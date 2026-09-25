Ўзбекистон эркак шахматчилар жамоалари Самарқандда тенгсиз: 9-турнинг тўлиқ натижалари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 9-турида Ўзбекистоннинг бош эркаклар терма жамоаси АҚШни 2,5:1,5 ҳисобида мағлуб этди.
- Шу билан бирга, Ўзбекистон-2 жамоаси Нидерландияни 3,5:0,5 ҳисобида тор-мор келтириб, кутилмаган сенсацияга сабаб бўлди.
- Аёллар ўртасидаги баҳсларда эса Ўзбекистон-2 жамоаси Исландия устидан 2,5:1,5 ҳисобида ғалаба қозонди.
Самарқанд шаҳри мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида олтин медаллар тақдирини ҳал қилувчи 9-тур баҳслари ниҳоясига етди. Дунё аҳлининг нигоҳи қаратилган марказий тўқнашувда Ўзбекистон бош миллий терма жамоаси мусобақа фаворити АҚШни 2,5 : 1,5 ҳисобида тиз чўктирди. 1-тахтада Нодирбек Абдусатторов оқ доналарда Фабиано Каруанани мағлуб этди (1:0), Нодирбек Якуббоев эса Ханс Ниманн устидан ғалаба қозонди (1:0). Уэсли Со Жавоҳир Синдаровдан устун келган бўлса-да, Муҳиддин Мадаминовнинг Левон Аронянга қарши олтинга тенг дуранги (0,5:0,5) мутлақ ғалабани нақд қилди.
Куннинг ҳақиқий сенсациясини эса Ўзбекистон-2 жамоамиз қайд этди: ёшларимиз Европа гранди Нидерландияни 3,5 : 0,5 ҳисобида тор-мор этишди — Жаҳонгир Ваҳидов рақиб етакчиси Аниш Гирини таслим қилди, Суяров ва Нигматов ҳам ўз баҳсларида зафар қучишди. Марказий Осиё дербисида Ўзбекистон-3 жамоаси Қирғизистонни 2,5 : 1,5 ҳисобида енгди (Асроржон Омоновнинг ғалабаси эвазига). Аёллар ўртасидаги баҳсларда бош термамиз кучли Ҳиндистонга 1:3 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса-да, Ўзбекистон-2 аёллар жамоаси Исландия устидан 2,5 : 1,5 ҳисобида иродали ғалабага эришди, Ўзбекистон-3 эса Италияга 1,5 : 2,5 ҳисобида ютқазди.
«АҚШнинг таслим бўлиши, Нидерландия қақшатилиши ва дерби зафари»: 9-турнинг 5 та асосий нуқтаси
Самарқанддаги тарихий 9-тур якунларидан энг муҳим фактлар:
АҚШ устидан буюк ғалаба (2,5 : 1,5): Абдусатторов Каруанани, Якуббоев Ниманнни таслим этиб, жамоамизга олий даражадаги очколарни олиб келди;
Нидерландиянинг шов-шувли тор-мор этилиши (3,5 : 0,5): Ўзбекистон-2 жамоаси Аниш Гири бошчилигидаги кучли Голландия термасига ҳеч қандай имконият қолдирмади;
Марказий Осиё дербисидаги ютуқ: Ўзбекистон-3 эркаклар жамоаси Қирғизистонни 2,5 : 1,5 ҳисобида доғда қолдирди;
Аёллар баҳсида Ҳиндистон устунлиги: Бош аёллар жамоамиз жаҳон рейтинги етакчиси Ҳиндистонга қарши баҳсда 1:3 ҳисобида мағлубиятга учради;
Ўзбекистон-2 қизларининг ғалабаси: Иккинчи хотин-қизлар таркибимиз Исландияни 2,5 : 1,5 ҳисобида мағлуб этиб, турнирдаги юришини давом эттирди.
46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: 9-турнинг тўлиқ протоколи ва натижалари жадвали
Ўзбекистоннинг барча эркаклар ва аёллар жамоалари қайд этган кўрсаткичлари:
Жамоалар қарама-қаршилиги
Умумий ҳисоб
Тахталар бўйича қайд этилган натижалар (оқ доналардагилар биринчи)
Учрашув мақоми
Ўзбекистон — АҚШ (Эркаклар)
2,5 : 1,5
Абдусатторов 1:0 Каруана, Со 1:0 Синдаров, Якуббоев 1:0 Ниеманн, Аронян 0,5:0,5 Мадаминов
Бош фаворит устидан тарихий ғалаба
Ўзбекистон-2 — Нидерландия (Эркаклар)
3,5 : 0,5
Ваҳидов 1:0 Гири, ван Форест 0,5:0,5 Абдисалимов, Суяров 1:0 ван Вели, Лами 0:1 Нигматов
Нидерландия грандининг тўлиқ синдирилиши
Қирғизистон — Ўзбекистон-3 (Эркаклар)
1,5 : 2,5
Жакшиликов 0,5:0,5 Сайдалиев, Баҳриллаев 0,5:0,5 Орозбаев, Сездбеков 0,5:0,5 Абдураҳмонов, Омонов 1:0 Даудов
Марказий Осиё дербисидаги муваффақият
Ҳиндистон — Ўзбекистон (Аёллар)
3 : 1
Конеру 0,5:0,5 Ҳамдамова, Тоҳиржонова 0:1 Дивя, Вантика 1:0 Имомқўзиева, Каримова 0,5:0,5 Савита
Жаҳоннинг 1-рақамли термасига қарши синов
Исландия — Ўзбекистон-2 (Аёллар)
1,5 : 2,5
Птачникова 0,5:0,5 Маликова, Ҳалилова 1:0 Торцеинсдоттир, Брием 0:1 Салимова, Мансурова 0:1 Хелгадоттир
Қизларимизнинг шиддатли ғалабаси
Ўзбекистон-3 — Италия (Аёллар)
1,5 : 2,5
Актамова 0:1 Брунелло, Зимина 1:0 Бобомуродова, Шокиржонова 0,5:0,5 Гуечи, Рубинштейн 0:1 Шаҳзодова
Европа тажрибасига қарши кескин жанг
Шахмат экспертизаси: Нега 9-тур Ўзбекистоннинг мутлақ устунлигини исботлади?
Халқаро гроссмейстерлар ва экспертларнинг хулосалари:
«Бир кунда икки буюк гранднинг қулаши»: Асосий жамоамиз АҚШни енгган бир пайтда, иккинчи таркибимиз дунё элитаси ҳисобланган Нидерландияни 3,5:0,5 ҳисобида яксон қилиши — ўзбек шахмат мактабининг захира базаси сайёрамизда энг кучли эканини исботлайди; Жаҳонгир Ваҳидовнинг Аниш Гирини енгиши эса турнинг энг ёрқин шахсий ғалабаси бўлди;
Абдусатторовнинг лидерлик маҳорати: Нодирбек Абдусатторов оқ доналарда Каруанага қарши намойиш этган агрессив ва совуққон ўйини бутун жамоага руҳий устунлик берди;
Олтин медаллар остонасида: АҚШ устидан қозонилган ғалаба Ўзбекистон эркаклар термасини Олимпиада чемпионлигини ҳимоя қилишда асосий ва мутлақ пешқадамга айлантирди.
Сизнингча, Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси қолган турларда ҳам ушбу темпни сақлаб, Самарқандда Олимпиада олтин медалларини сақлаб қола оладими? Ваҳидовнинг Аниш Гири устидан, Абдусатторовнинг эса Каруана устидан қозонган ғалабаларига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий табрик ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий жамоамизнинг буюк тарихий муваффақияти таҳлилини барча шахмат ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…