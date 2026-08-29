Непалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёл 24 соатдан сўнг тирик ҳолда топилди
Непалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёлнинг қарийб 24 соатдан сўнг тирик ҳолда қутқарилгани ҳақидаги хабар кўпчиликка умид бағишлади. Унинг уйи вайрон бўлган, аёл эса харобалар остида қолиб кетган.
Атрофдаги ҳудудда вазият ниҳоятда оғир бўлган. Вайроналар орасидан одамларни излаш давом этар экан, қутқарувчилар кекса аёлни топишга муваффақ бўлган.
У эҳтиёткорлик билан вайроналар орасидан чиқарилиб, хавфсиз жойга олиб чиқилган.
Қарийб 24 соатлик ноаниқликдан сўнг 105 ёшли аёлнинг тирик топилиши қутқарувчиларга ҳам, унинг яқинларига ҳам катта умид берган. Табиий офат оқибатида кўплаб бинолар вайрон бўлган бир пайтда аёлнинг омон қолиши алоҳида эътибор қозонди.
Қутқарувчиларнинг тинимсиз изланишлари натижасида у вайроналар остидан топилган ва хавфсиз ҳудудга олиб чиқилган.
105 ёшли аёлнинг қутқарилиши табиий офатларнинг энг оғир дамларида ҳам инсон ҳаёти учун кураш давом этишини яна бир бор кўрсатди.
…