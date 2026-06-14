Машинадан сакраган ит ҳужум қилди: кўчада кескин вазият юзага келди

·0·Дунё
Машинадан сакраган ит ҳужум қилди: кўчада кескин вазият юзага келди

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода кутилмаган ва хавфли ҳолат акс этган. Унда қиз ўзининг икки уй ҳайвони билан йўлдан ўтиб кетаётган пайтда, ёнидаги автомобил ичида бўлган ит тўсатдан очиқ ойнадан сакраб тушиб, уларга ташланади.

Натижада ҳайвонлар ўртасида дарҳол уриш бошланиб кетади. Вазият кескин тус олгач, қиз ўз жониворларини ҳимоя қилиш учун аралашишга мажбур бўлади.

Орадан бир неча сония ўтиб, автомобилдан итнинг эгаси югуриб чиқади ва атрофдаги одамлар билан биргаликда ҳайвонларни ажратишга ҳаракат қилади. Уларнинг саъй-ҳаракатлари билан вазият назоратга олинади.

Мазкур видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Айрим фойдаланувчилар ит эгаси кейинчалик вазиятни бартараф этишга ҳаракат қилганини ижобий баҳолаган бўлса, бошқалар бундай ҳолат умуман юз бермаслиги учун ҳайвон бошиданоқ қатъий назорат остида бўлиши кераклигини таъкидлашмоқда.

Ушбу ҳодиса яна бир бор уй ҳайвонларини назорат қилиш ва хавфсизлик чораларига амал қилиш нақадар муҳимлигини эслатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги энг кучли университетлар рўйхати эълон қилиндиДунёдаги энг кучли университетлар рўйхати эълон қилиндиБугун, 15:40Ютуб қироли MrBeast ярим миллиардлик маррани биринчи бўлиб забт этдиЮтуб қироли MrBeast ярим миллиардлик маррани биринчи бўлиб забт этдиБугун, 11:56Доналд Трамп АҚШ ва Эрон ўртасидаги тинчлик келишувини эълон қилдиДоналд Трамп АҚШ ва Эрон ўртасидаги тинчлик келишувини эълон қилдиБугун, 11:43Қизчанинг илон билан видеолари ижтимоий тармоқларда катта шов-шувга сабаб бўлдиҚизчанинг илон билан видеолари ижтимоий тармоқларда катта шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 11:39Бир лаҳзалик хато: Бразилиядаги даҳшатли фожиаБир лаҳзалик хато: Бразилиядаги даҳшатли фожиаБугун, 11:25Ҳиндистонда ҳарбий самолёт қўниш вақтида бир неча бўлакка парчаландиҲиндистонда ҳарбий самолёт қўниш вақтида бир неча бўлакка парчаландиБугун, 10:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди