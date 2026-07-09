Парижда 6 соатлик сўроқ ва Россияда террорчилик айблови: Павел Дуров икки ўт орасида қолди

·0·Дунё
Парижда 6 соатлик сўроқ ва Россияда террорчилик айблови: Павел Дуров икки ўт орасида қолди

Telegram мессенжери асосчиси Павел Дуров Франция пойтахти Парижда 2024 йилда бошланган шов-шувли жиноий иш доирасида яна бир бор сўроқ қилинди. Франция оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, бу унга расмий айблов эълон қилинганидан бери ўтказилган тўртинчи сўроқ бўлиб, у 6 соатдан зиёд давом этди. Zamin.uz миллиардер атрофидаги глобал босим ва терговнинг янги тафсилотларини тақдим этади.

«Аниқ далиллар йўқ»: 6 соатлик сўроқ ва адвокатлар баёноти

Le Figaro газетаси манбаларига таяниб хабар беришича, Франция ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари Telegram платформаси орқали содир этилиши мумкин бўлган жиноятларга нисбатан мессенжер раҳбариятининг эҳтимолий жавобгарлиги юзасидан тергов ҳаракатларини изчил давом эттирмоқда.

Узоқ давом этган сўроқ якунланганидан сўнг, Павел Дуровнинг уч нафар адвокати AFP агентлигига баёнот берди. Ҳимоячиларнинг таъкидлашича, деярли икки йилдан бери давом этаётган тергов давомида уларнинг мижозига қўйилган айбловларни тасдиқловчи бирорта ҳам аниқ далил тақдим этилмаган. Ҳозирда адвокатлар Франция суд органлари ҳамда Европа суд инстанцияларига тегишли шикоятларни киритишган.

Дуровга қўйилган айбловлар аслида нималардан иборат?

Павел Дуров 2024 йил 24 август куни Париж аэропортида кутилмаганда қўлга олинган эди. Франция тергов органлари унга нисбатан жиддий сиёсий ва жиноий даъволарни илгари сурмоқда:

  • Контент назоратининг йўқлиги: Telegram платформасида модерация тизимининг етарли даражада ишламагани;

  • Ҳамкорликдан бош тортиш: Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг қонуний талаблари ва сўровларини бажармаслик.

Тергов хулосасига кўра, мессенжердаги бундай эркинлик ва назоратсизлик ортидан болалар порнографияси тарқалиши, гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний савдоси, фирибгарлик ҳамда бошқа оғир жиноятларга қарши курашиш тизими жиддий қийинчиликларга дуч келган.

Франция ва Россия: Дуровга нисбатан икки томонлама босим хронологияси

Павел Дуров айни дамда нафақат Ғарбда, балки Россия расмийлари томонидан ҳам жуда катта босим остида қолмоқда. Қуйидаги жадвалда миллиардер ва унинг лойиҳасига нисбатан қўлланилаётган чоралар тақдим этилган:

Давлат

Жорий этилган чекловлар ва айбловлар

Жорий ҳолати (2026 йил)

Франция

2025 йил ноябрь ойида Дуровнинг мамлакатдан чиқишига қўйилган чекловлар (Дубайдан ташқарига чиқмаслик ва полицияда рўйхатдан ўтиш мажбурияти) бекор қилинган эди.

Тергов давом этмоқда. 2026 йил май ойида Париж прокуратураси жиноий иш ҳали ёпилмаганини расман маълум қилди.

Россия

2025 йил август ойидан буён WhatsApp ва Telegram орқали қўнғироқлар блокланган. 2026 йил февралидан эса мессенжер фаолияти сунъий равишда секинлаштирилган.

Янги жиноий иш. 2026 йил февраль ойида Дуров Россияда унга нисбатан терроризмга кўмаклашиш моддаси бўйича жиноят иши қўзғатилганини эълон қилди.

Тарих такрорланмоқда: Россия ва Telegram қарама-қаршилиги

Россия расмийлари ҳозирги чекловларни гўёки фирибгарлик ҳолатларига қарши кураш билан изоҳлаётган бўлса-да, бу Кремлнинг Telegramʼни жиловлашга бўлган биринчи уриниши эмас.

Эслатиб ўтамиз, Россия ҳукумати 2018–2020 йиллар давомида ҳам мессенжерни бутун мамлакат бўйлаб блоклашга уринган эди. Ўшанда бунга компаниянинг Федерал хавфсизлик хизмати (ФХХ/ФСБ) талабига биноан фойдаланувчиларнинг шахсий ёзишмаларини шифрдан чиқариш калитларини (encryption keys) тақдим этишдан қатъий бош тортгани сабаб бўлганди. Замонавий босқичда эса Дуров учун вазият янада мураккаб тус олмоқда, чунки у бир вақнинг ўзида икки йирик тизимнинг қаттиқ қуршовида қолди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дешам Марокаш ҳақида қандай фикрда?:Франция олдида жиддий синов турибдиДешам Марокаш ҳақида қандай фикрда?:Франция олдида жиддий синов турибдиБугун, 00:35ЖССТ огоҳлантирди: ҳар беш инсондан бири саратонга чалинадиЖССТ огоҳлантирди: ҳар беш инсондан бири саратонга чалинадиБугун, 00:32Индонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқдаИндонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқдаКеча, 23:25Эрон АҚШга кескин огоҳлантириш берди: Ҳурмуз атрофида хавфли бурилишЭрон АҚШга кескин огоҳлантириш берди: Ҳурмуз атрофида хавфли бурилишКеча, 23:21Эрдоған Трамп режасига ишора қилди: Туркия Украина бўйича икки канални ишга солмоқдаЭрдоған Трамп режасига ишора қилди: Туркия Украина бўйича икки канални ишга солмоқдаКеча, 23:08Германияда 15 беморни ўлдирган шифокорга умрбод қамоқ жазоси берилдиГерманияда 15 беморни ўлдирган шифокорга умрбод қамоқ жазоси берилдиКеча, 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди