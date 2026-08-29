Непалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёл 24 соатдан сўнг тирик ҳолда топилди

·44·Дунё
Непалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёл 24 соатдан сўнг тирик ҳолда топилди

Непалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёлнинг қарийб 24 соатдан сўнг тирик ҳолда қутқарилгани ҳақидаги хабар кўпчиликка умид бағишлади. Унинг уйи вайрон бўлган, аёл эса харобалар остида қолиб кетган.

Атрофдаги ҳудудда вазият ниҳоятда оғир бўлган. Вайроналар орасидан одамларни излаш давом этар экан, қутқарувчилар кекса аёлни топишга муваффақ бўлган.

У эҳтиёткорлик билан вайроналар орасидан чиқарилиб, хавфсиз жойга олиб чиқилган.

Қарийб 24 соатлик ноаниқликдан сўнг 105 ёшли аёлнинг тирик топилиши қутқарувчиларга ҳам, унинг яқинларига ҳам катта умид берган. Табиий офат оқибатида кўплаб бинолар вайрон бўлган бир пайтда аёлнинг омон қолиши алоҳида эътибор қозонди.

Қутқарувчиларнинг тинимсиз изланишлари натижасида у вайроналар остидан топилган ва хавфсиз ҳудудга олиб чиқилган.

105 ёшли аёлнинг қутқарилиши табиий офатларнинг энг оғир дамларида ҳам инсон ҳаёти учун кураш давом этишини яна бир бор кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўғрилар катта тезликда кетаётган юк машинасидан 105 килограмм товуқ гўштини ўғирлашди (видео)Ўғрилар катта тезликда кетаётган юк машинасидан 105 килограмм товуқ гўштини ўғирлашди (видео)Бугун, 13:57ЖЧ 2026 вақтида “сеҳргар” номи билан интернетда машҳур бўлган ганалик мухлис фирибгарликда айбланмоқдаЖЧ 2026 вақтида “сеҳргар” номи билан интернетда машҳур бўлган ганалик мухлис фирибгарликда айбланмоқдаБугун, 13:46Олмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиОлмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиБугун, 13:24АҚШда “Қиёмат куни” эскадрильяси иш бошладиАҚШда “Қиёмат куни” эскадрильяси иш бошладиБугун, 13:03Трамп Венесуэла билан «тарихдаги энг йирик» келишувни эълон қилдиТрамп Венесуэла билан «тарихдаги энг йирик» келишувни эълон қилдиБугун, 12:46"Бундай одамларга раҳм-шафқат бўлмайди." Садир Жапаров "халқ душманлари"ни жазолашга чақирди"Бундай одамларга раҳм-шафқат бўлмайди." Садир Жапаров "халқ душманлари"ни жазолашга чақирдиБугун, 12:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди