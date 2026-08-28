Дунёда миллиардерлар рекорди янгиланди: Дунё бойлиги кимлар қўлида?

·8·Дунё
Дунёда миллиардерлар рекорди янгиланди: Дунё бойлиги кимлар қўлида?

Дунёда миллиардерлар сони тарихда биринчи марта 3 700 нафардан ошиб кетди. 2025 йилда уларнинг умумий бойлиги ҳам рекорд даражага чиқди. Аммо энг қизиқ жиҳати — бойликнинг ўсиши барча мамлакатларда бир хил кечмаган.

Айрим давлатларда миллиардерлар сони кескин кўпайган бўлса, дунёдаги энг бой инсонларнинг кичик бир қисми улкан капиталнинг тобора катта улушини назорат қила бошлаган.

Миллиардерлар сони рекорд даражага етди

Алтрата компаниясининг Billionaire Census тадқиқотига кўра, 2025 йилда дунёдаги миллиардерлар сони бир йил ичида 8,2 фоизга ошиб, 3795 нафарга етган.

Бу — тадқиқот тарихидаги энг юқори кўрсаткич.

Миллиардерларнинг умумий бойлиги ҳам шунга мос равишда ўсган:

Кўрсаткич

Натижа

Миллиардерлар сони

3795 нафар

Йиллик ўсиш

+8,2%

Умумий бойлик

$15,1 трлн

Бойлик ўсиши

+12,8%

Шу тариқа дунё миллиардерларининг умумий капитали бир йилда 15 триллион доллардан ошиб кетди.

Россияда миллиардерлар сони 18 фоизга кўпайди

Россия ҳам рейтингда юқори ўринлардан бирини эгаллади.

2025 йилда мамлакатдаги миллиардерлар сони 18 фоизга ошиб, 151 нафарга етган.

Бу кўрсаткич Россияга дунёда миллиардерлар энг кўп истиқомат қиладиган мамлакатлар рейтингида тўртинчи ўринни берди.

Бироқ биринчи ўриндаги давлат билан фарқ жуда катта.

АҚШ бошқалардан анча олдинда

Дунё миллиардерларининг деярли учдан бир қисми АҚШда яшайди.

2025 йилда мамлакатда 1265 нафар миллиардер қайд этилган. Бу кўрсаткич бир йилда 11,5 фоизга ошган.

Кейинги ўринларда:

  • Хитой — 363 нафар (+13,1%);

  • Германия — 221 нафар (+20,1%);

  • Россия — 151 нафар (+18%);

  • Ҳиндистон — 132 нафар (+3,9%).

Айниқса, Германиядаги ўсиш эътиборга молик. Мамлакат миллиардерлар сони бўйича етакчи 15 давлат орасида энг юқори ўсиш суръатини кўрсатган.

Энг катта бойлик кимларнинг қўлида?

Миллиардерлар сонининг ўсиши ўз-ўзидан эътиборли рақам. Аммо тадқиқотдаги яна бир кўрсаткич иқтисодий тенгсизлик кўламини яхшироқ намоён қилади.

2025 йилда дунё миллиардерларининг умумий бойлиги 12,8 фоизга ўсиб, 15,1 триллион долларга етди.

Бироқ бу бойликнинг тақсимланиши тобора нотекислашмоқда.

Сайёрамизнинг энг бадавлат 29 нафар кишиси миллиардерларнинг умумий бойлигининг 27 фоизини назорат қилмоқда.

Қизиғи, 2017 йилда бу кўрсаткич атиги 7 фоиз эди.

Демак, энг бой инсонларнинг жуда кичик қисмига тўғри келадиган бойлик улуши бир неча йил ичида қарийб тўрт бараварга ошган.

Нега миллиардерлар бойлиги бунчалик тез ўсмоқда?

Тадқиқот таҳлилчилари бу ўсишнинг асосий омилларидан бири сифатида сунъий интеллект соҳасига йўналтирилаётган инвестицияларнинг кескин кўпайишини кўрсатмоқда.

Сўнгги йилларда сунъий интеллект технологияларига қизиқишнинг ортиши технологик компаниялар қийматининг ошишига ва уларнинг асосчилари ҳамда инвесторларининг бойлиги кўпайишига таъсир кўрсатди.

Шу билан бирга, дунёдаги акция бозорлари, технология сектори ва бошқа активлар қийматидаги ўзгаришлар ҳам миллиардерлар капиталига бевосита таъсир қилади.

Рекорд ортида қандай тенденция бор?

2025 йил статистикаси оддий рақамлардан кўра каттароқ манзарани кўрсатмоқда.

Бир томонда — миллиардерлар сони рекорд даражага етмоқда. Иккинчи томонда эса энг бой инсонларнинг умумий бойликдаги улуши тобора катталашмоқда.

Бунинг энг яққол далили — 29 нафар энг бой миллиардер 15,1 триллион долларлик умумий бойликнинг 27 фоизига эгалик қилиши.

2017 йилда эса уларнинг улуши 7 фоиз эди.

Шунинг учун 2025 йил натижаларининг энг муҳим рақами 3795 нафар эмас, балки бошқа кўрсаткич бўлиши мумкин:

дунёда миллиардерлар кўпаймоқда, аммо улкан бойлик тобора кам сонли инсонлар қўлида жамланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трампдан Канадага навбатдаги зарба: Онтарио кўли нега номини йўқотди?Трампдан Канадага навбатдаги зарба: Онтарио кўли нега номини йўқотди?Бугун, 08:54Изоляция тугадими? Сурия президенти ресторанда Visa картаси билан тўлов қилди (видео)Изоляция тугадими? Сурия президенти ресторанда Visa картаси билан тўлов қилди (видео)Бугун, 00:28Ҳалокатли офат: Непалда 200 киши қурбон бўлди, 800 сайёҳ қидирилмоқда (видео)Ҳалокатли офат: Непалда 200 киши қурбон бўлди, 800 сайёҳ қидирилмоқда (видео)Бугун, 00:19Гарварддаги жасад қисмлари жанжали $53 миллионга тушдиГарварддаги жасад қисмлари жанжали $53 миллионга тушдиКеча, 21:57Глобал фалокатдан омон қолиш учун энг хавфсиз давлат қайси?Глобал фалокатдан омон қолиш учун энг хавфсиз давлат қайси?Кеча, 21:43Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...Кеча, 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди