Қозоғистонда ҳарбийлар ҳалокати муносабати билан умуммиллий мотам эълон қилинди

·45·Дунё
Қозоғистонда ҳарбийлар ҳалокати муносабати билан умуммиллий мотам эълон қилинди

Қозоғистон Президенти Қосим-Жомарт Тўқаев Манғистау вилоятида ҳарбий хизматчиларнинг ҳалок бўлиши муносабати билан 25 сентябрь куни мамлакатда умуммиллий мотам эълон қилди. Бу ҳақда Оқўрда хабар берди.

Фожиа 24 сентябрь куни Қозоғистон Қуролли кучлари Ҳарбий-денгиз кучларининг Каспий денгизи соҳилида ўтказилган ўқув-жанговар машғулотлари вақтида содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, об-ҳаво шароити кескин ёмонлашиб, шамол кучайгани сабаб 19 нафар ҳарбий хизматчини денгиз оқими олиб кетган.

Дастлаб Мудофаа вазирлиги 9 нафар ҳарбий хизматчининг ҳалок бўлганини маълум қилган эди. Кейинроқ аниқланган маълумотларга кўра, қурбонлар сони 12 нафарга етган. Яна икки ҳарбий хизматчи бедарак йўқолган, бир нафари оғир аҳволда шифохонага ётқизилган.

Ҳодиса юзасидан Қозоғистон Бош прокуратураси жиноят иши қўзғатган. Тергов доирасида воқеанинг барча ҳолатлари ўрганилмоқда ва зарур экспертизалар тайинланган.

Бош вазир Олжас Бектенов воқеани ҳар томонлама ўрганиш учун ҳукумат комиссияси тузишни топширган. Комиссияга Бош вазир ўринбосари Қанат Бозумбаев раҳбарлик қилмоқда.

Президент Қосим-Жомарт Тўқаев ҳалок бўлган ҳарбийларнинг яқинларига ҳамдардлик билдириб, фожиа сабабларини аниқлаш ва марҳумларнинг оилаларига зарур ёрдам кўрсатиш бўйича топшириқ берган.

Фожиа муносабати билан Ақтау шаҳрида шаҳар кунига бағишлаб ўтказилиши режалаштирилган айрим байрам тадбирлари ҳам бекор қилинган.

Қосим-Жомарт ТўқаевМанғистауҚозоғистон Қуролли кучлариФожиа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошландиҚозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошланди14 сентябр 23:55Жеки Чан янги фильмини суратга олиш учун Қозоғистонга келдиЖеки Чан янги фильмини суратга олиш учун Қозоғистонга келди14 июл 13:27Тожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлариТожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлари11 сентябр 12:29Эронда 6 кунлик мотам: Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашадиЭронда 6 кунлик мотам: Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашади1 июл 22:49Али Хоминаий ёпиқ форматда дафн этилди: Сирли янги раҳбар ва уруш ёқасидаги ЭронАли Хоминаий ёпиқ форматда дафн этилди: Сирли янги раҳбар ва уруш ёқасидаги Эрон10 июл 10:46Қатарнинг собиқ амири вафот этди, мамлакатда 4 кунлик мотам Қатарнинг собиқ амири вафот этди, мамлакатда 4 кунлик мотам 12 июл 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота