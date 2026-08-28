СИ ёрдамида миядаги ўсимта илк бор операцияда олиб ташланди

·10·Дунё
СИ ёрдамида миядаги ўсимта илк бор операцияда олиб ташланди

Буюк Британияда шифокорлар миядаги ўсмани олиб ташлаш операциясида сунъий интеллектдан реал вақтда фойдаланди. Бу технологиянинг тирик бемордаги нейрожарроҳликда биринчи қўлланиши бўлди.

48 ёшли Рис Хиббертнинг гипофиз безида 11 миллиметрлик, саратон бўлмаган ўсма аниқланган. У мияда кўриш асаблари ва муҳим қон томирларига яқин жойлашгани сабабли кўриш қобилиятига хавф туғдирган.

Операция вақтида СИ эндоскоп камерасидан келаётган тасвирни жонли таҳлил қилиб, жарроҳларга муҳим асаблар, қон томирлари ва хавфли ҳудудларни аниқлашда ёрдам берган. Жарроҳ эса барча қарорларни ўзи қабул қилган.

Тизим аввалги юзлаб гипофиз операциялари видеолари асосида ўқитилган. Операциядан сўнг Хиббертнинг кўриши сезиларли даражада яхшилангани хабар қилинди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

3 ёшида тахтга чиққан қирол 34 ёшида вафот этди3 ёшида тахтга чиққан қирол 34 ёшида вафот этдиБугун, 19:17Дунёда миллиардерлар сони кескин кўпайдиДунёда миллиардерлар сони кескин кўпайдиБугун, 19:06Тўрт дақиқада 3000 йиллик олтинлар ўғирландиТўрт дақиқада 3000 йиллик олтинлар ўғирландиБугун, 18:11Табиат мўъжизаси: Дунёда бошида шохи бор ягона қуш қаерда яшайди?Табиат мўъжизаси: Дунёда бошида шохи бор ягона қуш қаерда яшайди?Бугун, 17:11Жонли эфирдаги қотиллик: Сезар Гастелум нега ўлдирилган эди? Қотиллар фош бўлдиЖонли эфирдаги қотиллик: Сезар Гастелум нега ўлдирилган эди? Қотиллар фош бўлдиБугун, 16:43Энди Bank of America: Нега дунё банклари Эпштейн иши бўйича миллионлаб доллар тўламоқда?Энди Bank of America: Нега дунё банклари Эпштейн иши бўйича миллионлаб доллар тўламоқда?Бугун, 16:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди