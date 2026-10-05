Оғир вазнда даҳшатли тўқнашув: Алекс Перейра Сергей Павловичга қарши жангга киришади

·39·Спорт
Оғир вазнда даҳшатли тўқнашув: Алекс Перейра Сергей Павловичга қарши жангга киришади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Алекс Перейра 12 декабр куни Лас-Вегасда бўлиб ўтадиган UFC 335 турнирида оғир вазн тоифасида рейтингда 2-ўринда турган Сергей Павлович билан жанг қилади.
  • Ушбу 5 раундлик жангнинг ғолиби оғир вазн чемпионлик камари учун расмий даъвогар бўлиши кутилмоқда.
  • Иккала жангчи ҳам кучли зарбалари билан танилган ва жанг муддатидан олдин якунланиши мумкин.

UFC оламида мухлислар узоқ кутган навбатдаги мегажанг расман тасдиқланди. Икки вазн тоифасида собиқ ташкилот чемпиони, бразилиялик феномен Алекс Перейра ўзининг кейинги беллашувини оғир вазн дивизиони рейтингида 2-ўринда бораётган россиялик хавфли нокаутчи Сергей Павловичга қарши ўтказади.

Промоушен расмий сайти берган маълумотга кўра, икки зарбдор жангчи ўртасидаги тўқнашув жорий йилнинг 12 декабрь куни АҚШнинг Лас-Вегас шаҳрида ташкил этиладиган рақамли UFC 335 турнирининг иккинчи асосий воқеаси (co-main event) мақомига эга бўлди.

Титулсиз бўлса-да 5 раундлик тўқнашув

UFC раҳбарияти мазкур жангнинг чемпионлик даъвогарлиги мақомига эга экани ҳамда юқори аҳамиятини инобатга олган ҳолда, беллашувни тўлиқ 5 раунд этиб белгилади:

  • Мавқелар жанги: Ушбу тўқнашув ғолиби оғир вазн тоифасида тўғридан-тўғри чемпионлик камари учун расмий даъвогарга айланиши кутилмоқда;

  • Нокаут кафолати: Ҳар икки жангчи ҳам яккакурашлар тарихидаги энг оғир зарба эгалари ҳисобланади ва баҳснинг муддатидан олдин якунланиш эҳтимоли жуда юқори.

Жангчиларнинг ҳолати ва статистикаси

Ҳар икки даъвогар ҳам октагонга ўзларининг энг сўнгги муҳим натижалари ортидан қадам қўймоқда:

  • Сергей Павлович (21-3): Россиялик оғир вазн устаси сўнгги бор май ойида бўлиб ўтган UFC Fight Night 277 турнирида октагонга кўтарилган ва бразилиялик Таллисон Теишейрани муддатидан аввал нокаутга учратиб, ўзининг даҳшатли кучини яна бир бор исботлаган;

  • Алекс Перейра (13-4): «Поатан» 14 июнь куни ўтказилган сўнгги жангида собиқ вақтинчалик чемпион Сирил Ганга қарши куч синашиб, техник нокаут эвазига имкониятни бой берган эди. Ушбу жанг бразилиялик юлдуз учун оғир дивизиондаги ўз ўрнини қайтариб олиш ва чемпионлик пойгасига яна сузиб чиқиш учун ҳаёт-мамот беллашуви ҳисобланади.

Лас-Вегасдаги 12 декабрь оқшоми оғир вазн қироллари қаторида ким етакчи бўлишини ҳал қилиб берадиган йилнинг энг қайноқ жангларидан бирига айланиши шубҳасиз.

Алекс ПерейраСергей ПавловичUFC 335Лас-Вегас
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алекс Перрейра оғир вазнда Сирил Ган билан реванш жанги ўтказмоқчиАлекс Перрейра оғир вазнда Сирил Ган билан реванш жанги ўтказмоқчи18 июн 22:56Сирил Ган Алекс Перейрани мағлуб этиб, чемпионлик камарини қўлга киритдиСирил Ган Алекс Перейрани мағлуб этиб, чемпионлик камарини қўлга киритди15 июн 09:25Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...11 июн 17:36Бразилиялик UFC юлдузи Перрейра Оқ Уй турнири олдидан таъсирли гапирдиБразилиялик UFC юлдузи Перрейра Оқ Уй турнири олдидан таъсирли гапирди9 июн 15:17Махмуд Мурадов икки камар сари: 2020 йилги жанг қайта тириладими?Махмуд Мурадов икки камар сари: 2020 йилги жанг қайта тириладими?4 август 13:35«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!17 сентябр 09:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди