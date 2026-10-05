Нега оғир юрак хуружлари душанба куни кўпроқ қайд этилади?
Янги тадқиқот натижалари юрак хуружининг энг оғир шаклларидан бири душанба кунлари одатдагидан кўпроқ учрашини кўрсатди. Ирландияда 10 мингдан ортиқ беморнинг маълумотлари ўрганилиб, инфаркт ҳолатларининг ҳафтанинг турли кунлари бўйича тақсимоти таҳлил қилинган.
Тадқиқотда оғир инфарктлар душанба кунлари кутилган кўрсаткичдан 13 фоиз юқори бўлгани аниқланган. Бу натижа душанба ва юрак хуружи ўртасида маълум боғлиқлик бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Олимлар бунинг эҳтимолий сабабларидан бири сифатида уйқу режимининг ўзгаришини кўрсатмоқда. Дам олиш кунларида одамларнинг ухлаш ва уйғониш вақти ўзгариши, душанба куни эса одатий тартибга қайтиши организмга таъсир қилиши мумкин. Биологик соатдаги ўзгаришлар ҳам эҳтимолий омиллардан бири сифатида кўрилмоқда.
Шу билан бирга, тадқиқотчилар аниқ сабаб ҳали аниқланмаганини қайд этади. Натижалар душанба куни юрак хуружи албатта юз беради дегани эмас, балки кузатилган статистик боғлиқликни англатади.
Изоҳлар 0
…