Ҳиндистонлик учувчи 174 йўловчини ҳалокатдан сақлаб қолди

·19·Дунё
Ҳиндистонлик учувчи 174 йўловчини ҳалокатдан сақлаб қолди

Дубайдан Тел-Авивга учган Flydubai самолётида юз берган фавқулодда ҳодисада ҳиндистонлик капитан Смит Маччхар йўловчилар ҳаётини сақлаб қолишга ёрдам берди. Ҳодиса 30 сентябрь куни содир бўлган.

Маълум бўлишича, парвоз вақтида иккинчи учувчи капитанга ҳужум қилган. Шундан сўнг самолёт фавқулодда сигналлар юбориб, қисқа вақт ичида кескин пасайган. Маччхар жароҳатланганига қарамай, кабина эшигини очишга муваффақ бўлган. Бу йўловчилар ва экипаж аъзоларига вазиятни назоратга олиш имконини берган.

Самолётда 174 нафар йўловчи бўлган. Ҳодисадан кейин учоқ Саудия Арабистонининг Табук аэропортига хавфсиз қўндирилган. Барча йўловчилар омон қолган.

Маччхар Саудиядаги шифохонага олиб кетилган ва ҳозир аҳволи барқарор экани хабар қилинди. У 2022 йилдан бери Flydubai'да ишлайди, ундан аввал эса SpiceJet авиакомпаниясида фаолият юритган.

Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди ва Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху учувчининг ҳаракатларини юқори баҳолаб, унинг жасоратини эътироф этган. Ҳодиса юзасидан тергов давом этмоқда.

FlydubaiМаччхарТобук аэропортиНарендра Моди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қонли кўйлакда Бош вазир ҳузурига: Flydubai самолётини фожиадан қутқарган оддий сантехникҚонли кўйлакда Бош вазир ҳузурига: Flydubai самолётини фожиадан қутқарган оддий сантехникБугун 15:07Дубай — Тель-Авив рейсида терактга уриниш: Кабинадаги пичоқбозлик тафсилотлариДубай — Тель-Авив рейсида терактга уриниш: Кабинадаги пичоқбозлик тафсилотлариБугун 14:30FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)Кеча 15:13Дубай—Тель-Авив рейси Саудияга фавқулодда қўнди: Нега “олиб қочиш” сигнали берилган?Дубай—Тель-Авив рейси Саудияга фавқулодда қўнди: Нега “олиб қочиш” сигнали берилган?Кеча 13:31Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?Кеча 13:19Си Цзиньпин ва Нарендра Моди Путин билан мулоқотда Украина бўйича ёрдам таклиф қилдиСи Цзиньпин ва Нарендра Моди Путин билан мулоқотда Украина бўйича ёрдам таклиф қилди13 сентябр 18:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота