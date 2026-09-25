Янги iPhone 18 Pro экранида носозликлар аниқланди ва кафолат асосида алмаштирилмоқда

·22·Техно
Янги iPhone 18 Pro экранида носозликлар аниқланди ва кафолат асосида алмаштирилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Янги iPhone 18 Pro смартфонларида дисплейда рангли чизиқлар пайдо бўлиши, тизимнинг қотиши ва Фасе ИД функсиясида узилишлар каби жиддий техник муаммолар аниқланди.
  • Кўплаб фойдаланувчилар ушбу нуқсонлар туфайли қурилмаларини кафолат асосида алмаштиришга муваффақ бўлишди, бироқ Apple компанияси дисплей носозлигининг аниқ сабабларини ҳали расман маълум қилгани йўқ.

Таниқли инсидер Абишек Ядав маълумотига кўра, янги сотувга чиққан iPhone 18 Pro смартфонлари эгалари бир қатор жиддий техник муаммоларга дуч келишмоқда. Харидорлар дисплейда рангли чизиқлар пайдо бўлаётгани, тизимнинг қотиши ва юзни таниш функциясида узилишлар кузатилаётганидан шикоят қилишмоқда. Ушбу носозликлар флагман қурилманинг кундалик ишлатилишига жиддий таъсир кўрсатиб, технология оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Энг оғир аппарат муаммоларидан бири сифатида iPhone 18 Pro экранида вертикал равишда яшил, пушти ва қизил рангли чизиқлар пайдо бўлаётгани қайд этилди. Кўплаб фойдаланувчилар ушбу нуқсон туфайли расмий кафолат доирасида ўз қурилмаларини янгисига алмаштиришга муваффақ бўлишди. Шунга қарамай, Apple компанияси ҳозирча мазкур дисплей носозлигининг аниқ сабаблари бўйича расмий баёнот бермади.

Дастурий хатолар ва Фасе ИД ишидаги носозликлар

Аппаратдаги муаммолардан ташқари, дастурий таъминотда ҳам жиддий хатолар аниқланган. Хусусан, Фасе ИД тизими ишида узилишлар кузатилмоқда. Баъзи ҳолатларда смартфон эгасининг юзини таниш жараёни муваффақиятсиз якунлангач, қурилма бутунлай қотиб қолади ва ўз-ўзидан қайта юкланиш ҳолатлари юзага келади. Бу эса фойдаланувчилар учун қўшимча ноқулайликларни келтириб чиқармоқда.

Apple вакиллари мазкур дастурий хатолик бартараф этилганини ва унинг тузатилган версияси келаси ҳафтанинг бошидаёқ фойдаланувчиларга тақдим этилишини тасдиқлашди. Компания муаммони тезкорлик билан ҳал қилишга ҳаракат қилмоқда, чунки юзни таниш модули каби муҳим функциянинг ишдан чиқиши қурилма хавфсизлиги ва қулайлигига путур етказади.

Ғайриоддий имо-ишора хатоси ва унинг оқибатлари

Шунингдек, фойдаланувчилар iPhone 18 Pro ишини бутунлай тўхтатиб қўйишга қодир бўлган ғайриоддий бағни топишди. Оддий икки мартаба бажариладиган свайп имо-ишораси қурилмани тўлиқ "музлатиб" қўйиши ва унинг экранидаги тегинишларга жавоб бермаслигига олиб келиши аниқланди. Бундай ҳолатда смартфонни фақат мажбурий қайта юклаш йўлигина аввалги ҳолатига қайтариш мумкин.

Ҳозирги вақтда ушбу имо-ишора хатосини бартараф этувчи янгиланиш қачон чиқарилиши номаълумлигича қолмоқда. Эслатиб ўтамиз, ушбу маълумотларни тарқатган инсидер Абишек Ядав аввалроқ Xiaomi Ми 10T, Ми 10T Pro ва Ми 10T Lite смартфонлари ҳақидаги маълумотларни уларнинг расмий тақдимотидан олдин ҳам тўғри эълон қилгани билан танилган эди.

iPhone 18 ProAppleФасе ИДСмартфонТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқдиiPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқди19 сентябр 15:30iPhone 18 Pro савдога чиққан куниаёқ бутунлай қисмларга ажратилдиiPhone 18 Pro савдога чиққан куниаёқ бутунлай қисмларга ажратилди19 сентябр 12:52iPhone 18 Pro савдоси бошланди: навбатлар ва тақчилликiPhone 18 Pro савдоси бошланди: навбатлар ва тақчиллик18 сентябр 11:51Хитойда iPhone 18 Pro смартфонларига талаб рекорд даражада юқори бўлдиХитойда iPhone 18 Pro смартфонларига талаб рекорд даражада юқори бўлди17 сентябр 09:52Хитойда iPhone 18 Pro савдоси рекорд даражада бошландиХитойда iPhone 18 Pro савдоси рекорд даражада бошланди13 сентябр 11:24iPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етдиiPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етди10 сентябр 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди