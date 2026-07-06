«Хавфсиз ва соғлом юрт» тадбирларида бир қатор жиноий ҳолатлар фош этилди

·0·Жамият
«Хавфсиз ва соғлом юрт» тадбирларида бир қатор жиноий ҳолатлар фош этилди

ДХХ ва ИИВ ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор рейдларда гиёҳвандлик воситаларини ноқонуний сақлаш, ташиш ва каннабис етиштириш ҳолатларига чек қўйилди.

Наманган вилоятининг Норин туманида 1961 йилда туғилган фуқаронинг хонадонидан 1 килограмм 595 грамм марихуана топилди. Дастлабки маълумотларга кўра, модда кейинчалик сотиш учун сақланган.

Чортоқ туманида 1973 йилда туғилган шахс томорқасида 839 туп каннабис ўстираётгани маълум бўлди.

Самарқанд вилоятида эса Ургут туманида истиқомат қилувчи 1995 йилда туғилган фуқаро Тойлоқ ҳудудида автомашинаси билан ҳаракатланаётган пайтда тўхтатилган. Ундан 20 грамм героин ашёвий далил сифатида олинган.

Хоразм вилояти Қўшкўпир туманида муқаддам гиёҳвандлик савдоси учун судланган шахс 36 туп каннабис етиштиргани аниқланган.

Тошкент вилояти Янгийўл шаҳрида ҳам аввал шу турдаги жиноят учун судланган фуқаро ҳовлисидаги иссиқхонада 22 туп каннабис парваришлаган.

Андижон вилояти Қўрғонтепа туманидаги хонадонлардан бирининг томорқасида эса 10 туп каннабис ўсимлиги топилган.

Барча мусодара қилинган гиёҳвандлик воситалари ва ўсимликлар белгиланган тартибда расмийлаштирилган. Ҳозир ҳар бир ҳолат бўйича терговга қадар текширув давом этмоқда.

ДХХИИВМарихуанаГероинКаннабисЯнгийўл
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда 38,3 млрд сўмлик кешбэк талон-торож қилиндиАндижонда 38,3 млрд сўмлик кешбэк талон-торож қилиндиБугун, 14:20Фарғонадаги ёнғин бўйича ФВБ расмий маълумот бердиФарғонадаги ёнғин бўйича ФВБ расмий маълумот бердиБугун, 14:04“Malibu болани 100 метр судраб кетган” – Андижондаги фожиа тафсилотлари“Malibu болани 100 метр судраб кетган” – Андижондаги фожиа тафсилотлариБугун, 13:18Хавфсизлик камарини кимлар тақмаслиги мумкин?Хавфсизлик камарини кимлар тақмаслиги мумкин?Бугун, 13:16Бекободда 150 млн сўмлик товарларни яширинча олиб киришга уриниш фош этилдиБекободда 150 млн сўмлик товарларни яширинча олиб киришга уриниш фош этилдиБугун, 13:09Инсон вафот этса, унинг Facebook ва Instagram саҳифаси нима бўлади?Инсон вафот этса, унинг Facebook ва Instagram саҳифаси нима бўлади?Бугун, 13:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди