Васт компанияси Ой дастурида қатнашиш учун махсус бўлинма очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Васт компанияси Ой дастурида иштирок этиш учун Лунар Програms номли янги бўлинма ташкил этди.
- Бу бўлинма компаниянинг космик стансиялар ва сунъий йўлдошлар яратишдаги тажрибасини NASAнинг ой дастурига йўналтиради.
- Васт бош директори Макс Хаотнинг таъкидлашича, компания биринчи ой форпостини қуриш учун зарур бўлган барча шарт-шароитларга эга.
Тижорий орбитал станцияларни лойиҳалаштириш билан шуғулланувчи Васт компанияси ўзининг фаолият доирасини кенгайтириб, Лунар Програms деб номланган янги ой бўлинмасини ташкил этганини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур тузилма компаниянинг космик станциялар ва сунъий йўлдошлар яратишдаги тўпланган бой тажрибасини NASAнинг келгусидаги ой дастурини амалга оширишга йўналтиришни мақсад қилган. Ушбу ташаббус келгусида Ер табиий йўлдошининг ўзлаштирилишида муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Васт бош директори Макс Хаотнинг таъкидлашича, корхонада миллий миқёсдаги вазифаларни бажариш учун зарур бўлган барча шарт-шароитлар мавжуд. «У Васт йирик ишлаб чиқариш қувватлари, бой амалий тажриба ва биринчи ой форпостини қуриш учун талаб этиладиган техник экспертизага эга», — дея қайд этган компания раҳбари. Унинг сўзларига кўра, муҳандислик ишлари, ишлаб чиқариш жараёни ҳамда синов босқичларининг ўзаро интеграцияси бундай мураккаб вазифаларни юқори тезлик ва ишончлилик билан бажариш имконини беради.
Ой базасини босқичма-босқич қуриш архитектурасиКомпания томонидан ишлаб чиқилган ой архитектураси учта мантиқий босқичга бўлинган бўлиб, уларнинг ҳар бири аниқ мақсадларга эришишга қаратилган. Биринчи босқич ой сиртига хавфсиз киришни таъминлаш, асосий инфратузилмани ўрнатиш ва технологик таваккалчиликларни камайтиришга мўлжалланган технологик намойишларни ўз ичига олади. Иккинчи босқичда эса экипаж фаолияти учун зарур тизимлар билан жиҳозланган дастлабки ой база элементларини қуриш ишлари бошланади.
Учинчи ва якуний босқич инсоннинг Ойдаги узоқ муддатли ва барқарор қатнашини таъминлайдиган кенг кўламли инфратузилмани тўлиқ ёйишни кўзда тутади. Мутахассисларнинг фикрича, бу ёндашув лойиҳанинг хавфсизлигини ошириб, ҳар бир қадамнинг пухта ўйланганлигини кафолатлайди.
Ҳавен станцияси технологиялари ва янги ишланмаларҚизиқ жиҳати шундаки, янги ой тизимлари учун зарур бўлган кўплаб технологиялар ҳозирги кунда Ҳавен орбитал станцияси модулларини яратиш жараёнида синовдан ўтказилмоқда. Ҳар бир янги модул аввалгисининг такомиллаштирилган версияси ҳисобланиб, келгусида ой тизимлари ҳам айнан шу принцип асосида мунтазам равишда янгиланиб боради. Бу эса ўз навбатида харажатларни қисқартириш ва технологик тайёргарликни тезлаштириш имконини беради.
Компания томонидан шакллантирилган портфелга қуйидаги асосий ишланмалар киритилган:
- Қуёш генерацияси ва энергия йиғиш мосламаларига эга замонавий энергетика станцияси
- Ой чангидан ҳимояланган ҳамда космонавтларнинг очиқ фазо учун мўлжалланган скафандралари билан тўлақонли мос келувчи автоном шлюз
- Ҳаётни таъминлаш, терморегуляция, авионика ва алоқа тизимларини ўз ичига олган кўп модулли қулай яшаш мажмуаси
Изоҳлар 0
…