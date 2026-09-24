Астрономлар фан тарихидаги энг ёш экзопланетани тасдиқладилар

·22·Техно
Астрономлар фан тарихидаги энг ёш экзопланетани тасдиқладилар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Астрономлар Элиас 2-24b номли, ёши бир миллион йилдан кам бўлган энг ёш экзопланетани тасдиқладилар.
  • Бу сайёра Еримиздан 454 ёруғлик йили узоқликда, Илонбоқар юлдуз туркумида жойлашган ва ҳали ҳам ўз юлдузи атрофидаги дискдан масса тўпламоқда.
  • Элиас 2-24b кашфиёти сайёралар шаклланишининг мавжуд назарияларини қайтадан кўриб чиқишга ундайди, чунки у илғор моделлар ҳам тушунтира олмаган жараёнларни кўрсатиб беради.

Халқаро астрономлар гуруҳи илм-фан тарихидаги энг ёш экзопланета мавжудлигини расман тасдиқлади. Еримиздан тахминан 454 ёруғлик йили узоқликда, Илонбоқар юлдуз туркумидаги юлдуз ҳосил бўлиш ҳудудида жойлашган бу осмон жисми Элиас 2-24b деб номланди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур экзопланетанинг ёши бир миллион йилдан ҳам кам бўлиб, у ўз юлдузини ўраб турган протопланет дискидан моддаларни йиғиш орқали ҳамон масса тўплашда давом этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Элиас 2-24 юлдузи ўзининг ёш сайёраси билан биргаликда космик ўлчовлар бўйича эндигина „гўдаклик“ ёшидан чиққан тизимни ташкил этади. Унгача энг ёш протопланеталар сифатида ПДС 70 ва ВИСПИТ 2 тизимидаги объектлар эътироф этилиб, уларнинг ёши тахминан 5 миллион йилни ташкил этган эди. Янги кашфиёт олимларнинг мавжуд тушунчаларини қайтадан кўриб чиқишга мажбур қилмоқда.

Илмий моделлар ва кашфиёт тарихи

Чилидаги Астрофизика тадқиқотлари институти профессори Лукас Сеза таъкидлаганидек, сайёралар шаклланишининг олдинги моделлари ҳатто аввалги рекордчиларни ҳам тушунтиришда қийналар эди. Элиас 2-24b эса энг илғор назарияларнинг ўзида ҳам қандайдир муҳим жараёнлар етишмаётганини яққол кўрсатиб бермоқда. Мазкур ноёб объектнинг топилиш тарихи эса ўн йиллик машаққатли изланишларни ўз ичига олади.

Бундан ўн йил муқаддам АЛМА радиотелескопи протопланет дискида тор бўшлиқни қайд этган эди. Бу ҳолат ичкарида йирик осмон жисми шакланаётганидан дарак берувчи муҳим белги ҳисобланади. Кейинчалик „Жуда катта телескоп“ ёрдамида мазгури ёриқ ичидан хира объект топилди. Ҳал қилувчи сурат эса Мауна-Кеа чўққисидаги Кек обсерваториясининг коронографи ёрдамида олинди — махсус асбоб юлдуз нурини тўсиб, сайёрани тўғридан-тўғри кўриш имконини берди.

Келажакдаги тадқиқотлар истиқболи

Астрономларнинг ёрқинлик ва сайёралар эволюцияси моделлари асосидаги дастлабки баҳоларига кўра, Элиас 2-24b массаси Юпитернинг 1,9 дан 4 баробаригача бўлган қийматни ташкил қилади. Дискдаги бўшлиқ ва ёрқин чанг ҳалқасининг ўзаро мос келиши газ гигантларининг қаттиқ ядро атрофида тезкор аккреция йўли билан шаклланиш гипотезасини қўллаб-қувватлайди.

Тадқиқот муаллифларидан бири Андреа Бернарди келгусида шундай топилмалар янада осонлашишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Элиас 2-24b ҳозирги телескоплар имкониятининг чеккасида турибди, бироқ „Ненси Грейс Роман“ каби янгикосмик телескоплар кашфиёт жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради. Мутахассислар хулосасига кўра, энг ёш экзопланетанинг топилиши сайёралар ҳосил бўлиш вақтини ва ёш дискдаги жараёнларни баҳолашда туб бурилиш ясайди.

ЭкзопланетаАстрономияКосмосКоинотИлм-фан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашдиОлимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди17 июл 02:51Джеймс Уебб телескопи энг совуқ қўнғир митти объектининг об-ҳавосини ўргандиДжеймс Уебб телескопи энг совуқ қўнғир митти объектининг об-ҳавосини ўрганди20 сентябр 05:55Қримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этдиҚримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этди7 сентябр 16:22NASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширдиNASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширди7 сентябр 04:29NASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқдаNASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқда1 сентябр 16:59Олимлар Ердан 54 ёруғлик йили узоқликда тузли булутларга эга ғайритабиий сайёрани топдиОлимлар Ердан 54 ёруғлик йили узоқликда тузли булутларга эга ғайритабиий сайёрани топди18 июн 22:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди