Килиан Мбаппе Криштиану Роналду каби 41 ёшгача ўйнашини истисно қилди
Франция терма жамоаси ва Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе Германиянинг Bild нашрига берган интервюсида ўзининг келажакдаги фаолияти, трансфер миш-мишлари ҳамда болаликдаги кумири Криштиану Роналду ҳақида фикр билдирди. Goal.com хабарига кўра, футболчи Франция терма жамоасининг ижтимоий-спорт муҳитини инобатга олган ҳолда, португалиялик ҳужумчи каби 41 ёшгача миллий либосда майдонга тушиши мутлақо имконсиз эканини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Франция терма жамоасининг йиғинида турган юлдуз ҳужумчи матбуот вакилларининг турли саволларига очиқ жавоб қайтарди. Хусусан, сўнгги пайтларда ОАВда Реал Мадриднинг асосий трансфер нишонига айлангани айтилаётган Майкл Олисе ҳақидаги миш-мишларга ҳам муносабат билдирилди.
Майкл Олисе ва трансфер миш-мишлариКилиан Мбаппенинг таъкидлашича, бундай трансфер хабарлари унга PSJ сафида ўйнаган даврларини эслатади ва бу каби ҳолатлар футбол оламида одатий тус олган. У ўзи яхши таниган футболчига бошқа жамоага ўтишни маслаҳат бериш ҳурматсизлик бўлишини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, Бавария жуда буюк клуб бўлиб, Майкл Олисе у ерда улкан муваффақиятларга эриша олади. Шунингдек, франциялик ҳужумчи бундай даражадаги истисно футболчи дунёдаги ҳар қандай топ-клуб эътиборида бўлиши табиий эканини қўшимча қилди.
Криштиану Роналду ва келажак режалариСуҳбат давомида Криштиану Роналдунинг 41 ёшда ҳам терма жамоа шарафини муносиб ҳимоя қилиб келаётгани ва ҳозирда Португалия сафида асосий ҳужумчи бўлиб қолаётгани алоҳида мавзу бўлди. Бу борада Мбаппе ўзининг ёшликдаги кумирига ҳавас қилишини, бироқ ўзининг келажаги бошқача кечишини билдирди.
«Ўзим ўйнаётган терма жамоани ҳисобга олсак, ростини айтишимиз керак: Франция мени 41 ёшгача ўйнашимга асло йўл қўймайди», — дея кулиб жавоб берди Килиан Мбаппе. Шу билан бирга, у Роналдунинг жисмоний ва руҳий ҳолат доимий мукаммал бўлса, юқори даражада узоқ йиллар тўп суриш мумкинлигини исботлаганини эътироф этди.
Бироқ, ўзининг шахсий ҳолатида бундай узоқ давом этадиган фаолият сценарийси такрорланишига ишонмаслигини таъкидлаб, интервюсига якун ясади. Ушбу баёнотлар футбол жамоатчилиги ва ОАВда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Изоҳлар 0
…