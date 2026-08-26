Starship космик кемаси океандан муваффақиятли чиқариб олинди

·7·Техно
Starship космик кемаси океандан муваффақиятли чиқариб олинди

Ҳинд океанидаги Рождество ороли яқинида космонавтика тарихида ўзига хос ноёб операция муваффақиятли якунланди. ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX компаниясига тегишли улкан Starship космик кемаси Форте деб номланган ярим чўкиб сузувчи кемага муваффақиятли ортилди. Бу инсоният космонавтикасида ўта муҳим босқич бўлиб, келгусидаги қайта фойдаланиладиган миссиялар хавфсизлигини таъминлашда катта аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур тарихий жараён марказида турган Шип 40 космик кемаси жорий йилнинг 24-июль санасида амалга оширилган 13-синов парвози давомида муваффақиятли парвозни бажариб, атмосферага кириб келган эди. Шундан сўнг кема океан сувларига юмшоқ тарзда келиб қўнган ва тўлиқ ҳолда сузиб қолишга муваффақ бўлган эди. Бу кўрсаткич дастур тарихида илк бор қайд этилган муҳим натижа ҳисобланади.

Операциянинг бориши ва логистика

Мутахассислар дастлабки уч ҳафтадан ортиқ вақт давомида қутқарилган аппаратни Рождество оролининг тинч сувлари томон эҳтиёткорлик билан судраб келишди. Транспортировка жараёни ниҳоятда мураккаб кечди, чунки ўлчамлари улкан бўлган техникани шикастламасдан етказиб бериш алоҳида ёндашувни талаб этарди. Манбага кўра, шундан сўнг Форте кемаси ўзининг балласт цистерналарини махсус сув билан тўлдириб, пастга тушди ва 52 метрлик улкан кемани ўз палубасига хавфсиз тарзда кўтариб олди.

Бундай ноёб техник ечим ва операция Starship тизимларининг қайта тикланиш имкониятларини амалда синаб кўриш имконини берди. Сув сиртида дрейф пайтида Шип 40 юз километрдан ортиқ масофани босиб ўтгани аввалроқ қайд этилган бўлиб, бу космик аппаратнинг мустаҳкамлигини яна бир бор исботлади. Космик кема сувда узоқ вақт қолганига қарамай, асосий конструктив яхлитлигини сақлаб қолгани муҳандислар учун муҳим маълумот манбаи бўлди.

Келгусидаги режа ва тадқиқотлар

Ҳозирги вақтда Форте кемаси қимматли юкни Тинч океани орқали АҚШнинг Техас штатида жойлашган Starbase базасига етказиб бериш учун йўлга чиқишга ҳозирлик кўрмоқда. Мутахассислар базага етиб боргач, кема деталларини жиддий лаборатория текширувларидан ўтказишни режалаштирган.

Асосий эътибор иссиқлик ҳимоя қатламлари, кучли двигателлар ҳамда конструкциянинг бошқа муҳим қисмларини ўрганишга қаратилади. Ушбу таҳлиллар натижалари келажакдаги космик парвозларни янада хавфсиз ва такомиллаштирилган ҳолда амалга оширишда муҳим пойдевор вазифасини бажаради.

StarshipSpaceXКосмосТехнологияФорте
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллектга эга ноодатий Қин J36 тугмали телефони тақдим этилдиСунъий интеллектга эга ноодатий Қин J36 тугмали телефони тақдим этилдиБугун, 13:53Xiaomi Хринг O3 процессори Geekbench синовида юқори натижа кўрсатдиXiaomi Хринг O3 процессори Geekbench синовида юқори натижа кўрсатдиБугун, 10:20Xiaomi компанияси 6000 мА·ч батареяга эга Redmi 17C 5G смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси 6000 мА·ч батареяга эга Redmi 17C 5G смартфонини тақдим этдиБугун, 09:59HP арзон ва ўта узоқ ишлайдиган ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этдиHP арзон ва ўта узоқ ишлайдиган ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этдиБугун, 04:29Garmin Fenix 9 Pro тақдим этилди: 291 кунгача ишлайдиган флагман соатGarmin Fenix 9 Pro тақдим этилди: 291 кунгача ишлайдиган флагман соатБугун, 04:00Samsung Galaxy S27 Ultra рендерлари ошкор этилдиSamsung Galaxy S27 Ultra рендерлари ошкор этилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда