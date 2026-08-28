Интер Маями жамоасига Лионель Мессининг собиқ жамоадоши бош мураббий этиб тайинланди

·5·Спорт
Интер Маями жамоасига Лионель Мессининг собиқ жамоадоши бош мураббий этиб тайинланди

АҚШнинг Интер Маями клуби расман Кристиан Килй Гонсалесни жамоанинг янги бош мураббийи этиб тайинлади. Goal.com хабар беришича, ушбу ўзгариш жамоа ўз олдига қўйган йирик мақсадлар сари интилаётган ва ғалабасиз серияни бошидан кечираётган муҳим паллада амалга оширилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Валенсия ва Интер клубларининг собиқ вингери бўлган Килй Гонсалес бу лавозимда Гилермо Ҳоёснинг ўрнини эгаллайди. Клуб пайшанба куни тарқатган расмий баёнотида янги мутахассис иш рухсатномасини олгандан кейингина ўз вазифасига киришишини маълум қилди.

Ҳозирги вақтда Интер Маями жиддий тушкунликни бошдан кечирмоқда ва кетма-кет бешта ўйиндан бери ғалаба қозона олмаяпти. Ушбу қийин вазиятда раҳбарият кескин қарор қабул қилиб, жамоанинг натижаларини яхшилаш ва мавсумдаги плей-офф имкониятларини мустаҳкамлаш учун тажрибали мураббични олиб келишга қарор қилди.

Собиқ жамоадошлар иттифоқи

Мазкур тайинловдаги энг қизиқарли жиҳатлардан бири шундаки, Килй Гонсалес ва клуб сардори Лионель Месси илгари бир жамоада тўп сурган. Улар 2005 йилда Аргентина миллий терма жамоаси сафида Перуга ва Уругугайга қарши ЖЧ саралаш ўйинларида майдонга тушишган.

Таъкидлаш жоизки, аргентиналик юлдузнинг MLSдаги фаолияти давомида Интер Маямини бошқарган барча мураббийлар у билан аввалдан таниш бўлган. Бу ҳолат клуб трансфер ва мураббийлар сиёсатида ўзига хос анъанага айланиб улгурди.

Футболчилик фаолияти давомида Испаниянинг Сарагоса, Валенсия ҳамда Италиянинг Интер клубларида ёрқин ўйин кўрсатган 52 ёшли мутахассис мураббийлик фаолиятида ҳали йирик совринларни қўлга киритмаган. У илгари Аргентинанинг Росарио Централ, Унион де Santa Fe ва Платенсе жамоаларини бошқарган.

Гилермо Ҳоёснинг кетиши ва унинг ҳиссаси

Гилермо Ҳоёс апрель ойида Хавиер Маскерано истеъфога чиқарилганидан кейин вақтинча бош мураббий вазифасини бажаришга киришган эди. Унинг даври клуб тарихидаги энг муваффақиятли стартлардан бири сифатида ёдда қолди.

Клуб расмий баёнотида Гилермо Ҳоёсга қийин даврда жамоани бошқариб, фидоийлик кўрсатгани учун ўз миннатдорчилигини билдирди. Гарчи охирги вақтларда натижалар бироз ёмонлашган бўлса-да, Ҳоёс Шарқий конференцияда жамоанинг рақобатбардошлигини сақлаб қолишда муҳим рол ўйнади.

Интер МаямиЛионель МессиКилй ГонсалесMLSфутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер Маями Лионель Месси билан ишлаш учун янги мураббийни танладиИнтер Маями Лионель Месси билан ишлаш учун янги мураббийни танладиБугун, 03:19“Барселона” “Атлетик”ни мағлуб этиб, етакчиликни сақлаб қолди“Барселона” “Атлетик”ни мағлуб этиб, етакчиликни сақлаб қолдиБугун, 02:43«Барселона» — «Атлетик» учрашувининг асосий таркиблари эълон қилинди!«Барселона» — «Атлетик» учрашувининг асосий таркиблари эълон қилинди!Кеча, 23:45Еврокубокларда янги легионеримиз: Беҳруз Каримов «Лугано» билан гуруҳ босқичидаЕврокубокларда янги легионеримиз: Беҳруз Каримов «Лугано» билан гуруҳ босқичидаКеча, 23:36Шов-шувли қуръа: Чемпионлар Лигасида кимлар ўзаро тўқнашади? (Тўлиқ рўйхат)Шов-шувли қуръа: Чемпионлар Лигасида кимлар ўзаро тўқнашади? (Тўлиқ рўйхат)Кеча, 23:16Омар Мармуш «Тоттенҳэм»га ўтиши ва мураббийнинг режалари ҳақида гапирдиОмар Мармуш «Тоттенҳэм»га ўтиши ва мураббийнинг режалари ҳақида гапирдиКеча, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)