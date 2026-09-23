Килиан Мбаппе Криштиану Роналду каби 41 ёшгача ўйнашини истисно қилди

·3·Спорт
Килиан Мбаппе Криштиану Роналду каби 41 ёшгача ўйнашини истисно қилди

Франция терма жамоаси ва Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе Германиянинг Bild нашрига берган интервюсида ўзининг келажакдаги фаолияти, трансфер миш-мишлари ҳамда болаликдаги кумири Криштиану Роналду ҳақида фикр билдирди. Goal.com хабарига кўра, футболчи Франция терма жамоасининг ижтимоий-спорт муҳитини инобатга олган ҳолда, португалиялик ҳужумчи каби 41 ёшгача миллий либосда майдонга тушиши мутлақо имконсиз эканини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Франция терма жамоасининг йиғинида турган юлдуз ҳужумчи матбуот вакилларининг турли саволларига очиқ жавоб қайтарди. Хусусан, сўнгги пайтларда ОАВда Реал Мадриднинг асосий трансфер нишонига айлангани айтилаётган Майкл Олисе ҳақидаги миш-мишларга ҳам муносабат билдирилди.

Майкл Олисе ва трансфер миш-мишлари

Килиан Мбаппенинг таъкидлашича, бундай трансфер хабарлари унга PSJ сафида ўйнаган даврларини эслатади ва бу каби ҳолатлар футбол оламида одатий тус олган. У ўзи яхши таниган футболчига бошқа жамоага ўтишни маслаҳат бериш ҳурматсизлик бўлишини таъкидлади.

Унинг сўзларига кўра, Бавария жуда буюк клуб бўлиб, Майкл Олисе у ерда улкан муваффақиятларга эриша олади. Шунингдек, франциялик ҳужумчи бундай даражадаги истисно футболчи дунёдаги ҳар қандай топ-клуб эътиборида бўлиши табиий эканини қўшимча қилди.

Криштиану Роналду ва келажак режалари

Суҳбат давомида Криштиану Роналдунинг 41 ёшда ҳам терма жамоа шарафини муносиб ҳимоя қилиб келаётгани ва ҳозирда Португалия сафида асосий ҳужумчи бўлиб қолаётгани алоҳида мавзу бўлди. Бу борада Мбаппе ўзининг ёшликдаги кумирига ҳавас қилишини, бироқ ўзининг келажаги бошқача кечишини билдирди.

«Ўзим ўйнаётган терма жамоани ҳисобга олсак, ростини айтишимиз керак: Франция мени 41 ёшгача ўйнашимга асло йўл қўймайди», — дея кулиб жавоб берди Килиан Мбаппе. Шу билан бирга, у Роналдунинг жисмоний ва руҳий ҳолат доимий мукаммал бўлса, юқори даражада узоқ йиллар тўп суриш мумкинлигини исботлаганини эътироф этди.

Бироқ, ўзининг шахсий ҳолатида бундай узоқ давом этадиган фаолият сценарийси такрорланишига ишонмаслигини таъкидлаб, интервюсига якун ясади. Ушбу баёнотлар футбол жамоатчилиги ва ОАВда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Килиан МбаппеКриштиану РоналдуРеал МадридБаварияМайкл Олисе
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақидаги трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиКилиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақидаги трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун 13:37Реал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгиламоқчими: Миш-миш ва ҳақиқатРеал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгиламоқчими: Миш-миш ва ҳақиқат25 июл 12:15Мбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирдиМбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирди18 сентябр 14:19Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқиши фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув сўрадиМайкл Олисе Реал Мадрид қизиқиши фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув сўради13 июл 01:58Реал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашдиРеал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашди9 август 15:15«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтинг«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтинг9 сентябр 21:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?