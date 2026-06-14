Машинадан сакраган ит ҳужум қилди: кўчада кескин вазият юзага келди
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода кутилмаган ва хавфли ҳолат акс этган. Унда қиз ўзининг икки уй ҳайвони билан йўлдан ўтиб кетаётган пайтда, ёнидаги автомобил ичида бўлган ит тўсатдан очиқ ойнадан сакраб тушиб, уларга ташланади.
Натижада ҳайвонлар ўртасида дарҳол уриш бошланиб кетади. Вазият кескин тус олгач, қиз ўз жониворларини ҳимоя қилиш учун аралашишга мажбур бўлади.
Орадан бир неча сония ўтиб, автомобилдан итнинг эгаси югуриб чиқади ва атрофдаги одамлар билан биргаликда ҳайвонларни ажратишга ҳаракат қилади. Уларнинг саъй-ҳаракатлари билан вазият назоратга олинади.
Мазкур видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Айрим фойдаланувчилар ит эгаси кейинчалик вазиятни бартараф этишга ҳаракат қилганини ижобий баҳолаган бўлса, бошқалар бундай ҳолат умуман юз бермаслиги учун ҳайвон бошиданоқ қатъий назорат остида бўлиши кераклигини таъкидлашмоқда.
Ушбу ҳодиса яна бир бор уй ҳайвонларини назорат қилиш ва хавфсизлик чораларига амал қилиш нақадар муҳимлигини эслатди.
…