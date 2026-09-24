Xiaomi РGB-Mini LED технологияли янги йирик телевизорлар сериясини тақдим этди

·0·Техно
Xiaomi РGB-Mini LED технологияли янги йирик телевизорлар сериясини тақдим этди

Xiaomi компанияси дисплей технологиялари бозорида муҳим қадам ташлаб, ўзининг илк РGB-Mini LED ёритиш тизимига эга бўлган С Pro РGB 2027 телевизорлар сериясини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур туркум ўзининг илғор имкониятлари ҳамда нарх сиёсати билан эътиборни тортмоқда, айниқса 98 дюймли улкан моделнинг нархи Хитойда давлат субсидияларини ҳисобга олганда 1715 долларни ташкил этгани саноатда катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қатор тўртта асосий моддан иборат бўлиб, харидорларга 65, 75, 85 ва 98 дюймли экран диагоналлари таклиф этилади. Хитой бозорида амал қилувчи давлат субсидиялари ҳисобга олинса, ушбу экранларнинг нархи мос равишда 760, 890, 1115 ва 1715 доллардан бошланади. Бу эса бундай юқори технологияли йирик панеллар учун бозордаги энг рақобатбардош таклифлардан бири ҳисобланади.

РGB-Mini LED технологияси ва тасвир сифати

С Pro РGB 2027 моделларининг анъанавий Mini LED қурилмаларидан асосий фарқи ёритиш тизимининг тузилишидадир. Xiaomi анъанавий кўк рангли квант нуқтали ёруғ диодлар ўрнига алоҳида бошқариладиган қизил, яшил ва кўк рангли светодиодларни қўллаган. Бу ёндашув қўшимча ёруғлик ўзгартириш босқичидан воз кечиш ва ранглар узатиш аниқлигини сезиларли даражада ошириш имконини берди.

Мастер Пиктуре Энгине 3.0 технологияси билан уйғунликда ишлайдиган телевизорлар BT.2020 ранглар фазосини 100 фоиз қамраб олади. Экранларнинг энг юқори ёрқинлиги 5000 нит даражасига етади. Маҳаллий қорайтириш зоналарининг сони эса диагонага қараб ўзгаради: 65 дюймли версияда 2160 та, 75 дюймли версияда 2880 та, 85 дюймли версияда 3744 та ва флагман 98 дюймли модификацияда нақ 4860 та зона мавжуд бўлиб, бу ёруғ объектлар атрофида пайдо бўладиган хираликларни камайтиради.

Унумдорлик ва қўшимча имкониятлар

Қурилма 4K пикселлар сонини қўллаб-қувватлайди ва унинг кадрлар частотаси 180 Hz ни ташкил этади. Махсус ўйин режимида эса пикселлар сонини пасайтириш эвазига частотани 360 Hz гача ошириш мумкин. Шунингдек, телевизор миллиметр диапазонли радар ёрдамида томошабиннинг қайси бурчакдан қараётганини аниқлаб, реал вақт режимида ранг бузилишларини автоматик равишда тузатиш функциясига эга.

Телевизорлар тўрт ядроли Кортех-A73 процессори, 4 GB тезкор ва 64 GB доимий хотира билан жиҳозланган. Дастурий таъминот сифатида HyperOS 4 тизими қўлланилган бўлиб, у Xiaomi ақлли уй экотизимига тўлиқ интеграция қилинган. Металл корпуснинг қалинлиги 49,7 мм ни ташкил этиб, деворга ўрнатилганда у атиги 5 мм масофада жойлашади, овоз тизими учун эса Ҳарман 2.1.2 формати масъулдир.

XiaomiТелевизорРGB-Mini LEDТехнологияГаджетлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этдиXiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этди26 август 21:21Xiaomi компанияси 12 та қулфдан очиш усулига эга ақлли қулфни тақдим этдиXiaomi компанияси 12 та қулфдан очиш усулига эга ақлли қулфни тақдим этдиКеча 11:59Xiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқардиXiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқарди17 сентябр 11:59Xiaomi компанияси учта янги ташқи аккумуляторни тақдим этдиXiaomi компанияси учта янги ташқи аккумуляторни тақдим этди9 сентябр 11:53Xiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этдиXiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этди4 сентябр 10:53Samsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқдаSamsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқда20 сентябр 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди