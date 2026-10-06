7 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 7 октябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 12,34 сўмга қимматлаб, 11 790,79 сўмни ташкил этди.
• Евро 86,93 сўмга қимматлаб, 13 285,86 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,57 сўмга арзонлаб, 137,78 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 75,28 сўмга қимматлаб, 15 655,81 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,18 сўмга қимматлаб, 74,63 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 26,81 сўмга қимматлаб, 14 198,93 сўм бўлди.
• Хитой юани 1,84 сўмга қимматлаб, 1 758,61 сўмни ташкил этди.
Изоҳлар 0
…