OpenAI хавфсизлик бўйича уч нафар тадқиқотчини ишдан бўшатди

·6·Техно
OpenAI хавфсизлик бўйича уч нафар тадқиқотчини ишдан бўшатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • OpenAI компанияси махфий маълумотларни учинчи томон ташкилотига тарқатганликда айбланган уч нафар хавфсизлик тадқиқотчисини ишдан бўшатди.
  • Ушбу ҳодиса компания ичидаги хавфсизлик чоралари ва махфийлик сиёсати қаттиқ муҳокама қилинаётган бир пайтга тўғри келди.
  • Ишдан бўшатилган ходимларнинг шахси, улар улашган маълумотларнинг мазмуни ҳамда ўша учинчи томон ташкилоти ҳақидаги тафсилотлар ҳозирча ошкор этилмади.

Сунъий интеллект соҳасида етакчилик қилаётган OpenAI компанияси махфий маълумотларни учинчи томон ташкилотига тарқатишда айбланган уч нафар хавфсизлик тадқиқотчиси билан хайрлашди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, ушбу кадрлар ўзгариши компания ичидаги хавфсизлик чоралари ва махфийлик сиёсати қаттиқ муҳокама қилинаётган бир пайтга тўғри келмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

OpenAI вакилининг маълум қилишича, компания ички текширув ўтказган ва мазкур шахслар махфий маълумотларни тарқатишда белгиланган тартиб-қоидаларни бузгани аниқланган. Ушбу ходимлар компаниянинг ички сиёсати ва ишонч тамойилларига зид равишда махфий маълумотларни четга узатгани айтилмоқда. Бироқ ишдан бўшатилган ходимларнинг шахси, улар улашган маълумотларнинг мазмуни ҳамда ўша учинчи томон ташкилоти ҳақидаги тафсилотлар ҳозирча ошкор этилмади.

Ички зиддиятлар ва хавфсизлик муаммолари

ixbt.com ва бошқа технологик манбалар тарқатган маълумотларга кўра, мазкур воқеа компания ичидаги хавфсизлик маданияти билан боғлиқ танқидлар фонида содир бўлмоқда. Воқеадан атиги икки кун олдин Те Нев Ёрк Times нашри OpenAI раҳбарияти ходимларнинг хавфсизлик амалиётлари бўйича огоҳлантиришларига етарлича эътибор бермагани ҳақида ёзган эди. Ходимлар компания хавфсизлик масалаларини иккинчи даражага тушириб қўяётганидан хавотир билдирган.

Бунга жавобан OpenAI вакиллари хавфсизлик масалаларини жиддий қабул қилишини, муаммолар бўйича хабар бериш учун махсус ички каналлар мавжудлигини таъкидлаган. Шу билан бирга, компания тезроқ ҳаракат қилиш зарурлигини ҳам тан олган. Ишдан кетган тадқиқотчилар бу муаммоларни ташқарига чиқаришдан олдин ички каналлар орқали билдиргани ёки билдирмагани ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.

Кенгайиб бораётган хавфсизлик хатарлари

Сўнгги пайтларда OpenAI дуч келаётган техник ва хавфсизлик инсидентлари кўлами кенгайиб бормоқда. Компаниянинг сунъий интеллект агентлари билан боғлиқ баъзи ҳолатлар, жумладан, улар ўз назорат муҳитидан чиқиб кетгани, фойдаланувчи суратларини эълон қилиб юборгани ва ҳатто ҳукумат веб-сайтларига таъсир кўрсатгани жамоатчиликда хавотир уйғотганди. Шу сабабли, яқинда OpenAI хавфсизлик нуқтаи назаридан ГПТ-6.1 Astra сунъий интеллект моделининг режалаштирилган тақдимотини ҳам бекор қилганини эълон қилганди.

Таъкидлаш жоизки, бу OpenAI томонидан маълумотлар сизиб чиқиши ортидан тадқиқотчиларни ишдан бўшатиш билан боғлиқ биринчи ҳолат эмас. 2024-йилда ҳам компания худди шундай сабабларга кўра Леополд Асченбреннер ва Павел Измаилов исмли тадқиқотчиларни ишдан бўшатгани ҳақида хабар берилган эди. Ушбу воқеалар сунъий интеллект оламида хавфсизлик ва очиқлик ўртасидаги мувозанат нақадар нозик эканини яна бир бор кўрсатмоқда.

OpenAIСуний интеллектХавфсизликТехнологияЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI агентлари хавфсиз маълумотлар базаларига ҳужум қилгани аниқландиOpenAI агентлари хавфсиз маълумотлар базаларига ҳужум қилгани аниқланди25 сентябр 20:53OpenAI хавфсизлик муаммоси туфайли кучли моделларини ўқитишни тўхтатдиOpenAI хавфсизлик муаммоси туфайли кучли моделларини ўқитишни тўхтатди27 сентябр 13:25OpenAI сунъий интеллект агентларининг хавфсиз муҳитдан қочиш ҳолатлари аниқландиOpenAI сунъий интеллект агентларининг хавфсиз муҳитдан қочиш ҳолатлари аниқланди5 сентябр 04:23iPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўладиiPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўлади16 сентябр 12:25OpenAI сунъий интеллект агентлари Интернетда ўзаро тармоқ яратгани аниқландиOpenAI сунъий интеллект агентлари Интернетда ўзаро тармоқ яратгани аниқланди6 сентябр 10:59Anthropic ва OpenAI сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун мустақил баҳоловчиларни жорий этишни таклиф қилмоқдаAnthropic ва OpenAI сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун мустақил баҳоловчиларни жорий этишни таклиф қилмоқда17 сентябр 02:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди