Elon Musk дунёдаги энг йирик чип заводини қурмоқда: ASML унга мослашишни бошлади

·0·Техно
Elon Musk дунёдаги энг йирик чип заводини қурмоқда: ASML унга мослашишни бошлади

Дунёнинг энг бой одами Elon Musk томонидан режалаштирилаётган Terafab лойиҳаси яримўтказгичлар саноатида ҳақиқий инқилоб ясашга тайёргарлик кўрмоқда. Чип ишлаб чиқариш учун зарур бўлган юқори технологияли ускуналар етказиб берувчи жаҳон етакчиси — ASML компанияси ўзининг 2027 ва 2028-йилларга мўлжалланган ишлаб чиқариш режаларини айнан Мускнинг ушбу улкан заводи эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда қайта кўриб чиқаётганини расман маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ASML молиявий директори Рожер Дассеннинг сўзларига кўра, компания барча йирик мижозлар билан доимий мулоқотда бўлиб, уларнинг келгуси йиллардаги қурилиш режаларидан хабардор. ixbt.com маълумотига кўра, Terafab лойиҳаси ASML стратегик режаларининг ажралмас қисмига айланган. Бу шуни англатадики, Мускнинг янги корхонаси энг замонавий литография машиналарининг асосий харидорларидан бири бўлади.

Terafab: Яримўтказгичлар оламидаги янги гигант

Terafab лойиҳаси Техас штатининг Остин шаҳрида қад кўтаради. Бу шунчаки завод эмас, балки Tesla, SpaceX ва xAI компаниялари эҳтиёжлари учун сунъий интеллект чиплари ҳамда микроэлементлар ишлаб чиқарувчи дунёдаги энг йирик мажмуа бўлиши кутилмоқда. Лойиҳанинг асосий мақсади — логистика занжиридаги узилишларни бартараф этиш ва барча жараёнларни бир нуқтада жамлашдир.

Ҳозирги кунда чип ишлаб чиқариш жараёни дунёнинг турли нуқталарига тарқалиб кетган: дизайн бир жойда, кристалларни тайёрлаш бошқа жойда, уларни хотира блоклари билан бирлаштириш ва якуний қадоқлаш эса бутунлай бошқа ҳудудларда амалга оширилади. Terafab эса барча босқичларни — лойиҳалашдан тортиб тайёр маҳсулотни қадоқлашгача бўлган даврни ягона майдончада бирлаштиради.

ЭУВ-литографиясига навбатлар шаклланмоқда

ASML вакиллари ҳозирданоқ 2027-йил учун ЭУВ (экстремал ультрабинафша) литография ускуналарига бўлган буюртмалар деярли тўлиб бўлганини билдиришмоқда. Шунингдек, 2028-йил учун ҳам катта миқдордаги буюртмалар келиб тушган. Бу технология энг кичик ўлчамдаги (2-3 нанометрли) ва энг кучли чипларни яратиш учун дунёдаги ягона ечим ҳисобланади.

Ўзбекистон каби технологик импортга таянадиган мамлакатлар учун бу каби глобал ўзгаришлар билвосита таъсир кўрсатади. Агар Elon Musk ўз заводи орқали чиплар танқислигини камайтиришга эришса, бу келажакда электромобиллар, сервер қурилмалари ва маиший техникалар нархининг барқарорлашишига хизмат қилиши мумкин.

Terafab лойиҳасининг муваффақияти нафақат Tesla ёки SpaceX, балки бутун дунё сунъий интеллект бозори учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. ASML каби гигантнинг ушбу лойиҳага жиддий эътибор қаратаётгани, Мускнинг режалари шунчаки амбиция эмас, балки аниқ ҳисоб-китобларга асосланган стратегия эканлигидан далолат беради.

Elon MuskASMLTerafabЧипТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КАТЛ Европада улкан натрий-ионли энергия омборларини барпо этадиКАТЛ Европада улкан натрий-ионли энергия омборларини барпо этадиБугун, 16:59Аина стартапи AI агентларни бошқаришга мўлжалланган янги қурилмалар учун 5,5 млн доллар жалб қилдиАина стартапи AI агентларни бошқаришга мўлжалланган янги қурилмалар учун 5,5 млн доллар жалб қилдиБугун, 16:55Google Play дўконидан VK ва Max мессенжери олиб ташландиGoogle Play дўконидан VK ва Max мессенжери олиб ташландиБугун, 16:28Meta ўсмирлар хавфсизлиги учун янги тизимни ишга туширди: Сунъий интеллект назоратдаMeta ўсмирлар хавфсизлиги учун янги тизимни ишга туширди: Сунъий интеллект назоратдаБугун, 16:24Huawei санкцияларга қарамай ўсишда давом этмоқда: 2026-йил учун улкан режаларHuawei санкцияларга қарамай ўсишда давом этмоқда: 2026-йил учун улкан режаларБугун, 15:57SpaceX акциялари кескин арзонлашди: Компания капиталлашуви 1 триллион долларга камайдиSpaceX акциялари кескин арзонлашди: Компания капиталлашуви 1 триллион долларга камайдиБугун, 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди