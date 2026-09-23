Криштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини давом эттириши ва 1000 та гол уришни мақсад қилганини айтди

·33·Спорт
Криштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини давом эттириши ва 1000 та гол уришни мақсад қилганини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг терма жамоадаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйлаганини, аммо ҳозирда фаолиятини давом эттириб, 1000 та гол уришни мақсад қилганини тан олди.
  • У ўзини мутафаккир деб атаб, келажаги ва ҳозирги ҳолати ҳақида доимо ўйлашини таъкидлади.
  • Афсонавий футболчи ёш авлодга ёрдам бериш билан бир қаторда, майдонда тўп киритиб, жамоага ғалаба қозонишда кўмаклашишни асосий вазифаси деб билади.

Португал миллий жамоаси сардори Криштиану Роналду ЖЧдаги омадсизликдан кейин халқаро фаолиятини якунлаш ҳақида жиддий ўйлаганини тан олди, бироқ ҳозирда фаолиятини давом эттириб, 1000 та гол маррасини забт этишни ният қилган. Те Гуардиан нашри тарқатган маълумотларга кўра, тажрибали ҳужумчи ўз келажаги борасида чуқфурлик билан мулоҳаза юритган ва терма жамоадаги рекордлар сериясини узайтиришга қарор қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Португалия терма жамоаси ёзги жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичида Испанияга қарши кечган муросасиз ва қийин кечган ўйинда кичик ҳисобда мағлубиятга учраб, мусобақани эрта тарк этганди. Мазкур ҳафсаласи пир бўлиш ҳолатидан кейин ҳужумчи миллий жамоадаги келажагини жиддий таҳлил қилиб чиққан ва ўз имкониятларини сарҳисоб қилган.

Келажак борасидаги ўйлар ва терма жамоадаги муҳим вазифа

Криштиану Роналду ўзининг халқаро фаолиятига якун ясаш эҳтимоли жиддий муҳокама қилинганини яширмади. Ҳужумчининг сўзларига кўра, у доимо ўз қарорлари, келажаги ва бугунги куни ҳақида ўйлайдиган инсон ҳисобланади.

«Ҳа, мен бу ҳақда ўйлаганман. Албатта, доимо қарорларим, келажагим ва ҳозирги ҳолатим ҳақида ўйлайман. Мен мутафаккирман, шунинг учун ҳам ҳозир бу ерда турибман ва бу фаолиятимни давом эттиришимни англатади», — дея таъкидлаган тўпурар.

Ёшларга ёрдам бериш ва асосий мақсад — голлар

Ҳозирда 42 ёшни қаршилаш афсонавий футболчи учун тўсиқ эмас. У нафақат майдонда, балки унинг ташқарисида ҳам жамоага фойда келтиришга қатъий қарор қилган. Португалия терма жамоасида шаклланиб келаётган ёш авлод вакилларига кўмаклашиш унинг устувор вазифаларидан бирига айланган.

«Мен ҳали ҳам миллий жамоага ўз мақсадларига эришишда ёрдам бера олишимга ишонаман. Жамоага нафақат голлар, балки майдон ташқарисида ҳам ўз кўмагимни беришим мумкин. Жамоада янги ёш авлод вакиллари бор, бироқ менинг асосий вазифам майдонда тўп киритиш ва жамоага ғалаба қозонишда ёрдам беришдир», — дея қўшимча қилди ҳужумчи.

Шунингдек, футболчи агар ўзи терма жамоага кераксиз бўлиб қолганини ёки муҳитга салбий таъсир кўрсатаётганини сезса, иккиланмасдан ўз хоҳиши билан кетишини маълум қилди. Унинг қайд этишича, қачонки жамоа унинг хизматига эҳтиёж сезмаса, у биринчилардан бўлиб чекинган бўларди.

Криштиану РоналдуПортугалияТерма жамоаФутболРекорд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайманКриштиану Роналду: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайманКеча 23:35Жорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайдиЖорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайди19 сентябр 09:35Хорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилдиХорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилди18 сентябр 17:12Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгиладиКриштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади21 июл 22:15Криштиану Роналду 1000-гол сари яқинлашмоқдаКриштиану Роналду 1000-гол сари яқинлашмоқда29 август 01:35Криштиану Роналду ва Жаҳон чемпионати плей-оффидаги тилсилса: Афсона нохуш анъанага чек қўя оладимиКриштиану Роналду ва Жаҳон чемпионати плей-оффидаги тилсилса: Афсона нохуш анъанага чек қўя оладими1 июл 12:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?