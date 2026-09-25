Денгиз тубидан йўқолган шаҳар излари топилди

·16·Дунё
Денгиз тубидан йўқолган шаҳар излари топилди

Буюк Британиянинг Норфолк графлиги соҳилларида ғаввослар қарийб 700 йил аввал денгиз остида қолиб кетган ўрта асрларга оид Shipden аҳоли пункти изларини ўрганди.

Кромер шаҳри яқинидаги денгиз тубидан 25 та сунъий иншоот қолдиғи аниқланиб, улар суратга олинди ва харитага туширилди. Топилмалар орасида чақмоқтошдан қурилган деворсимон тузилмалар, тошдан ясалган конструкциялар ва бошқа кесилган тош бўлаклари бор. Айрим иншоотлар бир неча аср сув остида қолганига қарамай, қисман сақланиб қолган.

Тадқиқотчилар ҳозирча ушбу иншоотларнинг аниқ вазифасини белгиламаган. Улар денгиздан ҳимояланиш иншоотлари ёки XIV асрда қурилиши режалаштирилган пирс билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда. Бу версиялар ҳали якуний хулоса сифатида қабул қилинмаган.

Shipden 1086 йилда тузилган “Domesday Book”да ҳам қайд этилган. Ўша даврда аҳоли пунктида 117 киши яшагани, порт ва иккита черков бўлгани маълум. Кейинчалик соҳил эрозияси ва бўронлар туфайли аҳоли пункти аста-секин денгизга ютилиб кетган.

Қизиғи, ғаввослар маҳаллий афсоналарда тилга олинадиган черков қолдиқларини ҳозирча аниқлай олмаган. Тадқиқотчилар топилмаларни тарихий ҳужжатлар билан таққослаб, Shipden’нинг ҳақиқий жойлашуви ва тақдирини аниқлашда давом этмоқда.

ШипденНорфолк графлигиДомсдей КитобиКромер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

700 йил аввал сувга ғарқ бўлган шаҳар сирлари очилмоқда700 йил аввал сувга ғарқ бўлган шаҳар сирлари очилмоқда23 сентябр 21:46Денгиз остидан ҳам ўтади: Хитойнинг 55 километрлик улкан кўприги (фото)Денгиз остидан ҳам ўтади: Хитойнинг 55 километрлик улкан кўприги (фото)21 сентябр 10:47Мексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келдиМексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келди12 сентябр 17:1034 йилдан сўнг музликдан икки альпинист жасади топилди34 йилдан сўнг музликдан икки альпинист жасади топилди21 август 13:30Денгиз тубидан 83 йиллик сирли немис қайиғи топилдиДенгиз тубидан 83 йиллик сирли немис қайиғи топилди30 август 18:21Сочи сайргоҳига денгиз дронлари ҳужуми: Жабрланганлар сони 8 нафарга етдиСочи сайргоҳига денгиз дронлари ҳужуми: Жабрланганлар сони 8 нафарга етди10 сентябр 13:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота