MrBeast бир суткада 71,8 млн кўриш билан рекорд ўрнатди

·6·Дунё
MrBeast бир суткада 71,8 млн кўриш билан рекорд ўрнатди

YouTube платформасидаги энг машҳур контент яратувчилардан бири MrBeast навбатдаги катта натижасини қайд этди. Унинг янги видеоси эълон қилинганидан кейин дастлабки 24 соат ичида 71,8 миллион марта кўрилди. Бу кўрсаткич youtuber'нинг бир суткадаги кўришлар бўйича шахсий рекордига айланди.

Видеога бўлган қизиқиш нафақат кўришлар сонида, балки томошабинларнинг уни қанча вақт давомида томоша қилганида ҳам намоён бўлди. Маълумотларга кўра, фойдаланувчилар видеони ўртача 20 дақиқадан кўпроқ вақт кўрган.

Натижада видеонинг умумий томоша вақти 1 миллиард дақиқадан ошган. Бу эса MrBeast контентининг YouTube аудиторияси орасида қанчалик катта қизиқиш уйғотаётганини кўрсатади.

MrBeast сўнгги йилларда йирик лойиҳалари, катта совринлари ва ноодатий видеолари билан платформадаги энг таниқли ижодкорлардан бирига айланган. Янги рекорд эса унинг YouTube’даги юқори натижалари қаторига яна бир кўрсаткич қўшди.

MrBeastЮтуб рекордиЮтуб аудиториясиЮтуб видеолари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

500 млн мухлиси бор MrBeast уйланди: тўйдаги сирли орол...500 млн мухлиси бор MrBeast уйланди: тўйдаги сирли орол...23 июл 15:32Ютуб қироли MrBeast ярим миллиардлик маррани биринчи бўлиб забт этдиЮтуб қироли MrBeast ярим миллиардлик маррани биринчи бўлиб забт этди14 июн 16:56Туяларга ҳам ботокс қилинадими? Гўзаллик танловида 20 та туя четлатилдиТуяларга ҳам ботокс қилинадими? Гўзаллик танловида 20 та туя четлатилдиБугун 16:5820 йиллик шифокорлик касбидан воз кечиб булочка бизнесини бошлаган хитойлик аёл20 йиллик шифокорлик касбидан воз кечиб булочка бизнесини бошлаган хитойлик аёлБугун 16:54Америкаликлар камроқ овқатланмоқда: "оздирувчи дорилар" ресторан бизнесига таъсир қилмоқдаАмерикаликлар камроқ овқатланмоқда: "оздирувчи дорилар" ресторан бизнесига таъсир қилмоқдаБугун 16:32Москвада эркак такси ва полиция машиналари устига сакради (видео)Москвада эркак такси ва полиция машиналари устига сакради (видео)Бугун 16:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота