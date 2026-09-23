Криштиано Роналдо: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайман

·1·Спорт
Криштиано Роналдо: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайман

Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо фаолиятини якунлаш нияти йўқлигини қатъий маълум қилиб, олдига Миллатлар лигасида ғалаба қозониш ва 1000 та гол уриш каби улкан мақсадларни қўйганини билдирди. Миллатлар лигаси доирасидаги навбатдаги учрашувлар олдидан ўтказилган матбуот анжуманида ҳужумчи ўзига қаратилган танқидларга ва келажагига оид саволларга очиқ-ойдин жавоб қайтарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, 39 ёшли юлдуз футболчи йиллар давомида уни спорт майдонидан йўқ қилишга уринишлар бўлганини, бироқ бу ҳаракатлар натижа бермаганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бундай босимларга қарши туришга у аллақачон кўникиб улгурган ва ўзининг кимлигини, нима учун ёшлар учун намуна эканини жуда яхши билади.

Танқидчилар ва мухлислар меҳр-муҳаббати

Криштиано Роналдо ўзига нисбатан баъзи ОАВ ва каналлар томонидан доимий равишда салбий муносабат кўрсатиб келинишини айтиб ўтди. Шунга қарамай, у ўзини қўллаб-қувватлаётган миллионлаб мухлислар ва бутун Португалия халқининг меҳрини яққол ҳис қилишини алоҳида таъкидлади.

Футболчи ўз баёнотида мамлакатдаги айрим стадионларда қабул қилиниши турлича бўлишига қарамай, жамоатчиликнинг умумий қўллаб-қувватлови унга куч беришини қайд этди. Унинг фикрича, атиги бир ҳовуч одамларнинг уни ёқтирмаслиги унинг руҳиятига ҳам, майдондаги ўйинига ҳам таъсир кўрсата олмайди.

Келажакдаги режалар ва янги марралар

Терма жамоадаги келажаги ҳақида гапирар экан, Криштиано Роналдо мамлакат футбол федерацияси раҳбарияти ва бош мураббий билан яқиндан мулоқот қилганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, мураббийлар штаби унга ҳамон Ишонч билдирмоқда ва у нафақат майдондаги голлари, балки майдон ташқарисидаги тажрибаси билан ҳам жамоага катта фойда келтира олади.

Ҳужумчи ушбу мавсум унинг учун охиргиси бўлиши мумкинлигини истисно этмади, бироқ якуний қарор қабул қилинса, буни ўз вақтида эълон қилишини айтди. Ҳозирги кунда эса у фақатгина яқиндаги ўйинларга эътибор қаратиб, мухлисларни хурсанд қилишда давом этишни мақсад қилган.

Криштиано РоналдоПортугалияМиллатлар лигасиФутболТерма жамоа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайдиЖорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайди19 сентябр 09:35Хорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилдиХорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилди18 сентябр 17:12Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгиладиКриштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади21 июл 22:15Португал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиану Роналду борасидаги режаларини очиқладиПортугал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиану Роналду борасидаги режаларини очиқлади21 июл 11:59Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқдаКеча 02:32Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқладиКарло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқлади14 сентябр 17:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?