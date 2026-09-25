Денгиз тубидан йўқолган шаҳар излари топилди
Буюк Британиянинг Норфолк графлиги соҳилларида ғаввослар қарийб 700 йил аввал денгиз остида қолиб кетган ўрта асрларга оид Shipden аҳоли пункти изларини ўрганди.
Кромер шаҳри яқинидаги денгиз тубидан 25 та сунъий иншоот қолдиғи аниқланиб, улар суратга олинди ва харитага туширилди. Топилмалар орасида чақмоқтошдан қурилган деворсимон тузилмалар, тошдан ясалган конструкциялар ва бошқа кесилган тош бўлаклари бор. Айрим иншоотлар бир неча аср сув остида қолганига қарамай, қисман сақланиб қолган.
Тадқиқотчилар ҳозирча ушбу иншоотларнинг аниқ вазифасини белгиламаган. Улар денгиздан ҳимояланиш иншоотлари ёки XIV асрда қурилиши режалаштирилган пирс билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда. Бу версиялар ҳали якуний хулоса сифатида қабул қилинмаган.
Shipden 1086 йилда тузилган “Domesday Book”да ҳам қайд этилган. Ўша даврда аҳоли пунктида 117 киши яшагани, порт ва иккита черков бўлгани маълум. Кейинчалик соҳил эрозияси ва бўронлар туфайли аҳоли пункти аста-секин денгизга ютилиб кетган.
Қизиғи, ғаввослар маҳаллий афсоналарда тилга олинадиган черков қолдиқларини ҳозирча аниқлай олмаган. Тадқиқотчилар топилмаларни тарихий ҳужжатлар билан таққослаб, Shipden’нинг ҳақиқий жойлашуви ва тақдирини аниқлашда давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…