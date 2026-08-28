Трампдан Канадага навбатдаги зарба: Онтарио кўли нега номини йўқотди?
АҚШ Президенти Дональд Трамп 27 август куни Шимолий Америкадаги бешта Буюк кўлдан бири ҳисобланган машҳур Онтарио кўлини «Америка кўли» (Lake America) деб қайта номлаш тўғрисидаги махсус фармонни имзолади.
Оқ уйда тўғридан-тўғри эфирда трансляция қилинган маросимда Оқ уй раҳбари янги ном АҚШ учун зудлик билан кучга киришини эълон қилди. Журналистларнинг ушбу қарор орқали Канадага қандай сиёсий ишора берилаётгани ҳақидаги саволига эса Трамп қисқагина: «Ҳеч қандай», дея жавоб қайтарди.
«Масхарабозлар билан бизнес бўлмайди»: Қарор ортида нима ётибди?
Бундай кутилмаган географик «ребрендинг» режасини Трамп бир неча кун олдин ўзининг Truth Social ижтимоий тармоғидаги саҳифасида очиқлаган эди.
АҚШ раҳбари Вашингтон эндиликда Канаданинг Онтарио провинцияси билан бизнес юритиш ниятида эмаслигини қатъий таъкидлаган. Ўз баёнотида у Канада раҳбариятини очиқчасига «масхарабозлар» деб атаб, агар Оттава Вашингтонга нисбатан номақбул сиёсатини тўхтатмаса, бу жуда оғир оқибатларга олиб келишидан таҳдид қилган эди.
Бундан ташқари, икки давлат ўртасидаги савдо уруши янги босқичга чиқмоқда:
50 фоизлик қатъий божлар: Трамп 2027 йил январь ойидан бошлаб Канададан АҚШга импорт қилинадиган барча енгил ва юк автомобиллари, автоэҳтиёт қисмлари ҳамда пўлат маҳсулотларига 50 фоизлик улкан бож жорий этилишини расман эълон қилди.
Онтарио кўли ҳақида нималар маълум?
Онтарио — Канада ва АҚШ чегарасида жойлашган, стратегик аҳамиятга эга улкан табиий сув ҳавзасидир:
Географик ўрни: Буюк кўллар тизимида энг шарқда жойлашган бўлиб, майдони жиҳатидан уларнинг энг кичиги саналади;
Параметрлари: Кўл майдони қарийб 19 минг квадрат километр, ўртача чуқурлиги 86 метр, энг чуқур нуқтаси эса 244 метрни ташкил қилади;
Канаданинг иқтисодий юраги: Канаданинг энг зич жойлашган ва саноати энг ривожланган асосий провинцияси айнан шу кўл номи билан аталади.
«Мексика кўрфази» сценарийси такрорланмоқда
Бу Трампнинг географик объектлар номини бир томонлама ўзгартириш борасидаги биринчи ҳолати эмас:
2025 йил 20 январь: Трамп ўзининг иккинчи президентлик муддатининг илк кунидаёқ Мексика кўрфазини (Gulf of Mexico) «Америка кўрфази» (Gulf of America) деб қайта номлаш ҳақидаги фармойишни имзолаган эди;
Халқаро ҳуқуқ ва чекловлар: Бундай фармонлар фақат АҚШ ички федерал идоралари, хариталари ва расмий ҳужжатларида қўлланилади. Бироқ халқаро ташкилотлар, харитасозлик тузилмалари ҳамда Канада ва Мексика томони ушбу сув ҳавзаларини аввалги тарихий номлари билан аташда давом этмоқда.
…