Криштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этди

·33·Спорт
Криштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия ўз майдонида Уелсни минимал ҳисобда мағлуб этди, ўйиннинг ягона голи 22-дақиқада Жоау Феликс томонидан киритилди.
  • Криштиану Роналду учрашувда бир нечта имкониятларни бой берди ва битта голи VAR томонидан офсайд туфайли бекор қилинди.
  • Ўйин давомида Португалия устунлик қилди, аммо ҳужумларни якунлашда аниқлик етишмади, Уелс эса ҳимояда интизомли ҳаракат қилди.

Миллатлар лигасининг навбатдаги мавсумини бошлаган Португалия терма жамоаси ўз майдонида Уелсни қийин кечган баҳсда таслим этди. Лиссабондаги «Эстадио Жосе Алваладе» стадионида бўлиб ўтган учрашув мезбонларнинг минимал ғалаба билан якунланди. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, таркибида йўқотишлар бўлган Уелс жамоаси рақибга муносиб қаршилик кўрсатганига қарамай, португалияликлар уч очкони қўлга киритишга муваффақ бўлишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол биринчи бўлимнинг 22-дақиқасида урилди. Нуно Мендеш қанотдан тезкор рейд уюштириб, жарима майдони ташқарисида бўш қолган Жоау Феликсни тўп билан таъминлади. Жоау Феликс ўнг оёғи билан кучли зарба берди ва тўп ҳимоячи Бен Девисга тегиб йўналишини кескин ўзгартирди. Натижада дарвозабон Денни Уорд ожиз қолди ва тўп тўрга бориб тушди.

Криштиану Роналду учун омадсиз кеча

Гарчи жамоа ғалаба қозонган бўлса-да, ҳужумчи Криштиану Роналду учун оқшом жуда асабий ва ҳафсаласи пир бўлган ҳолда якунланди. Тажрибали ҳужумчи учрашув давомида бир қанча қулай имкониятларни йўққа чиқарди. Жумладан, биринчи бўлимда у яқин масофадан қулай имкониятдан фойдалана олмади.

Учрашувнинг 59-дақиқасида Бруно Фернандеш ҳимоячилар ортига ажойиб тўп узатди. Криштиану Роналду тўпни пастки бурчакка аниқ йўллаб, терма жамоадаги 147-голини урганини ва фаолиятидаги 1,000 та гол сари навбатдаги қадамни қўйганини ўйлаганди. Бироқ ҳакамлар VAR тизимидан фойдаланган ҳолда вазиятни ўрганиб чиқиб, ҳужумчи ўйин ҳолатида (офсайд) қолганини қайд этишди ва гол бекор қилинди.

Майдондан алмаштириш ва ўйин манзараси

Ўйиндаги ноқулайликлар ва бекор қилинган голдан сўнг, бош мурарраб Роберто Мартинес 67-дақиқада Криштиану Роналдуни майдондан олиб, унинг ўрнига Гонсалу Ramушни туширди. Шу тариқа, Роналду ўзининг 979 та голли кўрсаткичини ўзгартира олмади.

Умуман олганда, учрашув давомида Португалия жамоаси яққол устунликка эришди. Мезбонлар рақиб дарвозаси томон 23 та зарба бериб, иккита яққол голли вазият яратишди. Шунга қарамай, уларнинг ҳужумларни мантиқий якунига етказишда бироз аниқлик етишмади.

Ўз навбатида, Уелс ҳимояда жуда интизомли ҳаракат қилди. Ҳимоячилар 15 та тўпни жарима майдонидан узоқлаштириб, 52 марта тўпни эгаллаб олишди. Дарвозабон Денни Уорд 4 та муҳим сейв амалга оширди. Шунга қарамай, уелсликлар ҳужум чизиғида ожизлик қилишди — улар ўйин давомида бор-йўғи 5 та зарба бериб, улардан атиги 1 тасигагина аниқлик киритишди.

Криштиану РоналдуПортугалияУелсМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Крейг Беллами Криштиану Роналду ҳақида: Мингта гол — бу шунчаки ақраздаКрейг Беллами Криштиану Роналду ҳақида: Мингта гол — бу шунчаки ақраздаКеча 10:54Криштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилдиКриштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилдиКеча 09:12Хорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима дедиХорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима дедиКеча 09:17Криштиану Роналду: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайманКриштиану Роналду: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайман23 сентябр 23:35Жорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайдиЖорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайди19 сентябр 09:35Хорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилдиХорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилди18 сентябр 17:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?