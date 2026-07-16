Паспорт ёки ID-картани йўқотганлар учун муҳим янгилик эълон қилинди
Ўзбекистонда фуқаролик паспорти, ID-карта ёки хорижга чиқиш паспортини йўқотиб қўйган ёки уни яроқсиз ҳолга келтирган шахсларни маъмурий жавобгарликка тортмаслик тартиби жорий этилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Президент Шавкат Мирзиёев томонидан 15 июль куни имзоланган “Аҳолига кўрсатилаётган давлат хизматларини такомиллаштириш ҳамда фуқаролар учун қўшимча қулайликлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 265-сонли қарорда белгиланган.
Мазкур янги тартиб кучга кирса, шахсини тасдиқловчи ҳужжатини йўқотган фуқаролар аввалги каби маъмурий жарима тўламайди. Улар фақат янги ҳужжатни расмийлаштириш учун белгиланган давлат божига қўшимча тўловни амалга ошириш орқали паспорт, ID-карта ёки хорижга чиқиш паспортини қайта расмийлаштириши ва олиши мумкин бўлади.
Қарорга мувофиқ, ушбу механизмни амалиётга жорий этиш учун зарур таклифлар ҳамда тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари жорий йилнинг октябрь ойига қадар Ички ишлар вазирлиги ва Адлия вазирлиги томонидан ишлаб чиқилиб, Вазирлар Маҳкамасига киритилиши лозим.
Маълумот учун, ҳозирги амалдаги қонунчиликка кўра, паспорт, ID-карта ёки хорижга чиқиш паспортини йўқотган ёки яроқсиз ҳолга келтирган шахсларга нисбатан маъмурий чоралар қўлланади. Янги тартиб эса ҳужжатларни қайта расмийлаштириш жараёнини янада соддалаштириш, бюрократик тўсиқларни камайтириш ҳамда аҳоли учун қўшимча қулайликлар яратишга қаратилган.
…