Трампдан Канадага навбатдаги зарба: Онтарио кўли нега номини йўқотди?

·7·Дунё
Трампдан Канадага навбатдаги зарба: Онтарио кўли нега номини йўқотди?

АҚШ Президенти Дональд Трамп 27 август куни Шимолий Америкадаги бешта Буюк кўлдан бири ҳисобланган машҳур Онтарио кўлини «Америка кўли» (Lake America) деб қайта номлаш тўғрисидаги махсус фармонни имзолади.

Оқ уйда тўғридан-тўғри эфирда трансляция қилинган маросимда Оқ уй раҳбари янги ном АҚШ учун зудлик билан кучга киришини эълон қилди. Журналистларнинг ушбу қарор орқали Канадага қандай сиёсий ишора берилаётгани ҳақидаги саволига эса Трамп қисқагина: «Ҳеч қандай», дея жавоб қайтарди.

«Масхарабозлар билан бизнес бўлмайди»: Қарор ортида нима ётибди?

Бундай кутилмаган географик «ребрендинг» режасини Трамп бир неча кун олдин ўзининг Truth Social ижтимоий тармоғидаги саҳифасида очиқлаган эди.

АҚШ раҳбари Вашингтон эндиликда Канаданинг Онтарио провинцияси билан бизнес юритиш ниятида эмаслигини қатъий таъкидлаган. Ўз баёнотида у Канада раҳбариятини очиқчасига «масхарабозлар» деб атаб, агар Оттава Вашингтонга нисбатан номақбул сиёсатини тўхтатмаса, бу жуда оғир оқибатларга олиб келишидан таҳдид қилган эди.

Бундан ташқари, икки давлат ўртасидаги савдо уруши янги босқичга чиқмоқда:

  • 50 фоизлик қатъий божлар: Трамп 2027 йил январь ойидан бошлаб Канададан АҚШга импорт қилинадиган барча енгил ва юк автомобиллари, автоэҳтиёт қисмлари ҳамда пўлат маҳсулотларига 50 фоизлик улкан бож жорий этилишини расман эълон қилди.

Онтарио кўли ҳақида нималар маълум?

Онтарио — Канада ва АҚШ чегарасида жойлашган, стратегик аҳамиятга эга улкан табиий сув ҳавзасидир:

  • Географик ўрни: Буюк кўллар тизимида энг шарқда жойлашган бўлиб, майдони жиҳатидан уларнинг энг кичиги саналади;

  • Параметрлари: Кўл майдони қарийб 19 минг квадрат километр, ўртача чуқурлиги 86 метр, энг чуқур нуқтаси эса 244 метрни ташкил қилади;

  • Канаданинг иқтисодий юраги: Канаданинг энг зич жойлашган ва саноати энг ривожланган асосий провинцияси айнан шу кўл номи билан аталади.

«Мексика кўрфази» сценарийси такрорланмоқда

Бу Трампнинг географик объектлар номини бир томонлама ўзгартириш борасидаги биринчи ҳолати эмас:

  • 2025 йил 20 январь: Трамп ўзининг иккинчи президентлик муддатининг илк кунидаёқ Мексика кўрфазини (Gulf of Mexico) «Америка кўрфази» (Gulf of America) деб қайта номлаш ҳақидаги фармойишни имзолаган эди;

  • Халқаро ҳуқуқ ва чекловлар: Бундай фармонлар фақат АҚШ ички федерал идоралари, хариталари ва расмий ҳужжатларида қўлланилади. Бироқ халқаро ташкилотлар, харитасозлик тузилмалари ҳамда Канада ва Мексика томони ушбу сув ҳавзаларини аввалги тарихий номлари билан аташда давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Изоляция тугадими? Сурия президенти ресторанда Visa картаси билан тўлов қилди (видео)Изоляция тугадими? Сурия президенти ресторанда Visa картаси билан тўлов қилди (видео)Бугун, 00:28Ҳалокатли офат: Непалда 200 киши қурбон бўлди, 800 сайёҳ қидирилмоқда (видео)Ҳалокатли офат: Непалда 200 киши қурбон бўлди, 800 сайёҳ қидирилмоқда (видео)Бугун, 00:19Гарварддаги жасад қисмлари жанжали $53 миллионга тушдиГарварддаги жасад қисмлари жанжали $53 миллионга тушдиКеча, 21:57Глобал фалокатдан омон қолиш учун энг хавфсиз давлат қайси?Глобал фалокатдан омон қолиш учун энг хавфсиз давлат қайси?Кеча, 21:43Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...Кеча, 21:40Америкалик эркак 1262 та Pringles қутисини йиғиб рекорд ўрнатдиАмерикалик эркак 1262 та Pringles қутисини йиғиб рекорд ўрнатдиКеча, 21:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди