Васт компанияси Ой дастурида қатнашиш учун махсус бўлинма очди

·15·Техно
Васт компанияси Ой дастурида қатнашиш учун махсус бўлинма очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Васт компанияси Ой дастурида иштирок этиш учун Лунар Програms номли янги бўлинма ташкил этди.
  • Бу бўлинма компаниянинг космик стансиялар ва сунъий йўлдошлар яратишдаги тажрибасини NASAнинг ой дастурига йўналтиради.
  • Васт бош директори Макс Хаотнинг таъкидлашича, компания биринчи ой форпостини қуриш учун зарур бўлган барча шарт-шароитларга эга.

Тижорий орбитал станцияларни лойиҳалаштириш билан шуғулланувчи Васт компанияси ўзининг фаолият доирасини кенгайтириб, Лунар Програms деб номланган янги ой бўлинмасини ташкил этганини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур тузилма компаниянинг космик станциялар ва сунъий йўлдошлар яратишдаги тўпланган бой тажрибасини NASAнинг келгусидаги ой дастурини амалга оширишга йўналтиришни мақсад қилган. Ушбу ташаббус келгусида Ер табиий йўлдошининг ўзлаштирилишида муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Васт бош директори Макс Хаотнинг таъкидлашича, корхонада миллий миқёсдаги вазифаларни бажариш учун зарур бўлган барча шарт-шароитлар мавжуд. «У Васт йирик ишлаб чиқариш қувватлари, бой амалий тажриба ва биринчи ой форпостини қуриш учун талаб этиладиган техник экспертизага эга», — дея қайд этган компания раҳбари. Унинг сўзларига кўра, муҳандислик ишлари, ишлаб чиқариш жараёни ҳамда синов босқичларининг ўзаро интеграцияси бундай мураккаб вазифаларни юқори тезлик ва ишончлилик билан бажариш имконини беради.

Ой базасини босқичма-босқич қуриш архитектураси

Компания томонидан ишлаб чиқилган ой архитектураси учта мантиқий босқичга бўлинган бўлиб, уларнинг ҳар бири аниқ мақсадларга эришишга қаратилган. Биринчи босқич ой сиртига хавфсиз киришни таъминлаш, асосий инфратузилмани ўрнатиш ва технологик таваккалчиликларни камайтиришга мўлжалланган технологик намойишларни ўз ичига олади. Иккинчи босқичда эса экипаж фаолияти учун зарур тизимлар билан жиҳозланган дастлабки ой база элементларини қуриш ишлари бошланади.

Учинчи ва якуний босқич инсоннинг Ойдаги узоқ муддатли ва барқарор қатнашини таъминлайдиган кенг кўламли инфратузилмани тўлиқ ёйишни кўзда тутади. Мутахассисларнинг фикрича, бу ёндашув лойиҳанинг хавфсизлигини ошириб, ҳар бир қадамнинг пухта ўйланганлигини кафолатлайди.

Ҳавен станцияси технологиялари ва янги ишланмалар

Қизиқ жиҳати шундаки, янги ой тизимлари учун зарур бўлган кўплаб технологиялар ҳозирги кунда Ҳавен орбитал станцияси модулларини яратиш жараёнида синовдан ўтказилмоқда. Ҳар бир янги модул аввалгисининг такомиллаштирилган версияси ҳисобланиб, келгусида ой тизимлари ҳам айнан шу принцип асосида мунтазам равишда янгиланиб боради. Бу эса ўз навбатида харажатларни қисқартириш ва технологик тайёргарликни тезлаштириш имконини беради.

Компания томонидан шакллантирилган портфелга қуйидаги асосий ишланмалар киритилган:

  • Қуёш генерацияси ва энергия йиғиш мосламаларига эга замонавий энергетика станцияси
  • Ой чангидан ҳимояланган ҳамда космонавтларнинг очиқ фазо учун мўлжалланган скафандралари билан тўлақонли мос келувчи автоном шлюз
  • Ҳаётни таъминлаш, терморегуляция, авионика ва алоқа тизимларини ўз ичига олган кўп модулли қулай яшаш мажмуаси
Алоҳида йўналиш сифатида Ойнинг жанубий қутбини узлуксиз қамраб олишга мўлжалланган махсус алоқа ва навигация сунъий йўлдошлар гуруҳини яратиш белгиланган. Ушбу гуруҳ NASA томонидан лойиҳалаштирилаётган Лунар Коммуникатионс Релай анд Навигатион Сйстеms тармоғини тўлдириб, Ердаги Деэп Спасе Нетворк антенналарига тушадиган юкламани сезиларли даражада камайтиради.

ВастОйNASAҲавенКосмос
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ой юзасида улкан кратер пайдо бўлдиОй юзасида улкан кратер пайдо бўлди17 сентябр 00:54NASA ва IBM Ойнинг энг тўлиқ сунъий интеллект харитасини яратдиNASA ва IBM Ойнинг энг тўлиқ сунъий интеллект харитасини яратди14 сентябр 22:27NASA фазогирлар учун янги мақомни жорий қилдиNASA фазогирлар учун янги мақомни жорий қилди13 сентябр 21:26Доналд Трамп Ойдаги устуворликлар ва Американинг фазовий режалари ҳақида гапирдиДоналд Трамп Ойдаги устуворликлар ва Американинг фазовий режалари ҳақида гапирди7 сентябр 10:53NASA Ойдаги узоқ муддатли миссиялар учун олимлардан ёрдам сўрадиNASA Ойдаги узоқ муддатли миссиялар учун олимлардан ёрдам сўради17 август 09:58NASA ой миссияларини хусусий компанияларга топширишни режалаштирмоқдаNASA ой миссияларини хусусий компанияларга топширишни режалаштирмоқда16 август 19:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди