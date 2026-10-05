Нодирбек Абдусатторовнинг бўлажак турмуш ўртоғи ким? Тўй қачонга белгиланмоқда?
Ўзбекистоннинг таниқли шахматчиси Нодирбек Абдусатторов уйланиш арафасида. Спортчининг унаштируви 4-октябрь куни ўтказилган. Маълум қилинишича, тўй маросими 2027 йил март ойида бўлиб ўтиши режалаштирилган.
Гроссмейстернинг танлаган ёри Севинч Мавлонова экани маълум бўлди. У киберхавфсизлик йўналишида фаолият юритади ҳамда Зулфия мукофоти билан тақдирланган.
Шу тариқа, спорт ва замонавий технологиялар соҳасида фаолият юритаётган икки ёшнинг ҳаёти бир нуқтада туташмоқда. Нодирбек Абдусатторов эса шахматдаги муваффақиятлари билан нафақат Ўзбекистонда, балки халқаро майдонда ҳам танилган. У 13 ёшида гроссмейстер бўлган, 2021 йилда рапид йўналишида жаҳон чемпионлигини қўлга киритган. Шунингдек, 2022-йилги Шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон терма жамоаси билан олтин медални қўлга киритган.
Эндиликда ёш чемпион учун ҳаётининг янги саҳифаси очилмоқда. Унаштирув муносабати билан Абдусатторов ва Мавлоновага бахт, меҳр ва мустаҳкам оила тилаймиз.
Изоҳлар 0
…