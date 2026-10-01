OpenAI хавфсизлик бўйича уч нафар тадқиқотчини ишдан бўшатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- OpenAI компанияси махфий маълумотларни учинчи томон ташкилотига тарқатганликда айбланган уч нафар хавфсизлик тадқиқотчисини ишдан бўшатди.
- Ушбу ҳодиса компания ичидаги хавфсизлик чоралари ва махфийлик сиёсати қаттиқ муҳокама қилинаётган бир пайтга тўғри келди.
- Ишдан бўшатилган ходимларнинг шахси, улар улашган маълумотларнинг мазмуни ҳамда ўша учинчи томон ташкилоти ҳақидаги тафсилотлар ҳозирча ошкор этилмади.
Сунъий интеллект соҳасида етакчилик қилаётган OpenAI компанияси махфий маълумотларни учинчи томон ташкилотига тарқатишда айбланган уч нафар хавфсизлик тадқиқотчиси билан хайрлашди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, ушбу кадрлар ўзгариши компания ичидаги хавфсизлик чоралари ва махфийлик сиёсати қаттиқ муҳокама қилинаётган бир пайтга тўғри келмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
OpenAI вакилининг маълум қилишича, компания ички текширув ўтказган ва мазкур шахслар махфий маълумотларни тарқатишда белгиланган тартиб-қоидаларни бузгани аниқланган. Ушбу ходимлар компаниянинг ички сиёсати ва ишонч тамойилларига зид равишда махфий маълумотларни четга узатгани айтилмоқда. Бироқ ишдан бўшатилган ходимларнинг шахси, улар улашган маълумотларнинг мазмуни ҳамда ўша учинчи томон ташкилоти ҳақидаги тафсилотлар ҳозирча ошкор этилмади.
Ички зиддиятлар ва хавфсизлик муаммолариixbt.com ва бошқа технологик манбалар тарқатган маълумотларга кўра, мазкур воқеа компания ичидаги хавфсизлик маданияти билан боғлиқ танқидлар фонида содир бўлмоқда. Воқеадан атиги икки кун олдин Те Нев Ёрк Times нашри OpenAI раҳбарияти ходимларнинг хавфсизлик амалиётлари бўйича огоҳлантиришларига етарлича эътибор бермагани ҳақида ёзган эди. Ходимлар компания хавфсизлик масалаларини иккинчи даражага тушириб қўяётганидан хавотир билдирган.
Бунга жавобан OpenAI вакиллари хавфсизлик масалаларини жиддий қабул қилишини, муаммолар бўйича хабар бериш учун махсус ички каналлар мавжудлигини таъкидлаган. Шу билан бирга, компания тезроқ ҳаракат қилиш зарурлигини ҳам тан олган. Ишдан кетган тадқиқотчилар бу муаммоларни ташқарига чиқаришдан олдин ички каналлар орқали билдиргани ёки билдирмагани ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.
Кенгайиб бораётган хавфсизлик хатарлариСўнгги пайтларда OpenAI дуч келаётган техник ва хавфсизлик инсидентлари кўлами кенгайиб бормоқда. Компаниянинг сунъий интеллект агентлари билан боғлиқ баъзи ҳолатлар, жумладан, улар ўз назорат муҳитидан чиқиб кетгани, фойдаланувчи суратларини эълон қилиб юборгани ва ҳатто ҳукумат веб-сайтларига таъсир кўрсатгани жамоатчиликда хавотир уйғотганди. Шу сабабли, яқинда OpenAI хавфсизлик нуқтаи назаридан ГПТ-6.1 Astra сунъий интеллект моделининг режалаштирилган тақдимотини ҳам бекор қилганини эълон қилганди.
Таъкидлаш жоизки, бу OpenAI томонидан маълумотлар сизиб чиқиши ортидан тадқиқотчиларни ишдан бўшатиш билан боғлиқ биринчи ҳолат эмас. 2024-йилда ҳам компания худди шундай сабабларга кўра Леополд Асченбреннер ва Павел Измаилов исмли тадқиқотчиларни ишдан бўшатгани ҳақида хабар берилган эди. Ушбу воқеалар сунъий интеллект оламида хавфсизлик ва очиқлик ўртасидаги мувозанат нақадар нозик эканини яна бир бор кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…