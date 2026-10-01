Олимлар икки метрли бетон орқали "кўрувчи" муонли лазерни яратишди

·5·Техно
Олимлар икки метрли бетон орқали "кўрувчи" муонли лазерни яратишди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро тадқиқотчилар гуруҳи Руминиядаги ЭЛИ-НП ўрнатилмасида ўта қувватли лазер ёрдамида сунъий муонлар нурларини ҳосил қилиб, икки метрли бетон орқали обектнинг илк тасвирини олишга муваффақ бўлди.
  • Муонлар электронларга ўхшаш, аммо улардан тахминан 200 баравар оғирроқ зарралар бўлиб, қалин материаллардан осонгина ўта олади.

Халқаро тадқиқотчилар гуруҳи ўта қувватли лазер ёрдамида сунъий муонлар нурларини ҳосил қилиб, илк бор объектнинг тасвирини олишга муваффақ бўлди. Ушбу муҳим илмий тажриба Руминиядаги Эхтреме Light Инфраструктуре — Нуклеар Пҳйсикс (ЭЛИ-НП) ўрнатилмасида ўтказилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, муонлар электронларга ўхшаш зарралар бўлиб, улардан тахминан 200 баравар оғирроқ ҳисобланади. Айнан шу хусусият уларга металл ва тоғ жинслари каби қалин материалларнинг бир неча метрлик қатламидан осонгина ўтиш имконини беради. Ўтган зарралар сони ҳамда уларнинг траекторияси ўзгаришини таҳлил қилиш орқали объектларнинг ички тузилишини очмасдан туриб ўрганиш мумкин. Бундай усул муография деб аталади.

Сунъий муон манбаи ва тажриба жараёни

Одатда муографияда космик нурларнинг атмосфера зарралари билан тўқнашуви натижасида табиий равишда юзага келадиган муонлардан фойдаланилади. Шу усул ёрдамида, масалан, Миср пирамидаларининг ички тузилиши ҳам тадқиқ қилинган эди. Бироқ табиатдаги муонлар нисбатан кам учрайди — ҳар бир квадрат сантиметр юзадан секундига тахминан битта заррача ўтади. Шу сабабли батафсил тасвир ҳосил қилиш учун ойлар давомида кузатув олиб бориш талаб этилар эди.

Муаммога ечим топиш мақсадида олимлар сунъий муон манбаини яратишга қарор қилишди. Бунинг учун ўта кучли лазер газга йўналтирилиб, ундаги электронлар жуда юқори энергиягача тезлаштирилди. Сўнгра электронлар қаттиқ нишон билан тўқнашиб, жуфт муонларни келтириб чиқарувчи юқори энергияли нурланишни ҳосил қилди. Муонларни бошқа зарралардан ажратиш учун ҳосил бўлган нур пластик ва парафондан ясалган фильтрдан ўтказилди.

Келажакдаги истиқболлар ва амалий аҳамият

Манба хабар беришича, манбадан 42 метргача масофада жойлашган детекторлар икки метр қалинликдаги бетон девор ортидаги қўрғошин ғиштлар тахламининг соясини қайд этди. Олинган тасвир ғиштларнинг реал жойлашуви ва ўлчамларига тўлиқ мос келди. Компьютер моделлаштириши қайд этилган зарраларнинг қарийб 90 фоизи муонлардан иборат бўлганини кўрсатди.

Тадқиқотчилар буни асосан лазер келиб чиқишига эга сунъий муонлар ёрдамида шакллантирилган илк тасвир деб баҳоламоқда. Ҳозирча бундай суратларнинг аниқлиги паст даражада қолмоқда, шунинг учун технологияни, хусусан, лазер ва детекторларни янада такомиллаштириш зарур. Шунга қарамамай, сунъий манба табиий космик зарралар оқимига боғланиб қолмасдан, муонли сканерлашни сезиларли даражада тезроқ ва талаб бўйича ўтказиш имконини беради.

Келгусида ушбу усул кўприклар, бинолар ва бошқа йирик инфратузилма объектларини текширишда, шунингдек, қалин ҳимоя қатламлари остида яширинган ядро материалларини қидиришда муҳим қўлланма бўлиши мумкин.

Муон лазериМуографияИлмий кашфиётЭЛИ-НПФизика технологиялари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўчирилган юрак янги эгасининг биологик ёшини қабул қилиши аниқландиКўчирилган юрак янги эгасининг биологик ёшини қабул қилиши аниқландиКеча 17:54Астрономлар тўрт авлод джетларига эга нодир радиокалактикани кашф этдиАстрономлар тўрт авлод джетларига эга нодир радиокалактикани кашф этдиКеча 10:26Тарихдаги энг иссиқ юлдуз атрофидан экзосайёра топилдиТарихдаги энг иссиқ юлдуз атрофидан экзосайёра топилди30 сентябр 23:21Кабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлдиКабел бактериялари ўзида металл-органик симлар етиштириши маълум бўлди15 сентябр 17:52Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирдиАнтарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди5 сентябр 18:29Сатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилдиСатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилди3 сентябр 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди