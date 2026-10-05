Нега оғир юрак хуружлари душанба куни кўпроқ қайд этилади?

·2·Саломатлик
Нега оғир юрак хуружлари душанба куни кўпроқ қайд этилади?

Янги тадқиқот натижалари юрак хуружининг энг оғир шаклларидан бири душанба кунлари одатдагидан кўпроқ учрашини кўрсатди. Ирландияда 10 мингдан ортиқ беморнинг маълумотлари ўрганилиб, инфаркт ҳолатларининг ҳафтанинг турли кунлари бўйича тақсимоти таҳлил қилинган.

Тадқиқотда оғир инфарктлар душанба кунлари кутилган кўрсаткичдан 13 фоиз юқори бўлгани аниқланган. Бу натижа душанба ва юрак хуружи ўртасида маълум боғлиқлик бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Олимлар бунинг эҳтимолий сабабларидан бири сифатида уйқу режимининг ўзгаришини кўрсатмоқда. Дам олиш кунларида одамларнинг ухлаш ва уйғониш вақти ўзгариши, душанба куни эса одатий тартибга қайтиши организмга таъсир қилиши мумкин. Биологик соатдаги ўзгаришлар ҳам эҳтимолий омиллардан бири сифатида кўрилмоқда.

Шу билан бирга, тадқиқотчилар аниқ сабаб ҳали аниқланмаганини қайд этади. Натижалар душанба куни юрак хуружи албатта юз беради дегани эмас, балки кузатилган статистик боғлиқликни англатади.

ДушанбаИрландияюрак хуружиуйқу режими
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислам Махачев Иэн Гэрри устидан қозонилган қийин ғалаба сирини очди...Ислам Махачев Иэн Гэрри устидан қозонилган қийин ғалаба сирини очди...25 август 10:40Трой Парротт нега ҳамон Англия Премер-лигасига ўтмади?Трой Парротт нега ҳамон Англия Премер-лигасига ўтмади?18 август 21:13Дана Уайт Макгрегорнинг ресторанида меҳмон бўлди: унга видеомурожаат йўллади!Дана Уайт Макгрегорнинг ресторанида меҳмон бўлди: унга видеомурожаат йўллади!9 август 11:56«Уйда ёлғиз 2» фильмининг машҳур актрисаси ҳаётдан кўз юмди«Уйда ёлғиз 2» фильмининг машҳур актрисаси ҳаётдан кўз юмди17 июл 21:26ЖЧ-2026даги омадсизликдан сўнг Чехия бош мураббийи истеъфога чиқарилдиЖЧ-2026даги омадсизликдан сўнг Чехия бош мураббийи истеъфога чиқарилди29 июн 22:55Ирландия криптовалюта соҳасида назоратни кучайтирмоқда: Молиявий хатарлар диққат марказидаИрландия криптовалюта соҳасида назоратни кучайтирмоқда: Молиявий хатарлар диққат марказида19 июн 01:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат
Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот