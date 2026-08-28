Дунёда миллиардерлар рекорди янгиланди: Дунё бойлиги кимлар қўлида?
Дунёда миллиардерлар сони тарихда биринчи марта 3 700 нафардан ошиб кетди. 2025 йилда уларнинг умумий бойлиги ҳам рекорд даражага чиқди. Аммо энг қизиқ жиҳати — бойликнинг ўсиши барча мамлакатларда бир хил кечмаган.
Айрим давлатларда миллиардерлар сони кескин кўпайган бўлса, дунёдаги энг бой инсонларнинг кичик бир қисми улкан капиталнинг тобора катта улушини назорат қила бошлаган.
Миллиардерлар сони рекорд даражага етди
Алтрата компаниясининг Billionaire Census тадқиқотига кўра, 2025 йилда дунёдаги миллиардерлар сони бир йил ичида 8,2 фоизга ошиб, 3795 нафарга етган.
Бу — тадқиқот тарихидаги энг юқори кўрсаткич.
Миллиардерларнинг умумий бойлиги ҳам шунга мос равишда ўсган:
Кўрсаткич
Натижа
Миллиардерлар сони
3795 нафар
Йиллик ўсиш
+8,2%
Умумий бойлик
$15,1 трлн
Бойлик ўсиши
+12,8%
Шу тариқа дунё миллиардерларининг умумий капитали бир йилда 15 триллион доллардан ошиб кетди.
Россияда миллиардерлар сони 18 фоизга кўпайди
Россия ҳам рейтингда юқори ўринлардан бирини эгаллади.
2025 йилда мамлакатдаги миллиардерлар сони 18 фоизга ошиб, 151 нафарга етган.
Бу кўрсаткич Россияга дунёда миллиардерлар энг кўп истиқомат қиладиган мамлакатлар рейтингида тўртинчи ўринни берди.
Бироқ биринчи ўриндаги давлат билан фарқ жуда катта.
АҚШ бошқалардан анча олдинда
Дунё миллиардерларининг деярли учдан бир қисми АҚШда яшайди.
2025 йилда мамлакатда 1265 нафар миллиардер қайд этилган. Бу кўрсаткич бир йилда 11,5 фоизга ошган.
Кейинги ўринларда:
Хитой — 363 нафар (+13,1%);
Германия — 221 нафар (+20,1%);
Россия — 151 нафар (+18%);
Ҳиндистон — 132 нафар (+3,9%).
Айниқса, Германиядаги ўсиш эътиборга молик. Мамлакат миллиардерлар сони бўйича етакчи 15 давлат орасида энг юқори ўсиш суръатини кўрсатган.
Энг катта бойлик кимларнинг қўлида?
Миллиардерлар сонининг ўсиши ўз-ўзидан эътиборли рақам. Аммо тадқиқотдаги яна бир кўрсаткич иқтисодий тенгсизлик кўламини яхшироқ намоён қилади.
2025 йилда дунё миллиардерларининг умумий бойлиги 12,8 фоизга ўсиб, 15,1 триллион долларга етди.
Бироқ бу бойликнинг тақсимланиши тобора нотекислашмоқда.
Сайёрамизнинг энг бадавлат 29 нафар кишиси миллиардерларнинг умумий бойлигининг 27 фоизини назорат қилмоқда.
Қизиғи, 2017 йилда бу кўрсаткич атиги 7 фоиз эди.
Демак, энг бой инсонларнинг жуда кичик қисмига тўғри келадиган бойлик улуши бир неча йил ичида қарийб тўрт бараварга ошган.
Нега миллиардерлар бойлиги бунчалик тез ўсмоқда?
Тадқиқот таҳлилчилари бу ўсишнинг асосий омилларидан бири сифатида сунъий интеллект соҳасига йўналтирилаётган инвестицияларнинг кескин кўпайишини кўрсатмоқда.
Сўнгги йилларда сунъий интеллект технологияларига қизиқишнинг ортиши технологик компаниялар қийматининг ошишига ва уларнинг асосчилари ҳамда инвесторларининг бойлиги кўпайишига таъсир кўрсатди.
Шу билан бирга, дунёдаги акция бозорлари, технология сектори ва бошқа активлар қийматидаги ўзгаришлар ҳам миллиардерлар капиталига бевосита таъсир қилади.
Рекорд ортида қандай тенденция бор?
2025 йил статистикаси оддий рақамлардан кўра каттароқ манзарани кўрсатмоқда.
Бир томонда — миллиардерлар сони рекорд даражага етмоқда. Иккинчи томонда эса энг бой инсонларнинг умумий бойликдаги улуши тобора катталашмоқда.
Бунинг энг яққол далили — 29 нафар энг бой миллиардер 15,1 триллион долларлик умумий бойликнинг 27 фоизига эгалик қилиши.
2017 йилда эса уларнинг улуши 7 фоиз эди.
Шунинг учун 2025 йил натижаларининг энг муҳим рақами 3795 нафар эмас, балки бошқа кўрсаткич бўлиши мумкин:
дунёда миллиардерлар кўпаймоқда, аммо улкан бойлик тобора кам сонли инсонлар қўлида жамланмоқда.
…