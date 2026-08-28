NASA космик телескопи 4 миллиард долларлик бюджет муаммосидан сўнг учирилишга ҳозирланмоқда

·14·Техно
NASA космик телескопи 4 миллиард долларлик бюджет муаммосидан сўнг учирилишга ҳозирланмоқда

АҚШ Миллий космонавтика ва аэронавтика бошқармасининг (NASA) қиймати 4 миллиард долларга баҳоланаётган Нанкй Грасе Роман космик телескопи барча молиявий ва ташкилий синовлардан муваффақиятли ўтиб, фазога учиш босқичига етиб келди. IXBT.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, деярли икки ўн йиллик давомида тайёрланган ушбу улкан илмий лойиҳа бир йил аввал ёпилиб кетиш хавфи остида қолган эди, бироқ жамоанинг қатъияти туфайли миссия сақланиб қолинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, ўтган йили АҚШ маъмурияти томонидан таклиф этилган кенг кўламли молиявий қисқартиришлар натижасида лойиҳа тақдири қалтис аҳволга тушиб қолган. 2026-йилги молиявий йилда маблағни икки мартадан зиёдга — 156,6 миллион долларгача қисқартириш режалаштирилганига қарамай, мутахассислар ўз ишини давом эттирди. Ўша пайтда қурилма аллақачон 95 фоизга тайёр ҳолатда эди.

Молиявий қийинчиликлар ва космос сари йўл

Қисқартиришлар шароитида жамоа кадрлар етишмовчилиги ва чекланган ресурслар билан ишлашга мажбур бўлди. Шунга қарамай, инженерлар ва олимлар телескопи тайёрлаш ишларини тўхтатмадилар. Натижада, бугунги кунда барча тўсиқлар ортда қолиб, қурилма ўзининг якуний манзилига йўл олишга шай ҳолатга келди.

Режаларга кўра, Нанкй Грасе Роман телескопининг узоқ кутилган учирилиши жорий йилнинг 30-августига белгиланган. Ушбу муҳим вазифани бажариш учун SpaceX компаниясининг Falcon Heavy оғир элтувчи ракетаси танланган. Ракета ёрдамида коинотга кўтариладиган аппарат Ер билан боғлиқ қатор илмий муаммоларни ҳал этишга хизмат қилади.

Ноёб имкониятлар ва келажакдаги тадқиқотлар

Фазога муваффақиятли чиққач, космик кема Еримиздан тахминан 1,5 миллион километр узоқликда жойлашган L2 Лажранж нуқтасига йўналтирилади. Мазкур нуқта турли астрономик кузатувларни амалга ошириш учун энг қулай ҳудудлардан бири ҳисобланади ва илмий жиҳатдан улкан аҳамиятга эга.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, қиймати 4 миллиард долларга тенг бўлган ушбу телескоп қоронғи материя ҳамда қоронғи энергияни ўрганиш, янги экзосайёраларни излаш ва коинотнинг сир-асрорларини кузатишда туб бурилиш ясаши кутилмоқда. Унинг энг муҳим афзалликларидан бири шундаки, қурилманинг кўриш майдони машҳур James Webb телесникидан тахминан 50 баробар кенгроқдир.

Кенг қамровли кузатув қобилияти олимларга оламнинг энг йирик ва тафсилотларга бой тасвирларини қўлга киритиш имконини беради. Яқин ўтгача ёпилиб кетиш хавфи остида бўлган мазкур лойиҳа эндиликда инсониятнинг коинот ҳақидаги тасаввурларини тубдан ўзгартириб юборишга қодир реал воқеликка айланди.

NASAКосмосFalcon HeavyАстрономияИлмий лойиҳалар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилдиSpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилдиБугун, 14:58Samsung Galaxy S27 Ultra корпус геометрияси ва эргономикасида ўзгаришлар кутилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra корпус геометрияси ва эргономикасида ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 13:57Samsung компанияси Galaxy S24 Ultra учун Оне устида ишламоқдаSamsung компанияси Galaxy S24 Ultra учун Оне устида ишламоқдаБугун, 13:27Смартфон хотираси нархи кескин ошиб, процессорлардан қимматлашдиСмартфон хотираси нархи кескин ошиб, процессорлардан қимматлашдиБугун, 12:30Starlink ва Либертй Костарикада тўғридан-тўғри спутник алоқасини ишга туширдиStarlink ва Либертй Костарикада тўғридан-тўғри спутник алоқасини ишга туширдиБугун, 11:52Huawei Watch GT 7 Pro ақлли соатлари Хитойда сотувга чиқдиHuawei Watch GT 7 Pro ақлли соатлари Хитойда сотувга чиқдиБугун, 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда