпти ва дунё гранди бўлмиш Бразилия юлдузларини ҳам қатъий назорат қилмоқда.
Эслатиб ўтиш жоизки, миллионлаб инсонлар интизорлик билан кутган «ЖЧ-2026» баҳслари шу йилнинг 11 июнидан 19 июлига қадар АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида гўзал футбол байрамини тақдим этади. Машҳур Винисиус Жуниор етакчилигидаги Бразилия миллий терма жамоаси мусобақанинг гуруҳ босқичи доирасида Марокаш, Ҳаити ва Шотландия терма жамоаларига қарши кейинги босқич йўлланмаси учун баҳс олиб боради.
Бразилия терма жамоасининг Нью-Жерсидан олинган эксклюзив репортажлари, «оқ бўрилар»нинг Жаҳон чемпионатидаги илк тарихий қадамлари ва мундиалнинг энг қайноқ, рекордчи ва шов-шувли хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…