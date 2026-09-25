Криштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия ўз майдонида Уелсни минимал ҳисобда мағлуб этди, ўйиннинг ягона голи 22-дақиқада Жоау Феликс томонидан киритилди.
- Криштиану Роналду учрашувда бир нечта имкониятларни бой берди ва битта голи VAR томонидан офсайд туфайли бекор қилинди.
- Ўйин давомида Португалия устунлик қилди, аммо ҳужумларни якунлашда аниқлик етишмади, Уелс эса ҳимояда интизомли ҳаракат қилди.
Миллатлар лигасининг навбатдаги мавсумини бошлаган Португалия терма жамоаси ўз майдонида Уелсни қийин кечган баҳсда таслим этди. Лиссабондаги «Эстадио Жосе Алваладе» стадионида бўлиб ўтган учрашув мезбонларнинг минимал ғалаба билан якунланди. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, таркибида йўқотишлар бўлган Уелс жамоаси рақибга муносиб қаршилик кўрсатганига қарамай, португалияликлар уч очкони қўлга киритишга муваффақ бўлишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол биринчи бўлимнинг 22-дақиқасида урилди. Нуно Мендеш қанотдан тезкор рейд уюштириб, жарима майдони ташқарисида бўш қолган Жоау Феликсни тўп билан таъминлади. Жоау Феликс ўнг оёғи билан кучли зарба берди ва тўп ҳимоячи Бен Девисга тегиб йўналишини кескин ўзгартирди. Натижада дарвозабон Денни Уорд ожиз қолди ва тўп тўрга бориб тушди.
Криштиану Роналду учун омадсиз кечаГарчи жамоа ғалаба қозонган бўлса-да, ҳужумчи Криштиану Роналду учун оқшом жуда асабий ва ҳафсаласи пир бўлган ҳолда якунланди. Тажрибали ҳужумчи учрашув давомида бир қанча қулай имкониятларни йўққа чиқарди. Жумладан, биринчи бўлимда у яқин масофадан қулай имкониятдан фойдалана олмади.
Учрашувнинг 59-дақиқасида Бруно Фернандеш ҳимоячилар ортига ажойиб тўп узатди. Криштиану Роналду тўпни пастки бурчакка аниқ йўллаб, терма жамоадаги 147-голини урганини ва фаолиятидаги 1,000 та гол сари навбатдаги қадамни қўйганини ўйлаганди. Бироқ ҳакамлар VAR тизимидан фойдаланган ҳолда вазиятни ўрганиб чиқиб, ҳужумчи ўйин ҳолатида (офсайд) қолганини қайд этишди ва гол бекор қилинди.
Майдондан алмаштириш ва ўйин манзарасиЎйиндаги ноқулайликлар ва бекор қилинган голдан сўнг, бош мурарраб Роберто Мартинес 67-дақиқада Криштиану Роналдуни майдондан олиб, унинг ўрнига Гонсалу Ramушни туширди. Шу тариқа, Роналду ўзининг 979 та голли кўрсаткичини ўзгартира олмади.
Умуман олганда, учрашув давомида Португалия жамоаси яққол устунликка эришди. Мезбонлар рақиб дарвозаси томон 23 та зарба бериб, иккита яққол голли вазият яратишди. Шунга қарамай, уларнинг ҳужумларни мантиқий якунига етказишда бироз аниқлик етишмади.
Ўз навбатида, Уелс ҳимояда жуда интизомли ҳаракат қилди. Ҳимоячилар 15 та тўпни жарима майдонидан узоқлаштириб, 52 марта тўпни эгаллаб олишди. Дарвозабон Денни Уорд 4 та муҳим сейв амалга оширди. Шунга қарамай, уелсликлар ҳужум чизиғида ожизлик қилишди — улар ўйин давомида бор-йўғи 5 та зарба бериб, улардан атиги 1 тасигагина аниқлик киритишди.
Изоҳлар 0
…