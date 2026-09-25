Янги iPhone 18 Pro экранида носозликлар аниқланди ва кафолат асосида алмаштирилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Янги iPhone 18 Pro смартфонларида дисплейда рангли чизиқлар пайдо бўлиши, тизимнинг қотиши ва Фасе ИД функсиясида узилишлар каби жиддий техник муаммолар аниқланди.
- Кўплаб фойдаланувчилар ушбу нуқсонлар туфайли қурилмаларини кафолат асосида алмаштиришга муваффақ бўлишди, бироқ Apple компанияси дисплей носозлигининг аниқ сабабларини ҳали расман маълум қилгани йўқ.
Таниқли инсидер Абишек Ядав маълумотига кўра, янги сотувга чиққан iPhone 18 Pro смартфонлари эгалари бир қатор жиддий техник муаммоларга дуч келишмоқда. Харидорлар дисплейда рангли чизиқлар пайдо бўлаётгани, тизимнинг қотиши ва юзни таниш функциясида узилишлар кузатилаётганидан шикоят қилишмоқда. Ушбу носозликлар флагман қурилманинг кундалик ишлатилишига жиддий таъсир кўрсатиб, технология оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Энг оғир аппарат муаммоларидан бири сифатида iPhone 18 Pro экранида вертикал равишда яшил, пушти ва қизил рангли чизиқлар пайдо бўлаётгани қайд этилди. Кўплаб фойдаланувчилар ушбу нуқсон туфайли расмий кафолат доирасида ўз қурилмаларини янгисига алмаштиришга муваффақ бўлишди. Шунга қарамай, Apple компанияси ҳозирча мазкур дисплей носозлигининг аниқ сабаблари бўйича расмий баёнот бермади.
Дастурий хатолар ва Фасе ИД ишидаги носозликларАппаратдаги муаммолардан ташқари, дастурий таъминотда ҳам жиддий хатолар аниқланган. Хусусан, Фасе ИД тизими ишида узилишлар кузатилмоқда. Баъзи ҳолатларда смартфон эгасининг юзини таниш жараёни муваффақиятсиз якунлангач, қурилма бутунлай қотиб қолади ва ўз-ўзидан қайта юкланиш ҳолатлари юзага келади. Бу эса фойдаланувчилар учун қўшимча ноқулайликларни келтириб чиқармоқда.
Apple вакиллари мазкур дастурий хатолик бартараф этилганини ва унинг тузатилган версияси келаси ҳафтанинг бошидаёқ фойдаланувчиларга тақдим этилишини тасдиқлашди. Компания муаммони тезкорлик билан ҳал қилишга ҳаракат қилмоқда, чунки юзни таниш модули каби муҳим функциянинг ишдан чиқиши қурилма хавфсизлиги ва қулайлигига путур етказади.
Ғайриоддий имо-ишора хатоси ва унинг оқибатлариШунингдек, фойдаланувчилар iPhone 18 Pro ишини бутунлай тўхтатиб қўйишга қодир бўлган ғайриоддий бағни топишди. Оддий икки мартаба бажариладиган свайп имо-ишораси қурилмани тўлиқ "музлатиб" қўйиши ва унинг экранидаги тегинишларга жавоб бермаслигига олиб келиши аниқланди. Бундай ҳолатда смартфонни фақат мажбурий қайта юклаш йўлигина аввалги ҳолатига қайтариш мумкин.
Ҳозирги вақтда ушбу имо-ишора хатосини бартараф этувчи янгиланиш қачон чиқарилиши номаълумлигича қолмоқда. Эслатиб ўтамиз, ушбу маълумотларни тарқатган инсидер Абишек Ядав аввалроқ Xiaomi Ми 10T, Ми 10T Pro ва Ми 10T Lite смартфонлари ҳақидаги маълумотларни уларнинг расмий тақдимотидан олдин ҳам тўғри эълон қилгани билан танилган эди.
Изоҳлар 0
…