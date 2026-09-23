Криштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини давом эттириши ва 1000 та гол уришни мақсад қилганини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг терма жамоадаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйлаганини, аммо ҳозирда фаолиятини давом эттириб, 1000 та гол уришни мақсад қилганини тан олди.
- У ўзини мутафаккир деб атаб, келажаги ва ҳозирги ҳолати ҳақида доимо ўйлашини таъкидлади.
- Афсонавий футболчи ёш авлодга ёрдам бериш билан бир қаторда, майдонда тўп киритиб, жамоага ғалаба қозонишда кўмаклашишни асосий вазифаси деб билади.
Португал миллий жамоаси сардори Криштиану Роналду ЖЧдаги омадсизликдан кейин халқаро фаолиятини якунлаш ҳақида жиддий ўйлаганини тан олди, бироқ ҳозирда фаолиятини давом эттириб, 1000 та гол маррасини забт этишни ният қилган. Те Гуардиан нашри тарқатган маълумотларга кўра, тажрибали ҳужумчи ўз келажаги борасида чуқфурлик билан мулоҳаза юритган ва терма жамоадаги рекордлар сериясини узайтиришга қарор қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Португалия терма жамоаси ёзги жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичида Испанияга қарши кечган муросасиз ва қийин кечган ўйинда кичик ҳисобда мағлубиятга учраб, мусобақани эрта тарк этганди. Мазкур ҳафсаласи пир бўлиш ҳолатидан кейин ҳужумчи миллий жамоадаги келажагини жиддий таҳлил қилиб чиққан ва ўз имкониятларини сарҳисоб қилган.
Келажак борасидаги ўйлар ва терма жамоадаги муҳим вазифаКриштиану Роналду ўзининг халқаро фаолиятига якун ясаш эҳтимоли жиддий муҳокама қилинганини яширмади. Ҳужумчининг сўзларига кўра, у доимо ўз қарорлари, келажаги ва бугунги куни ҳақида ўйлайдиган инсон ҳисобланади.
«Ҳа, мен бу ҳақда ўйлаганман. Албатта, доимо қарорларим, келажагим ва ҳозирги ҳолатим ҳақида ўйлайман. Мен мутафаккирман, шунинг учун ҳам ҳозир бу ерда турибман ва бу фаолиятимни давом эттиришимни англатади», — дея таъкидлаган тўпурар.
Ёшларга ёрдам бериш ва асосий мақсад — голларҲозирда 42 ёшни қаршилаш афсонавий футболчи учун тўсиқ эмас. У нафақат майдонда, балки унинг ташқарисида ҳам жамоага фойда келтиришга қатъий қарор қилган. Португалия терма жамоасида шаклланиб келаётган ёш авлод вакилларига кўмаклашиш унинг устувор вазифаларидан бирига айланган.
«Мен ҳали ҳам миллий жамоага ўз мақсадларига эришишда ёрдам бера олишимга ишонаман. Жамоага нафақат голлар, балки майдон ташқарисида ҳам ўз кўмагимни беришим мумкин. Жамоада янги ёш авлод вакиллари бор, бироқ менинг асосий вазифам майдонда тўп киритиш ва жамоага ғалаба қозонишда ёрдам беришдир», — дея қўшимча қилди ҳужумчи.
Шунингдек, футболчи агар ўзи терма жамоага кераксиз бўлиб қолганини ёки муҳитга салбий таъсир кўрсатаётганини сезса, иккиланмасдан ўз хоҳиши билан кетишини маълум қилди. Унинг қайд этишича, қачонки жамоа унинг хизматига эҳтиёж сезмаса, у биринчилардан бўлиб чекинган бўларди.
Изоҳлар 0
…