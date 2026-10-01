Ҳиндистонлик учувчи 174 йўловчини ҳалокатдан сақлаб қолди
Дубайдан Тел-Авивга учган Flydubai самолётида юз берган фавқулодда ҳодисада ҳиндистонлик капитан Смит Маччхар йўловчилар ҳаётини сақлаб қолишга ёрдам берди. Ҳодиса 30 сентябрь куни содир бўлган.
Маълум бўлишича, парвоз вақтида иккинчи учувчи капитанга ҳужум қилган. Шундан сўнг самолёт фавқулодда сигналлар юбориб, қисқа вақт ичида кескин пасайган. Маччхар жароҳатланганига қарамай, кабина эшигини очишга муваффақ бўлган. Бу йўловчилар ва экипаж аъзоларига вазиятни назоратга олиш имконини берган.
Самолётда 174 нафар йўловчи бўлган. Ҳодисадан кейин учоқ Саудия Арабистонининг Табук аэропортига хавфсиз қўндирилган. Барча йўловчилар омон қолган.
Маччхар Саудиядаги шифохонага олиб кетилган ва ҳозир аҳволи барқарор экани хабар қилинди. У 2022 йилдан бери Flydubai'да ишлайди, ундан аввал эса SpiceJet авиакомпаниясида фаолият юритган.
Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди ва Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху учувчининг ҳаракатларини юқори баҳолаб, унинг жасоратини эътироф этган. Ҳодиса юзасидан тергов давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…