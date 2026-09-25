Керем Бюрсин ва Лизге Жөмэрт муносабатлари ҳақидаги миш-мишлар кучайди
Туркиялик актёр Керем Бюрсин ва унинг «Çarpıntı» сериалидаги ҳамкасби Лизге Жөмэрт ўртасида романтик муносабатлар бошланган бўлиши мумкинлиги ҳақидаги иддаолар турк матбуотида муҳокама қилинмоқда.
Маълум бўлишича, Бюрсин ва Жөмэрт 2025 йилда намойиш этилган «Çarpıntı» сериалида бош роллардан бирини ижро этган. Бюрсин Арас Алкан, Жөмэрт эса Асли Гюнеш образини гавдалантирган. Уларнинг сериалдаги ҳамкорлиги вақтида ҳам ёш фарқи турк матбуоти ва ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинган.
2026 йил сентябрь ойида эса актёрларнинг яна бирга тилга олиниши кучайди. Айрим турк нашрлари ва телевизион дастурларда уларнинг яқинлашгани ҳақида иддаолар илгари сурилган. Бироқ ҳозирча бу хабарларни тасдиқловчи аниқ далил ёки икки актёрнинг ўзидан расмий баёнот йўқ.
Турк матбуотида 39 ёшли Керем Бюрсин ва 24 ёшли Лизге Жөмэрт ўртасидаги 15 ёш фарқи ҳам алоҳида муҳокама қилинмоқда. Ушбу ёш тафовути улар «Çarpıntı» сериалида ҳамкорлик қилган пайтда ҳам эътибор марказида бўлган.
Шу сабаб ҳозирча актёрларнинг муносабатда экани ҳақида қатъий хулоса қилишга асос йўқ. Маълумотлар ҳозирча турк матбуотида тарқалаётган миш-миш ва иддаолар даражасида қолмоқда.
Изоҳлар 0
…