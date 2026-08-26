Starship космик кемаси океандан муваффақиятли чиқариб олинди
Ҳинд океанидаги Рождество ороли яқинида космонавтика тарихида ўзига хос ноёб операция муваффақиятли якунланди. ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX компаниясига тегишли улкан Starship космик кемаси Форте деб номланган ярим чўкиб сузувчи кемага муваффақиятли ортилди. Бу инсоният космонавтикасида ўта муҳим босқич бўлиб, келгусидаги қайта фойдаланиладиган миссиялар хавфсизлигини таъминлашда катта аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур тарихий жараён марказида турган Шип 40 космик кемаси жорий йилнинг 24-июль санасида амалга оширилган 13-синов парвози давомида муваффақиятли парвозни бажариб, атмосферага кириб келган эди. Шундан сўнг кема океан сувларига юмшоқ тарзда келиб қўнган ва тўлиқ ҳолда сузиб қолишга муваффақ бўлган эди. Бу кўрсаткич дастур тарихида илк бор қайд этилган муҳим натижа ҳисобланади.
Операциянинг бориши ва логистикаМутахассислар дастлабки уч ҳафтадан ортиқ вақт давомида қутқарилган аппаратни Рождество оролининг тинч сувлари томон эҳтиёткорлик билан судраб келишди. Транспортировка жараёни ниҳоятда мураккаб кечди, чунки ўлчамлари улкан бўлган техникани шикастламасдан етказиб бериш алоҳида ёндашувни талаб этарди. Манбага кўра, шундан сўнг Форте кемаси ўзининг балласт цистерналарини махсус сув билан тўлдириб, пастга тушди ва 52 метрлик улкан кемани ўз палубасига хавфсиз тарзда кўтариб олди.
Бундай ноёб техник ечим ва операция Starship тизимларининг қайта тикланиш имкониятларини амалда синаб кўриш имконини берди. Сув сиртида дрейф пайтида Шип 40 юз километрдан ортиқ масофани босиб ўтгани аввалроқ қайд этилган бўлиб, бу космик аппаратнинг мустаҳкамлигини яна бир бор исботлади. Космик кема сувда узоқ вақт қолганига қарамай, асосий конструктив яхлитлигини сақлаб қолгани муҳандислар учун муҳим маълумот манбаи бўлди.
Келгусидаги режа ва тадқиқотларҲозирги вақтда Форте кемаси қимматли юкни Тинч океани орқали АҚШнинг Техас штатида жойлашган Starbase базасига етказиб бериш учун йўлга чиқишга ҳозирлик кўрмоқда. Мутахассислар базага етиб боргач, кема деталларини жиддий лаборатория текширувларидан ўтказишни режалаштирган.
Асосий эътибор иссиқлик ҳимоя қатламлари, кучли двигателлар ҳамда конструкциянинг бошқа муҳим қисмларини ўрганишга қаратилади. Ушбу таҳлиллар натижалари келажакдаги космик парвозларни янада хавфсиз ва такомиллаштирилган ҳолда амалга оширишда муҳим пойдевор вазифасини бажаради.
…