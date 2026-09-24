Xiaomi РGB-Mini LED технологияли янги йирик телевизорлар сериясини тақдим этди
Xiaomi компанияси дисплей технологиялари бозорида муҳим қадам ташлаб, ўзининг илк РGB-Mini LED ёритиш тизимига эга бўлган С Pro РGB 2027 телевизорлар сериясини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур туркум ўзининг илғор имкониятлари ҳамда нарх сиёсати билан эътиборни тортмоқда, айниқса 98 дюймли улкан моделнинг нархи Хитойда давлат субсидияларини ҳисобга олганда 1715 долларни ташкил этгани саноатда катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қатор тўртта асосий моддан иборат бўлиб, харидорларга 65, 75, 85 ва 98 дюймли экран диагоналлари таклиф этилади. Хитой бозорида амал қилувчи давлат субсидиялари ҳисобга олинса, ушбу экранларнинг нархи мос равишда 760, 890, 1115 ва 1715 доллардан бошланади. Бу эса бундай юқори технологияли йирик панеллар учун бозордаги энг рақобатбардош таклифлардан бири ҳисобланади.
РGB-Mini LED технологияси ва тасвир сифатиС Pro РGB 2027 моделларининг анъанавий Mini LED қурилмаларидан асосий фарқи ёритиш тизимининг тузилишидадир. Xiaomi анъанавий кўк рангли квант нуқтали ёруғ диодлар ўрнига алоҳида бошқариладиган қизил, яшил ва кўк рангли светодиодларни қўллаган. Бу ёндашув қўшимча ёруғлик ўзгартириш босқичидан воз кечиш ва ранглар узатиш аниқлигини сезиларли даражада ошириш имконини берди.
Мастер Пиктуре Энгине 3.0 технологияси билан уйғунликда ишлайдиган телевизорлар BT.2020 ранглар фазосини 100 фоиз қамраб олади. Экранларнинг энг юқори ёрқинлиги 5000 нит даражасига етади. Маҳаллий қорайтириш зоналарининг сони эса диагонага қараб ўзгаради: 65 дюймли версияда 2160 та, 75 дюймли версияда 2880 та, 85 дюймли версияда 3744 та ва флагман 98 дюймли модификацияда нақ 4860 та зона мавжуд бўлиб, бу ёруғ объектлар атрофида пайдо бўладиган хираликларни камайтиради.
Унумдорлик ва қўшимча имкониятларҚурилма 4K пикселлар сонини қўллаб-қувватлайди ва унинг кадрлар частотаси 180 Hz ни ташкил этади. Махсус ўйин режимида эса пикселлар сонини пасайтириш эвазига частотани 360 Hz гача ошириш мумкин. Шунингдек, телевизор миллиметр диапазонли радар ёрдамида томошабиннинг қайси бурчакдан қараётганини аниқлаб, реал вақт режимида ранг бузилишларини автоматик равишда тузатиш функциясига эга.
Телевизорлар тўрт ядроли Кортех-A73 процессори, 4 GB тезкор ва 64 GB доимий хотира билан жиҳозланган. Дастурий таъминот сифатида HyperOS 4 тизими қўлланилган бўлиб, у Xiaomi ақлли уй экотизимига тўлиқ интеграция қилинган. Металл корпуснинг қалинлиги 49,7 мм ни ташкил этиб, деворга ўрнатилганда у атиги 5 мм масофада жойлашади, овоз тизими учун эса Ҳарман 2.1.2 формати масъулдир.
Изоҳлар 0
…