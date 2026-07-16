Elon Musk дунёдаги энг йирик чип заводини қурмоқда: ASML унга мослашишни бошлади
Дунёнинг энг бой одами Elon Musk томонидан режалаштирилаётган Terafab лойиҳаси яримўтказгичлар саноатида ҳақиқий инқилоб ясашга тайёргарлик кўрмоқда. Чип ишлаб чиқариш учун зарур бўлган юқори технологияли ускуналар етказиб берувчи жаҳон етакчиси — ASML компанияси ўзининг 2027 ва 2028-йилларга мўлжалланган ишлаб чиқариш режаларини айнан Мускнинг ушбу улкан заводи эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда қайта кўриб чиқаётганини расман маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ASML молиявий директори Рожер Дассеннинг сўзларига кўра, компания барча йирик мижозлар билан доимий мулоқотда бўлиб, уларнинг келгуси йиллардаги қурилиш режаларидан хабардор. ixbt.com маълумотига кўра, Terafab лойиҳаси ASML стратегик режаларининг ажралмас қисмига айланган. Бу шуни англатадики, Мускнинг янги корхонаси энг замонавий литография машиналарининг асосий харидорларидан бири бўлади.
Terafab: Яримўтказгичлар оламидаги янги гигантTerafab лойиҳаси Техас штатининг Остин шаҳрида қад кўтаради. Бу шунчаки завод эмас, балки Tesla, SpaceX ва xAI компаниялари эҳтиёжлари учун сунъий интеллект чиплари ҳамда микроэлементлар ишлаб чиқарувчи дунёдаги энг йирик мажмуа бўлиши кутилмоқда. Лойиҳанинг асосий мақсади — логистика занжиридаги узилишларни бартараф этиш ва барча жараёнларни бир нуқтада жамлашдир.
Ҳозирги кунда чип ишлаб чиқариш жараёни дунёнинг турли нуқталарига тарқалиб кетган: дизайн бир жойда, кристалларни тайёрлаш бошқа жойда, уларни хотира блоклари билан бирлаштириш ва якуний қадоқлаш эса бутунлай бошқа ҳудудларда амалга оширилади. Terafab эса барча босқичларни — лойиҳалашдан тортиб тайёр маҳсулотни қадоқлашгача бўлган даврни ягона майдончада бирлаштиради.
ЭУВ-литографиясига навбатлар шаклланмоқдаASML вакиллари ҳозирданоқ 2027-йил учун ЭУВ (экстремал ультрабинафша) литография ускуналарига бўлган буюртмалар деярли тўлиб бўлганини билдиришмоқда. Шунингдек, 2028-йил учун ҳам катта миқдордаги буюртмалар келиб тушган. Бу технология энг кичик ўлчамдаги (2-3 нанометрли) ва энг кучли чипларни яратиш учун дунёдаги ягона ечим ҳисобланади.
Ўзбекистон каби технологик импортга таянадиган мамлакатлар учун бу каби глобал ўзгаришлар билвосита таъсир кўрсатади. Агар Elon Musk ўз заводи орқали чиплар танқислигини камайтиришга эришса, бу келажакда электромобиллар, сервер қурилмалари ва маиший техникалар нархининг барқарорлашишига хизмат қилиши мумкин.
Terafab лойиҳасининг муваффақияти нафақат Tesla ёки SpaceX, балки бутун дунё сунъий интеллект бозори учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. ASML каби гигантнинг ушбу лойиҳага жиддий эътибор қаратаётгани, Мускнинг режалари шунчаки амбиция эмас, балки аниқ ҳисоб-китобларга асосланган стратегия эканлигидан далолат беради.
…