MrBeast бир суткада 71,8 млн кўриш билан рекорд ўрнатди
YouTube платформасидаги энг машҳур контент яратувчилардан бири MrBeast навбатдаги катта натижасини қайд этди. Унинг янги видеоси эълон қилинганидан кейин дастлабки 24 соат ичида 71,8 миллион марта кўрилди. Бу кўрсаткич youtuber'нинг бир суткадаги кўришлар бўйича шахсий рекордига айланди.
Видеога бўлган қизиқиш нафақат кўришлар сонида, балки томошабинларнинг уни қанча вақт давомида томоша қилганида ҳам намоён бўлди. Маълумотларга кўра, фойдаланувчилар видеони ўртача 20 дақиқадан кўпроқ вақт кўрган.
Натижада видеонинг умумий томоша вақти 1 миллиард дақиқадан ошган. Бу эса MrBeast контентининг YouTube аудиторияси орасида қанчалик катта қизиқиш уйғотаётганини кўрсатади.
MrBeast сўнгги йилларда йирик лойиҳалари, катта совринлари ва ноодатий видеолари билан платформадаги энг таниқли ижодкорлардан бирига айланган. Янги рекорд эса унинг YouTube’даги юқори натижалари қаторига яна бир кўрсаткич қўшди.
Изоҳлар 0
…