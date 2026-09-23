Криштиано Роналдо: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайман
Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо фаолиятини якунлаш нияти йўқлигини қатъий маълум қилиб, олдига Миллатлар лигасида ғалаба қозониш ва 1000 та гол уриш каби улкан мақсадларни қўйганини билдирди. Миллатлар лигаси доирасидаги навбатдаги учрашувлар олдидан ўтказилган матбуот анжуманида ҳужумчи ўзига қаратилган танқидларга ва келажагига оид саволларга очиқ-ойдин жавоб қайтарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, 39 ёшли юлдуз футболчи йиллар давомида уни спорт майдонидан йўқ қилишга уринишлар бўлганини, бироқ бу ҳаракатлар натижа бермаганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бундай босимларга қарши туришга у аллақачон кўникиб улгурган ва ўзининг кимлигини, нима учун ёшлар учун намуна эканини жуда яхши билади.
Танқидчилар ва мухлислар меҳр-муҳаббатиКриштиано Роналдо ўзига нисбатан баъзи ОАВ ва каналлар томонидан доимий равишда салбий муносабат кўрсатиб келинишини айтиб ўтди. Шунга қарамай, у ўзини қўллаб-қувватлаётган миллионлаб мухлислар ва бутун Португалия халқининг меҳрини яққол ҳис қилишини алоҳида таъкидлади.
Футболчи ўз баёнотида мамлакатдаги айрим стадионларда қабул қилиниши турлича бўлишига қарамай, жамоатчиликнинг умумий қўллаб-қувватлови унга куч беришини қайд этди. Унинг фикрича, атиги бир ҳовуч одамларнинг уни ёқтирмаслиги унинг руҳиятига ҳам, майдондаги ўйинига ҳам таъсир кўрсата олмайди.
Келажакдаги режалар ва янги марраларТерма жамоадаги келажаги ҳақида гапирар экан, Криштиано Роналдо мамлакат футбол федерацияси раҳбарияти ва бош мураббий билан яқиндан мулоқот қилганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, мураббийлар штаби унга ҳамон Ишонч билдирмоқда ва у нафақат майдондаги голлари, балки майдон ташқарисидаги тажрибаси билан ҳам жамоага катта фойда келтира олади.
Ҳужумчи ушбу мавсум унинг учун охиргиси бўлиши мумкинлигини истисно этмади, бироқ якуний қарор қабул қилинса, буни ўз вақтида эълон қилишини айтди. Ҳозирги кунда эса у фақатгина яқиндаги ўйинларга эътибор қаратиб, мухлисларни хурсанд қилишда давом этишни мақсад қилган.
Изоҳлар 0
…