Керем Бюрсин ва Лизге Жөмэрт муносабатлари ҳақидаги миш-мишлар кучайди

·0·Маданият
Керем Бюрсин ва Лизге Жөмэрт муносабатлари ҳақидаги миш-мишлар кучайди

Туркиялик актёр Керем Бюрсин ва унинг «Çarpıntı» сериалидаги ҳамкасби Лизге Жөмэрт ўртасида романтик муносабатлар бошланган бўлиши мумкинлиги ҳақидаги иддаолар турк матбуотида муҳокама қилинмоқда.

Маълум бўлишича, Бюрсин ва Жөмэрт 2025 йилда намойиш этилган «Çarpıntı» сериалида бош роллардан бирини ижро этган. Бюрсин Арас Алкан, Жөмэрт эса Асли Гюнеш образини гавдалантирган. Уларнинг сериалдаги ҳамкорлиги вақтида ҳам ёш фарқи турк матбуоти ва ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинган.

2026 йил сентябрь ойида эса актёрларнинг яна бирга тилга олиниши кучайди. Айрим турк нашрлари ва телевизион дастурларда уларнинг яқинлашгани ҳақида иддаолар илгари сурилган. Бироқ ҳозирча бу хабарларни тасдиқловчи аниқ далил ёки икки актёрнинг ўзидан расмий баёнот йўқ.

Турк матбуотида 39 ёшли Керем Бюрсин ва 24 ёшли Лизге Жөмэрт ўртасидаги 15 ёш фарқи ҳам алоҳида муҳокама қилинмоқда. Ушбу ёш тафовути улар «Çarpıntı» сериалида ҳамкорлик қилган пайтда ҳам эътибор марказида бўлган.

Шу сабаб ҳозирча актёрларнинг муносабатда экани ҳақида қатъий хулоса қилишга асос йўқ. Маълумотлар ҳозирча турк матбуотида тарқалаётган миш-миш ва иддаолар даражасида қолмоқда.

Керем БюрсинЛизге ЖөмэртÇarpıntıТурк матбуот
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллион долларлик туфлилар эгаси Имелда Маркос қандай қилиб ҳокимият тепасига келди?Миллион долларлик туфлилар эгаси Имелда Маркос қандай қилиб ҳокимият тепасига келди?Кеча 22:02Афра Сарачоғлунинг янги севгиси ҳақида миш-мишлар кучайдиАфра Сарачоғлунинг янги севгиси ҳақида миш-мишлар кучайди25 июл 17:08Ҳалима Ибрагимова мероси, эри ва миш-мишлар ҳақиқати очиқландиҲалима Ибрагимова мероси, эри ва миш-мишлар ҳақиқати очиқланди4 май 22:18Турк актрисалари нега ҳануз турмуш қурмаган?Турк актрисалари нега ҳануз турмуш қурмаган?19 апрел 18:06Шаҳло Салаева: “Вейселнинг биринчи турмуши мен билан”Шаҳло Салаева: “Вейселнинг биринчи турмуши мен билан”31 июл 08:47Катта ёш фарқига қарамасдан бирга бўлган турк машҳурлариКатта ёш фарқига қарамасдан бирга бўлган турк машҳурлари11 апрел 19:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди